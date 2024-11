MONTRÉAL, le 28 nov. 2024 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus grandes sociétés privées de génie-conseil au Canada, annonce avec fierté que l'un de ses membres contribuera au rayonnement du Canada sur la scène internationale en normalisation de l'hydroélectricité, en devenant l'un des rares ingénieurs canadiens à participer à un groupe de travail de la Commission électrotechnique internationale (CEI).

En effet, Yannick Méthot, ingénieur et expert-conseil --turbine et alternateur chez CIMA+, a récemment été nommé membre de la Maintenance Team 32 (MT32) du Comité technique sur les turbines hydrauliques (TC 4) de la CEI, une équipe pluridisciplinaire chargée de la révision de la norme CEI 60193 sur les essais sur modèle réduit de turbines hydrauliques. Il s'agit d'une norme phare de l'industrie, et l'une des plus importantes du TC 4. La première participation de Yannick au groupe de travail, qui regroupe 30 membres provenant de 12 pays différents, s'est déroulée les 21 et 22 novembre dernier, à Graz en Autriche. Cette nomination marque une étape importante dans la contribution de CIMA+ aux avancées normatives internationales.

« Je me sens privilégié de pouvoir mettre mes connaissances et mon expertise à profit en matière de normalisation et d'hydroélectricité, pour améliorer les normes dans ce secteur d'activité. C'est un beau défi, et aussi un honneur pour moi de représenter CIMA+ sur la scène internationale, dans un domaine où très peu de firmes de génie-conseil sont généralement représentées, » a déclaré Yannick Méthot.

Il devient d'ailleurs le deuxième représentant de CIMA+, dans ce secteur spécifique, à siéger sur un des groupes de travail de la CEI, après Alexandre Trudel, ingénieur senior, récipiendaire 2022 du prix IEC 1906, et qui agit depuis 2018 comme Co-Convenor du groupe de travail 37 (Working Group 37 -- WG37), un comité responsable du développement et de la publication d'une nouvelle norme internationale sur la fatigue et la fissuration des roues de turbines hydrauliques. Ce groupe de travail rassemble 26 membres provenant de 13 pays.

Par cet engagement, CIMA+ contribue de façon significative à la visibilité et au rayonnement international de l'expertise canadienne dans la normalisation et l'hydroélectricité, une priorité partagée par le Conseil canadien des normes, dont M. Méthot et M. Trudel sont également membres.

La CEI est la première organisation internationale de normalisation à avoir été créée, en 1906. Quant au TC 4, il a été fondé en 1911 et fait partie des comités techniques les plus anciens de la CEI.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec au-delà de 35 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 200 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'information, visitez cima.ca.

