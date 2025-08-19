CALGARY, AB, le 19 août 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées d'ingénierie au Canada, et Keywest Projects Ltd, une société d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (IAGC) basée à Calgary et reconnue pour son innovation dans la réalisation de projets énergétiques, annoncent la création d'un partenariat stratégique. Cette nouvelle alliance permettra d'accélérer la mise en place de solutions énergétiques durables dans l'ouest du Canada, et même plus.

Ce partenariat réunit deux entreprises très respectées et détenues par leurs employées dont les forces sont complémentaires. La combinaison d'expertise technique, de ressources et d'innovation permettra au partenariat d'avoir un impact significatif sur les clients partagés et indépendants, notamment le secteur de l'énergie qui en bénéficiera le plus. L'entente assurera la réalisation d'un projet de bout en bout grâce à l'expertise combinée des deux entreprises.

CIMA+ offre de vastes capacités d'ingénierie dans les secteurs de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des bâtiments, des transports, des systèmes numériques et des services environnementaux, tandis que Keywest Projects a réalisé plus de 2 500 projets dans le secteur de l'énergie et détient une expertise spécialisée dans l'exécution de sites industriels et de sites vierges, le traitement du gaz naturel, le captage du carbone, l'hydrogène, les biocarburants, la récupération de la chaleur et les systèmes de commande.

« Notre partenariat est une réponse directe à l'évolution des besoins du secteur de l'énergie, en particulier dans l'ouest du Canada où l'innovation et l'efficacité sont essentielles », a déclaré Daniel J. Matthews, premier vice-président régional, Ouest canadien, chez CIMA+. « En unissant nos forces et notre expertise à celles de Keywest Projects dans le cadre de grands projets, nous pouvons soutenir nos clients de la conception à la mise en service en combinant nos capacités techniques approfondies et l'excellence dans notre exécution. »

« Cette alliance est bien plus qu'un alignement commercial, il s'agit d'une décision stratégique visant à mener l'innovation dans l'une des industries les plus vitales du Canada. Les clients bénéficieront de capacités accrues, d'une livraison plus rapide et de connaissances plus approfondies, qu'ils soient basés en Alberta, en Colombie-Britannique ou ailleurs au Canada », a ajouté Stewart Nichols, directeur de la technologie chez Keywest Projects.

L'excellence par la collaboration

Ce partenariat permet d'élargir l'offre de services dans des secteurs à forte demande, notamment l'infrastructure du gaz naturel, le captage du carbone, l'hydrogène, l'électrification, les biocarburants et les systèmes de commande avancés. En combinant la force de Keywest Projects dans la livraison de projets d'IAGC à l'expertise d'ingénierie multidisciplinaire de CIMA+, nous sommes en mesure d'offrir une exécution de projet entièrement intégrée.

Cette alliance stratégique reflète un engagement commun à façonner l'avenir de l'énergie par la collaboration, l'innovation et une approche axée sur le client. « Grâce à un alignement culturel solide ancré dans la sécurité, la durabilité et l'intégrité, CIMA+ et Keywest Projects bénéficient d'un positionnement de premier plan en ce qui a trait au bouquet énergétique du Canada, promouvant des solutions énergétiques à faible intensité de carbone à travers le Canada », a conclu Daniel J. Matthews.

Ce partenariat est en place depuis juillet 2025.

Alors que le secteur canadien de l'énergie continue d'évoluer, CIMA+ et Keywest Projects s'engagent à fournir des solutions innovantes qui favorisent un avenir moins pollué par le carbone et plus résilient.

À propos de CIMA+

CIMA+ fournit une variété de services de génie-conseil, notamment dans les domaines de l'énergie et des ressources, des infrastructures, des transports, du bâtiment de même qu'en gestion de projet, en technologies numériques et opérationnelles (incluant les systèmes de communication) ainsi qu'en environnement et sciences de la terre. La recherche de l'excellence fait partie de notre ADN depuis notre fondation en 1990 et nos équipes s'appuient sur des décennies d'expérience acquise partout au Canada pour livrer des projets de qualité à la hauteur des attentes de nos clients. Cet engagement a permis à CIMA+ de se hisser au rang des plus grandes firmes privées de génie-conseil au pays. Aujourd'hui, avec plus de 40 bureaux à travers le Canada, CIMA+ emploie plus de 3 500 personnes, dont la plupart sont actionnaires de l'entreprise.

Notre équipe multidisciplinaire est motivée par une passion commune d'offrir des solutions durables qui font de notre monde un endroit où il fait mieux vivre.

Du conseil d'administration aux communautés que nous servons, notre engagement envers les gens transparaît dans notre volonté d'innover, dans les projets que nous réalisons et dans chacune de nos actions.

Pour plus d'informations, visitez cima.ca

À propos de Keywest Projects Ltd.

Keywest Projects est une société d'ingénierie, d'approvisionnement et de gestion de la construction (IAGC) basée à Calgary et détenue par ses employés qui dessert le secteur de l'énergie au Canada. Depuis 2009, nous avons réalisé plus de 2 500 projets en nous spécialisant dans l'exécution de projets en zones désaffectées et en zones vertes dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la production d'électricité et de l'infrastructure. Notre expertise couvre le traitement du gaz naturel, le captage du carbone, l'hydrogène, les biocarburants, la récupération de la chaleur, l'électrification et les systèmes de commande avancés.

Nous combinons des connaissances techniques approfondies à une expérience pratique sur le terrain pour fournir des solutions adaptées qui favorisent la sécurité, la durabilité et la valeur ajoutée. Que ce soit pour l'élaboration du concept à l'ingénierie détaillée, la construction, la mise en service et la conformité réglementaire, notre équipe multidisciplinaire s'engage à réaliser des projets novateurs et rentables qui répondent aux besoins évolutifs de nos clients et à l'avenir énergétique du Canada.

Pour plus d'informations, visitez le site keywestprojects.ca.

SOURCE CIMA+

