TORONTO, le 13 août 2025 /CNW/ - CIMA+, l'une des plus importantes sociétés privées d'ingénierie au Canada, a été choisie pour diriger un important projet de recherche portant sur la présence et le comportement des microplastiques dans les réseaux de distribution d'eau potable. Il s'agit de la première étude de ce type menée en Ontario.

Ce projet financé par la Water Research Foundation (WRF) et commandité par Eugene Water & Electric Board, Union Water et Southern Nevada Water Authority, est l'une des plus importantes initiatives de recherche financées par des fonds externes menées par CIMA+ à ce jour. L'étude sera menée au cours des 18 prochains mois.

Cette initiative de recherche majeure renforce le rôle de pointe de CIMA+ dans l'innovation en matière de qualité de l'eau et de résilience des infrastructures. L'entreprise travaille en partenariat avec le Département des génies civil et des minéraux de l'Université de Toronto et plus particulièrement avec le Drinking Water Research Group.

« Ce projet met en évidence à la fois la profondeur de l'expertise de notre équipe dédiée à l'eau et notre esprit de collaboration, car nous collaborons avec de nombreux secteurs et institutions. Il s'agit d'une occasion passionnante de générer des connaissances pratiques qui aideront les services publics à mieux comprendre et gérer les microplastiques dans les systèmes d'eau potable », a déclaré Michael McKie, chercheur principal et gestionnaire de projet chez CIMA+.

« Cette initiative est une occasion unique pour l'Ontario et pour CIMA+ de continuer à faire preuve de leadership dans le secteur de l'eau. Elle reflète la force de notre expertise et notre engagement à travailler avec nos clients et nos partenaires pour construire un avenir plus durable et plus résilient », a ajouté Karen Freund, première vice-présidente régionale pour l'Ontario chez CIMA+.

En faisant progresser la compréhension du comportement des microplastiques, les protocoles d'échantillonnage et les stratégies de surveillance, l'étude aidera les organismes de services publics d'approvisionnement en eau du monde entier à se préparer aux exigences réglementaires prévues et à renforcer leur engagement à fournir au public une eau potable sécuritaire et de haute qualité.

La WRF est l'organisme de recherche principal qui fait progresser la science de l'eau afin de répondre aux besoins changeants du secteur de l'approvisionnement en eau. Pour plus d'informations, visitez le site www.waterrf.org.

