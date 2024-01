TORONTO, le 12 janv. 2024 /CNW/ - Joanne De Laurentiis, présidente de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), a le plaisir d'annoncer la nomination d'Ali Salahuddin au conseil d'administration de l'ARSF à compter du 11 janvier 2024 pour un mandat de deux ans.

Ali Salahuddin (Groupe CNW/L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers)

Cadre supérieur expérimenté dans le domaine des services financiers, Ali Salahuddin a joué un rôle déterminant dans la croissance d'importantes entreprises mondiales. Sa longue carrière l'a amené à occuper des postes de direction de premier plan au sein d'institutions financières internationales, notamment Citigroup, Merrill Lynch (aujourd'hui Bank of America Merrill Lynch), la Banque de Nouvelle-Écosse, la Banque Royale du Canada, Manulife et la Banque Laurentienne. Il est actuellement fondateur et président d'AS Management Corp, une société d'accompagnement pour cadres.

Ali est titulaire d'un baccalauréat et d'une maîtrise en mathématiques, ainsi que d'un MBA en finance. Ses qualifications professionnelles comprennent le titre de Gestionnaire de placements agréé (CIMMD) et celui d'Administrateur de société agréé (IAS.A).

« Ali Salahuddin apporte une expertise et une expérience professionnelle solide dans le secteur des services financiers », a déclaré la présidente Joanne De Laurentiis. « Ses idées et son expérience en matière de gestion des risques, d'audit et de finance, de stratégie et de gouvernance apporteront de la profondeur au conseil d'administration et profiteront grandement à l'organisation de l'ARSF. »

