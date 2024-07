MIRABEL, QC, le 9 juill. 2024 /CNW/ - Dans une démarche d'amélioration continue de ses outils de formation, Nolinor Aviation annonce l'intégration de la réalité virtuelle (VR) dans la formation de ses pilotes. Cette initiative place Nolinor parmi les premières compagnies aériennes au Canada à adopter une telle technologie pour la formation de son personnel navigant.

Un pilote de Nolinor Aviation durant une session de formation VR. (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

En collaboration avec VRPilot, Nolinor a modélisé la cabine de pilotage de ses Boeing 737-200 dans un environnement virtuel interactif, améliorant significativement l'efficacité de la formation préliminaire des pilotes avant l'accès au simulateur de vol conventionnel.

La réalité virtuelle offre une reproduction réaliste de la cabine, essentielle au développement des réflexes et de la mémoire musculaire des pilotes, et vise à faciliter la pratique des procédures normales et d'urgence. Les sessions de formation peuvent se dérouler en solo ou en duo, avec un copilote virtuel ou un autre pilote VR, renforçant les compétences en communication et en travail d'équipe. Le logiciel propose également des modes d'entraînement et d'examen, fournissant des rétroactions immédiates et précises.

Pour faciliter l'accès à cette formation, Nolinor Aviation a équipé une salle spéciale permettant aux pilotes de s'entraîner en réalité virtuelle à tout moment, offrant de la flexibilité pour une amélioration continue hors des heures de formation régulières.

Yves Bergeron, Vice-Président des Opérations chez Nolinor, souligne l'importance de ce programme.

« La formation en VR prépare de façon optimale nos pilotes au simulateur de vol conventionnel, en maximisant le rendement de chaque session. Ceci nous permet de nous concentrer sur des scénarios de vol complexes et des compétences avancées plutôt que sur des révisions élémentaires. »

En complément de la VR, Nolinor Aviation a également procédé à une mise à niveau majeure du système visuel de son simulateur de vol de niveau C situé à Miami. Grâce aux efforts conjoints de RSi Visuals et de l'équipe de Pan Am Academy , cette amélioration a augmenté le réalisme de l'environnement extérieur visible depuis la cabine. Ces investissements, dépassant les 500 000 $, sont le témoignage de l'engagement de Nolinor envers la sécurité, l'efficacité et l'excellence, soulignant sa position de leader en innovation dans le domaine aérien.

À propos de Nolinor

Fondé en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnu pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

