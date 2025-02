MIRABEL, QC, le 4 févr. 2025 /CNW/ - Nolinor Aviation, un leader dans les services aériens pour les régions éloignées et nordiques, a annoncé un accord novateur avec Natilus, un producteur aérospatial basé à San Diego, spécialisé dans le développement d'appareils à fuselage intégré (BWB) de nouvelle génération.

Appareil Kona de Natilus avec livrée de Nolinor (Groupe CNW/Nolinor Aviation) Nolinor x Natilus (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Cet accord réserve des positions de production pour plusieurs appareils Kona, un appareil cargo régional innovant actuellement en développement, conçu spécifiquement pour opérer sur des pistes en gravier et non pavées. Développé conformément aux Federal Aviation Regulations (FAR) et au règlement de l'aviation canadienne (RAC), le Kona promet de transformer le transport aérien de cargo grâce à son design révolutionnaire et ses capacités avancées.

Avec une configuration turbopropulseur de pointe, le Kona offre une capacité de charge utile de 3,8 tonnes métriques et peut opérer sur des pistes non pavées aussi courtes que 800 mètres. Son design efficace réduit la consommation de carburant de 30 % par rapport aux appareils conventionnels et offre une autonomie de 900 miles nautiques, en faisant une solution idéale pour les régions éloignées et isolées.

« Ce partenariat marque une étape clé dans notre engagement envers l'innovation et l'excellence opérationnelle », a déclaré Marco Prud'Homme, Président de Nolinor Aviation. « Lors de notre visite au siège social de Natilus à San Diego l'automne dernier, nous avons été impressionnés par leur approche révolutionnaire en matière de conception d'aéronefs et par leur engagement à répondre aux défis uniques de l'industrie du cargo. La capacité du Kona à opérer sur des pistes en gravier s'aligne parfaitement avec nos opérations, et nous sommes impatients de tirer parti de son potentiel pour mieux servir nos clients au Canada et au-delà. »

Le PDG de Natilus, Aleksey Matyushev, a partagé son enthousiasme :

« Nous sommes honorés de collaborer avec Nolinor Aviation, une entreprise reconnue pour son leadership dans les régions éloignées et difficiles d'accès. L'appareil cargo Kona est conçu pour redéfinir le transport aérien de cargo grâce à son efficacité, sa polyvalence et ses caractéristiques innovantes. Cet accord démontre comment des opérateurs visionnaires comme Nolinor façonnent l'avenir de l'aviation. »

Avec sa structure à fuselage intégré et ses fonctionnalités avancées, le Kona représente une avancée significative pour les opérations de cargo. Cette collaboration entre Nolinor Aviation et Natilus souligne leur engagement commun à apporter des solutions innovantes et durables pour relever les défis du transport de cargo régional.

À propos de Nolinor

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnue pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

À propos de Natilus

Natilus est une entreprise basée à San Diego qui développe une gamme d'avions à fuselage intégré (BWB) ultra-efficaces, conçus pour transporter des passagers et du cargo de manière plus durable et plus performante que jamais. Les appareils BWB développés par Natilus transforment l'économie aéronautique en réduisant la consommation de carburant de 30 % tout en augmentant la capacité de charge utile de 40 %. Découvrez-en plus sur natilus.co.

SOURCE Nolinor Aviation

Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence | [email protected] | 514 236-0501; Pour joindre Natilus, contactez [email protected].