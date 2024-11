MIRABEL, QC, le 26 nov. 2024 /CNW/ - En réponse à la demande croissante pour des techniciens en entretien aéronautique, Nolinor Aviation annonce une révision significative de ses échelles salariales, avec des augmentations allant de 9 % à 20 %. Cette mesure reflète la volonté de l'entreprise de reconnaître l'expertise inestimable de son personnel et de renforcer son attractivité auprès des talents prêts à contribuer à son succès continu.

Un employé de maintenance pour Nolinor Aviation. (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

Alors que le secteur du transport aérien traverse une période de consolidation et d'incertitude, Nolinor Aviation continue de se distinguer grâce à plus de 30 ans de croissance stable et soutenue, renforçant sa position d'employeur privilégié dans l'industrie.

« Pour ceux et celles qui aiment la mécanique et l'aventure, Nolinor Aviation est le meilleur endroit pour développer des compétences dans le domaine. Notre équipe de maintenance est l'un des ingrédients clés de notre succès. En investissant dans leur développement et leur bien-être, nous renforçons notre position dans le marché et devenons une alternative pour plusieurs. Chez Nolinor, on ne fait que commencer. »

- Marco Prud'Homme, Président de Nolinor Aviation.

Grâce à cette augmentation, les mécaniciens certifiés pourront désormais bénéficier d'un salaire horaire allant jusqu'à 56 $. Cette mesure s'inscrit dans une série d'initiatives visant à recruter et fidéliser des professionnels hautement qualifiés, dont les compétences spécialisées sont essentielles aux opérations techniques de Nolinor.

Les mécaniciens ont également la possibilité de participer à des missions en tant que membres de l'équipe de vol, leur ouvrant droit à des primes supplémentaires. Par ailleurs, Nolinor lance un nouveau programme intitulé « Devenir ACA », conçu pour appuyer la relève et motiver les jeunes mécaniciens à obtenir leur accréditation TEA de Transports Canada.

Nolinor s'engage activement dans le développement de la relève. Une bourse de 5 000 $ est offerte aux nouveaux mécaniciens non certifiés afin de les aider à financer leur premier coffre à outils, un investissement incontournable pour leur avenir professionnel. En complément, ils ont accès au programme « Devenir Pilote », qui ouvre des opportunités de carrière diversifiées au sein de l'entreprise.

Dotée de deux lignes de maintenance lourde à Mirabel et d'une équipe dédiée à la maintenance journalière, Nolinor Aviation renforce constamment ses infrastructures et soutient le perfectionnement de son personnel. Cette approche confirme son rôle de leader dans le domaine de la maintenance aéronautique au Canada. Cette vision s'inscrit dans l'engagement de Nolinor à offrir un environnement de travail dynamique et valorisant, où chaque employé voit sa contribution reconnue comme essentielle à l'excellence opérationnelle de l'entreprise.

Nolinor Aviation affirme sa position d'employeur de référence, engagé à offrir des perspectives de carrière enrichissantes et à recruter les talents les plus qualifiés du secteur. Actuellement, une vingtaine de postes sont à pourvoir au sein des équipes, répartis entre les bases de Mirabel, Edmonton et Yellowknife.

Pour en savoir plus ou soumettre votre candidature, visitez notre site officiel.

À propos de Nolinor

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnue pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

SOURCE Nolinor Aviation

Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence | [email protected] | 514 236-0501