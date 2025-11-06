EDMONTON, AB, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Nolinor Aviation célèbre le premier anniversaire de sa base à l'aéroport international d'Edmonton (YEG) en grand, un an après le début de ses opérations dans l'Ouest canadien. Pour souligner cette étape importante, l'entreprise tiendra une soirée officielle d'inauguration sous forme de 5 à 7 exclusif réunissant des invités, partenaires et décideurs.

Nolinor Edmonton lancement (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

L'ouverture de cette base, il y a un an, marquait une étape stratégique majeure dans le plan de croissance de Nolinor Aviation. Aujourd'hui, cette présence consolidée dans l'Ouest témoigne du succès des opérations locales et de la volonté de l'entreprise de continuer à renforcer ses liens avec les communautés et partenaires régionaux.

« L'inauguration de notre base à Edmonton illustre parfaitement notre vision : être un partenaire fiable et innovant pour nos clients partout au pays. Nous sommes déterminés à poursuivre nos investissements dans la région et à renforcer notre rôle comme acteur clé de l'aviation canadienne. » - Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation

La soirée de célébration, qui aura lieu le 20 novembre, mettra en lumière l'ADN de Nolinor : audace, professionnalisme et passion pour l'aviation. Les invités profiteront d'une expérience VIP avec tapis rouge, ambiance festive et mise en valeur d'un appareil stationné sur place.

L'événement constituera également une occasion privilégiée de réseautage entre leaders locaux, partenaires aéroportuaires et professionnels du secteur.

Depuis plus de 30 ans, Nolinor Aviation se distingue par sa capacité à répondre aux besoins de clients issus des milieux corporatif, gouvernemental, minier et énergétique, grâce à une flotte diversifiée et à une expertise unique en transport aérien spécialisé. L'expansion à Edmonton s'inscrit dans cette continuité et illustre l'engagement de l'entreprise à soutenir le développement économique et social des communautés qu'elle dessert.

La célébration est un événement privé, accessible uniquement sur invitation. Pour toute question ou information supplémentaire, écrivez-nous à [email protected] .

À propos de Nolinor Aviation

Fondée en 1992, Nolinor Aviation est spécialisée dans les vols nolisés pour le transport de passagers et de marchandises vers des destinations éloignées du Nord. Reconnue pour sa fiabilité exceptionnelle, ses solutions innovantes et son engagement envers la sécurité, Nolinor exploite une flotte diversifiée, notamment le polyvalent Boeing 737-200, idéal pour les pistes de gravier et de glace. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

