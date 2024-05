MIRABEL, QC, le 7 mai 2024 /CNW/ - Dans le cadre d'une initiative stratégique visant à redéfinir le transport aérien dans le secteur minier canadien, Nolinor Aviation annonce l'ouverture d'une nouvelle sous-base à Edmonton, en Alberta, dont les activités débuteront en juin. Cette expansion, spécialement conçue pour étendre la portée opérationnelle dans l'ouest du Canada et offrir un service direct, sans escale et efficace aux projets miniers à travers le Nunavut, constitue une évolution pivotale dans l'histoire de Nolinor, établie depuis plus de 30 ans.

Nolinor B737-200 (Groupe CNW/Nolinor Aviation)

L'élément clé de cette initiative est le déploiement d'un Boeing 737-200 à la base d'Edmonton, un avion réputé pour sa polyvalence inégalée. Le Boeing 737-200 est le seul modèle certifié par Boeing pour les opérations sur piste de gravier, offrant une flexibilité inégalée en matière de capacité de chargement et doté d'une porte de cargo agrandie qui permet d'accueillir un large éventail de formats de cargo. Cette capacité confère à Nolinor la possibilité de proposer des solutions de transport aérien personnalisées , adaptées aux exigences strictes de l'industrie minière.

Marco Prud'Homme, président de Nolinor Aviation, explique la stratégie derrière l'expansion à Edmonton : « Le choix d'un Boeing 737-200 pour mener nos activités à Edmonton est conforme à notre engagement de répondre directement aux besoins logistiques de l'industrie minière. En éliminant la nécessité d'arrêts techniques, notre service direct améliore nos capacités de chargement et élargit considérablement notre gamme de services pour l'ensemble de la région. Cette approche directe permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'augmenter notre capacité à transporter un volume accru de passagers et de marchandises vers les sites d'exploitation. »

Par ailleurs, des discussions avec diverses entités minières sont déjà en cours, ce qui témoigne de la reconnaissance de l'industrie à l'égard de l'offre de services améliorée de Nolinor. L'entreprise est présente depuis longtemps à Yellowknife, où, depuis plus d'une décennie, elle a ancré ses activités de transport de marchandises dans le Nord. En outre, l'intégration d'Edmonton renforce notre réseau, optimisant la prestation de services et répondant à la demande croissante de solutions de transport aérien fiables et polyvalentes.

Cette expansion à Edmonton confirme l'engagement de Nolinor à diversifier ses services spécialisés. La nouvelle sous-base à l'aéroport d'Edmonton renforce le rôle de l'entreprise en tant que plaque tournante stratégique pour le transport de passagers et de cargo, en particulier vers le Nunavut, augmentant ainsi le soutien logistique à l'industrie minière et améliorant la connectivité dans les régions éloignées du Canada. Cette décision souligne l'engagement de Nolinor Aviation à fournir des solutions de transport efficaces et confirme son rôle essentiel dans les secteurs de l'aviation et de l'exploitation minière au Canada.

À propos de Nolinor

Fondé en 1992, Nolinor Aviation est un fournisseur de premier plan de vols nolisés commerciaux spécialisés. La compagnie aérienne opère au Canada, aux États-Unis, et vers diverses destinations internationales. Nolinor Aviation est reconnu pour son engagement envers la sécurité dans son équipement et ses services. En tant qu'entreprise privée, Nolinor Aviation (code AITA N5) est entièrement détenue par la fiducie familiale Prud'homme. La compagnie a établi une forte présence dans le secteur des vols nolisés, offrant des services sur mesure pour répondre à divers besoins de transport. Pour plus d'informations sur Nolinor Aviation et ses services, veuillez visiter www.nolinor.com. Des mises à jour et des nouvelles peuvent également être trouvées en suivant @nolinor_aviation sur Instagram.

SOURCE Nolinor Aviation

Renseignements: Pour plus d'informations ou des demandes médiatiques, veuillez contacter : Karyane Boisjoli-Desjardins de BDK Agence | [email protected] | 514 236-0501