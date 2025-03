NEW YORK, 12 mars 2025 /CNW/ - Nobu Hospitality, la marque mondiale de luxe et emblématique d'hôtels, de restaurants et de résidences, fait ses débuts aux Pays-Bas avec le Nobu Restaurant Amsterdam et le Nobu Residences Park Meadows d'Amsterdam. Développé en partenariat avec la société immobilière néerlandaise Breevast, ce projet exclusif apportera le style distinctif de Nobu au cœur du quartier le plus convoité d'Amsterdam, Oud-Zuid.

Nobu Residences Park Meadows d’Amsterdam

Le Nobu Residences Park Meadows d'Amsterdam comprendra des résidences de marque, combinant le prestige de la propriété et les services supérieurs d'une expérience hôtelière de luxe. Offrant à la fois des résidences privées à acheter et des résidences de luxe desservies pour des séjours prolongés, ce développement exceptionnel répond aux besoins de ceux qui recherchent un mélange harmonieux de confort résidentiel avec l'hospitalité de renom de Nobu.

Le restaurant Nobu d'Amsterdam, qui fait figure de marque culinaire légendaire, établira une nouvelle norme pour les restaurants de destination dans les résidences Nobu, avec le serein Beatrixpark comme toile de fond. Le restaurant et bar-salon Nobu servira de lieu de rassemblement dynamique, accueillant à la fois la communauté locale et les voyageurs internationaux pour découvrir son mélange distinctif d'innovation et de tradition.

À quelques instants des musées de renommée mondiale, des boutiques de luxe et du quartier financier de Zuidas, les résidents vivront une expérience de vie raffinée conçue avec le minimalisme japonais distinctif de Nobu. Les résidents auront un accès exclusif à un restaurant Nobu, à des repas en résidence, à un centre de bien-être à la fine pointe de la technologie et à une équipe d'expérience dévouée pour un accès inégalé à la ville.

En choisissant Amsterdam - et les rues élégantes bordées d'arbres d'Oud-Zuid et le centre financier dynamique des Zuidas - pour son premier emplacement aux Pays-Bas, Nobu Hospitality poursuit sa tradition de combiner le luxe contemporain à l'authenticité locale, offrant un style de vie élevé dans l'une des destinations les plus recherchées d'Europe.

« Nous sommes honorés qu'une marque mondiale prestigieuse comme Nobu s'associe à Breevast, » a déclaré Henk Brouwer, chef de la direction de Breevast. Non seulement Nobu Residences est un atout formidable pour Amsterdam, mais ce sera également la première résidence de marque aux Pays-Bas. « Le choix de Nobu pour notre emplacement en périphérie du Beatrixpark d'Amsterdam-Zuid confirme que nos plans et nos conceptions pour ce projet sont de qualité absolue.»

« Amsterdam est un emplacement européen dynamique pour Nobu, avec sa scène culinaire dynamique, son paysage culturel et son approche discrète du luxe, » a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. « Nous sommes ravis de nous associer à Breevast pour donner vie au Nobu Restaurant and Residences Park Meadows Amsterdam, marquant notre premier projet Nobu aux Pays-Bas. »

« RCP Finance a été ravi de collaborer avec Breevast pour faire de Nobu Hospitality son partenaire de marque; ce projet devrait être un énorme succès à Amsterdam, » a déclaré Christopher Khoi, directeur général de RCP Finance.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2639889/0005.jpg

