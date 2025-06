Marquant la deuxième entreprise de Nobu en Pologne à la suite du succès de l'hôtel Nobu à Varsovie, qui a ouvert ses portes en 2020, Nobu Kraków devrait devenir un centre culturel dynamique pour les visiteurs et les gens du coin. Alliant harmonieusement l'excellence culinaire, le design sophistiqué et les expériences authentiques, le projet reflète le riche patrimoine et l'esprit artistique de Cracovie. En plus des 100 logements luxueux, mais discrets, le développement inaugurera le tout premier district culturel de Nobu, une ville dynamique au sein d'une ville. Ce centre immersif comprendra une scène de cinéma, une salle de cinéma, un studio d'enregistrement, une zone de travail conjoint et une galerie d'art conçue pour mettre en valeur des artistes locaux émergents et de renommée mondiale. Les invités auront également accès à une piscine sur le toit avec un centre de conditionnement physique à la fine pointe de la technologie et à un restaurant phare de Nobu, au service de la cuisine la plus emblématique du chef Nobu.

Marquant le premier projet résidentiel de la marque en Europe de l'Est, le développement comprendra 80 résidences Nobu, renforçant ainsi sa présence dans le domaine de l'immobilier de luxe. Offrant une occasion exclusive de faire partie de la communauté Nobu au cœur de l'une des villes les plus anciennes et les plus visitées de la Pologne, chaque résidence offrira une expérience de vie raffinée avec une conception ciblée, des commodités améliorées, y compris des réserves prioritaires de Nobu, et un accès inégalé au collectif culturel et à la région environnante grâce à une équipe d'expérience dévouée.

« Le district de Nobu à Cracovie, une véritable ville au sein d'une ville, marque un développement révolutionnaire et une réalisation cruciale pour Nobu dans la redéfinition de l'urbanisme moderne alors que nous nous lançons dans l'image de marque des collectivités dans un nouveau cadre. » a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality.

« Alors que nous transformons les villes, nous entamons maintenant un nouveau voyage avec Nobu, un voyage qui promet de créer un épicentre culturel révolutionnaire. Un centre mondial d'art, de culture, d'hôtellerie et de design. Grâce à notre engagement inébranlable envers la beauté, la créativité et l'innovation, ce projet inspirera et éduquera, en combinant le meilleur de l'art, de l'architecture et de la vie urbaine pour bâtir une communauté responsable et dynamique qui reflète l'esprit dynamique de SAO et de Nobu. » a déclaré Grzegorz Skawinski, cofondateur de SAO Investments.

