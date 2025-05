Une expansion stratégique mondiale permet aux clients de se restaurer, de séjourner et de vivre avec Nobu dans le monde entier

NEW YORK, 1er mai 2025 /CNW/ -- Soulignant son approche particulière de l'immobilier de luxe et de l'immobilier axé sur le style de vie, Nobu Hospitality continue de redéfinir l'espace des résidences de marque avec un portefeuille mondial en expansion qui allie un design ciblé, une hospitalité de classe mondiale et un sens aigu de la collectivité.

Avec 18 résidences réparties sur quatre continents, Nobu est sur la voie d'une expansion mondiale ambitieuse. Depuis l'annonce de son premier projet résidentiel en 2017, Nobu a franchi des étapes remarquables, démontrant non seulement la puissance de son identité mondiale, mais aussi sa capacité à créer des communautés dynamiques qui trouvent un écho auprès de résidents exigeants qui recherchent plus qu'un simple lieu de vie.

Des étapes notables ont été franchies, notamment l'établissement de prix records avec les appartements les plus chers vendus à Abou Dabi, dont les penthouses s'élèvent à 37,5 millions de dollars, et la vente rapide, en trois mois, des résidences Nobu à Toronto, à ce qui était alors le prix moyen le plus élevé de la ville. Ces réalisations, parmi d'autres, placent résolument Nobu à l'avant-garde d'une nouvelle ère de l'habitat de luxe.

Le succès mondial de Nobu Hospitality dans le domaine résidentiel repose sur ses collaborations stratégiques avec des partenaires régionaux de classe mondiale, notamment des promoteurs visionnaires tels que Aldar Properties, RCD Hotels, Salboy, SODIC, Viet Capital Real Estate, Asset World Corporation, Breevast, Madison Group, Enevoria Group, entre autres.

Conçues pour offrir une expérience résidentielle semblable à celle d'un hôtel de luxe, les résidences Nobu offrent un accès exclusif à la cuisine Nobu, à la restauration privée, au service en chambre, à des programmes de bien-être et à une équipe dédiée, un style de vie qui s'intègre parfaitement à l'essence même de l'immobilier moderne. L'approche de Nobu en matière de résidences consiste à créer un sentiment d'appartenance parmi des personnes partageant les mêmes idées, en proposant des espaces qui reflètent le minimalisme japonais et le luxe contemporain de la marque. Dans ce paysage en pleine évolution, la fidélité à la marque joue un rôle essentiel dans les primes de loyer et les ventes immobilières en tant qu'emplacement, et Nobu est un pionnier dans cette évolution.

« La nature de l'immobilier va au-delà des simples structures; il s'agit principalement de créer un sens de la collectivité et des relations. Nos résidences transcendent les équipements traditionnels. Elles incarnent un style de vie enraciné dans la communauté Nobu, des personnes partageant les mêmes idées, proposant une nourriture et des options de restauration exceptionnelles, le tout parfaitement intégré dans la structure de l'immobilier, a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. La marque Nobu a constamment démontré sa puissance, la force de sa collectivité, la qualité de son style de vie et, surtout, la fidélité de ses clients grâce à des ventes historiques de biens immobiliers portant la marque Nobu dans des délais records sur plusieurs continents. Nous sommes fiers de redéfinir les normes de l'habitat de luxe. »

Les promoteurs et les partenaires du monde entier sont de plus en plus attirés par « l'effet Nobu », une alliance éprouvée entre la valeur de la marque, la qualité du style de vie et la rapidité des ventes. Le nom Nobu ajoute de la valeur mais crée également des groupes de résidents fidèles qui sont attirés par le style de vie incomparable de la marque, comme en témoignent les ventes historiques réalisées sur tout le continent en un temps record.

« Nobu se concentre actuellement sur l'expansion au sein des principaux marchés urbains mondiaux tout en développant son portefeuille de résidences non hôtelières afin de conquérir un segment plus large du marché résidentiel de luxe, a ajouté M. Horwell. L'un des principaux avantages de ces résidences est l'accès aux mêmes offres de restauration de haut niveau, y compris la restauration privée et les repas en résidence, des commodités que les acheteurs de luxe d'aujourd'hui privilégient de plus en plus. »

Grâce à son approche pionnière des résidences de marque et à sa trajectoire de croissance impressionnante, Nobu Hospitality continuera à redéfinir l'habitat de luxe à l'échelle mondiale, en associant style de vie et design emblématiques pour une expérience résidentielle inégalée.

Pour obtenir la liste complète des résidences Nobu et de plus amples informations sur chacune d'entre elles, veuillez consulter le site : https://www.nobuhotels.com/residences/

Pour toute demande liée au développement, veuillez vous adresser à : [email protected]

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=klSCP5AEmiw

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2645978/5295137/Nobu_Hospitality_Logo.jpg

SOURCE Nobu Hospitality

PERSONNE-RESSOURCE : [email protected], Téléphone : 0203 405 9370