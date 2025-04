Ce développement marque la deuxième collaboration de Nobu avec son partenaire Enevoria Development, à la suite de l'annonce réussie de l'hôtel, du restaurant et des résidences Al Marjan Island de Nobu. Le projet sera élaboré en partenariat avec l'Oman Tourism Development Company (OMRAN Group), l'organe exécutif du gouvernement pour le développement du tourisme à Oman.

Situé le long des rives immaculées de la plage Yiti, à seulement 28 km du centre-ville de Muscat, le nouveau développement s'étendra sur plus de 60 000 mètres carrés, avec un hôtel Nobu de 80 chambres, un restaurant Nobu signature, des installations de spa et de conditionnement physique complètes, des piscines et un club de plage de style Nobu. En complément de l'offre du centre de villégiature, une collection limitée de résidences de marque Nobu sera créée, créant une communauté en bord de mer surélevée qui allie l'élégance de Nobu à des avantages exclusifs pour les résidents et à des vues côtières inégalées.

Oman, connue pour ses paysages naturels à couper le souffle, son littoral spectaculaire et son riche patrimoine culturel, offre un environnement unique pour l'expérience Nobu. Des montagnes d'Al Hajar, en plein essor, aux eaux cristallines du mer d'Oman et à l'ouverture de l'océan Indien, le pays présente une riche mosaïque d'histoire, de tradition et de luxe moderne, ce qui en fait un endroit idéal pour la croissance continue de la marque dans la région.

Les développements à usage mixte de Nobu Hospitality continuent de prendre de l'ampleur au Moyen-Orient, avec des projets en cours aux Émirats arabes unis, en Égypte et en Arabie saoudite.

Depuis l'ouverture du premier hôtel Nobu à Las Vegas en 2013, Nobu Hospitality a pris de l'expansion pour englober 46 hôtels et 20 résidences de marque, ouvertes et en développement dans le monde entier.

Evgeniy Yakubovskii, chef de la direction d'Enevoria Development, a déclaré :

« Nous sommes absolument ravis de poursuivre notre partenariat avec Nobu, ce qui se traduira par un nouveau projet historique et visionnaire à Muscat, en Oman. Chaque projet de développement d'Enevoria prend vie en collaboration avec des vedettes mondiales de l'architecture, du design et de l'hôtellerie. Ils sont tous unis par une philosophie et un objectif communs : créer un mode de vie impeccable pour les futurs résidents. Nous sommes convaincus que le Nobu Hotel, Restaurant et Residences Muscat sera un énorme succès et un brillant exemple d'hôtellerie et de vie de luxe au Moyen-Orient. »

Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality, a déclaré :

« Nous sommes extrêmement fiers de poursuivre notre partenariat avec Enevoria Development, aux côtés d'OMRAN Group, dans le cadre de ce deuxième projet historique à usage mixte. Oman est vraiment une destination spéciale, offrant un mélange extraordinaire de beauté naturelle, d'hospitalité chaleureuse et de profondeur culturelle. Nous sommes ravis d'étendre notre présence mondiale et de renforcer notre leadership dans les développements à usage mixte, alors que nous entrons dans une nouvelle ère dans l'immobilier de luxe. »

