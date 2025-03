La tour de 76 étages abritera 160 chambres d'hôtel, des espaces d'événements sophistiqués et un restaurant et bar Nobu distinctifs, chacun reflétant la conception minimaliste de la marque. Le développement permettra également d'introduire 452 résidences Nobu, marquant le début de la marque sur le marché immobilier de luxe du Royaume-Uni. Offrant une occasion exclusive de vivre le style de vie de Nobu, chaque résidence présentera une conception raffinée avec des détails japonais réfléchis, des commodités de première qualité - y compris un service de salle à manger et de chambre de Nobu - une piscine, un spa, un jardin de podium et un gymnase exclusifs, ainsi qu'un accès inégalé à la ville grâce à une équipe d'expérience dévouée.

Manchester est rapidement devenue une destination de choix pour l'hôtellerie de luxe et l'immobilier haut de gamme, attirant des marques de luxe de premier plan et des restaurateurs de calibre mondial. L'arrivée de Nobu marque une étape importante dans cette transformation, établissant une nouvelle référence pour l'hébergement haut de gamme dans la région.

« Nous sommes fiers d'inclure deManchester dans notre collection mondiale, avec sa culture dynamique et son statut mondial croissant. « Des partenariats solides sont essentiels à notre réussite, et avec Salboy, Fred Done et Simon Ismail, nous avons les meilleurs partenaires de leur catégorie qui ont une solide réputation et une vision de renommée mondiale, a déclaré Trevor Horwell, chef de la direction de Nobu Hospitality. Ayant grandi dans la région, « Je suis personnellement extrêmement fier de ce projet dans une ville qui poursuit son évolution en tant que destination mondiale pour l'hôtellerie de luxe. Manchester abrite des développements de calibre mondial, une scène culinaire florissante et une demande croissante pour des expériences de vie haut de gamme. Aucun de nos emplacements n'est à l'emporte-pièce; nous adhérons de tout cœur à l'esprit de chaque destination. « Nous sommes ravis de travailler avec Salboy pour allier l'expérience Nobu à l'essence de Manchester."

« Pendant des décennies, j'ai beaucoup voyagé tout en faisant croître mes entreprises et en explorant un vaste éventail d'expériences culinaires. Pourtant, Nobu a constamment établi la référence en matière de gastronomie, offrant une cuisine impeccable et une hospitalité inégalée partout où je vais, que ce soit à New York, à Singapour ou bientôt à Manchester. « Je suis très heureux d'accueillir l'équipe de Nobu à Manchester. En tant qu'homme d'affaires, je comprends pourquoi Robert De Niro et ses partenaires ont choisi d'investir dans Nobu. Il ne s'agit pas seulement d'argent; il s'agit d'amener ce niveau de classe à Manchester et de célébrer ce que cela signifie pour la ville." Fred Done, cofondateur de Salboy & Betfred

« Cette entente de 360 millions de livres sterling pour Nobu Manchester propulsera la ville vers de nouveaux sommets en matière de service, de cuisine et d'expérience. La cuisine du chef Nobu, de renommée mondiale, a influencé les restaurants du monde entier. Même si vous n'avez pas mangé dans un restaurant Nobu, vous avez probablement déjà vu des plats inspirés de ses innovations. En tant qu'innovateur original dans la gastronomie, le chef Nobu a popularisé un mélange de cuisines de nouvelles façons passionnantes, laissant une influence durable sur tous les restaurants modernes que vous voyez aujourd'hui. « Nous sommes ravis de dévoiler les plans pour les premières résidences et les premiers hôtels de marque Nobu du Royaume-Uni, avec cette offre d'hospitalité distinctive à cœur. » Simon Ismail, cofondateur de Salboy.

