Noah Stern et Ayal Twik, de Moose Knuckles Canada, nommés Entrepreneurs de l'année d'EY 2019 du Québec

Depuis 1921, la famille de Noah Stern, qui est renommée dans le secteur de la confection de manteaux, veille à protéger les Canadiens contre le froid. Cette quête sans cesse renouvelée a amené Noah Stern à faire équipe avec Ayal Twik pour le démarrage de leur propre entreprise, en 2007. Depuis plus d'une décennie maintenant, ils créent ensemble des vêtements adaptés à la vie d'aujourd'hui et, chaque saison, élargissent la gamme des produits offerts.

« Noah Stern et Ayal Twik ont doté Moose Knuckles Canada d'une vision ambitieuse. Tournés vers l'avenir, ils ont commencé à agir comme si leur entreprise avait déjà l'envergure qu'elle a désormais atteinte, sans jamais regarder en arrière, explique Daniel Baer, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. Leur ardeur au travail et leur persévérance continuent d'être profitables puisque Moose Knuckles Canada a bénéficié d'une croissance inédite au cours des dernières années. »

Depuis ses débuts modestes, l'entreprise de MM. Stern et Twik, qui ne pouvait compter alors que sur trois employés et un carnet de commandes de 350 manteaux à produire pour un seul client canadien, a évolué jusqu'à avoir maintenant à son service plus de 200 employés, qui sont en poste dans ses installations de Montréal, Toronto, New York et Milan, et à approvisionner des commerces de vente au détail de luxe répartis dans plus de 25 pays.

« Noah Stern et Ayal Twik ont eux‑mêmes mis en place les conditions qui leur ont permis de conquérir le marché des vêtements de plein air, sans jamais faire de compromis quant à la qualité de la confection et des matières utilisées, tout en offrant des prix concurrentiels à leurs clients, relate Luc Charbonneau, codirecteur du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Québec. En s'appuyant sur une perspective et un style uniques, ils ont construit une marque forte et une entreprise couronnée de succès à l'échelle internationale. Nous sommes fiers de rendre hommage à ces deux entrepreneurs que rien n'arrête. »

MM. Stern et Twik mettent aussi l'accent sur la conformité aux normes de qualité et d'approvisionnement éthique les plus strictes de leur secteur. Ils appliquent cette même approche louable dans le cadre de leur engagement communautaire. Ils soutiennent de nombreuses œuvres de bienfaisance et distribuent des manteaux d'hiver dans des refuges du Canada et des États‑Unis.

Et maintenant?

À titre d'Entrepreneurs de l'année d'EY 2019 du Québec, Noah Stern et Ayal Twik se mesureront aux entrepreneurs émérites des régions du Pacifique, des Prairies, de l'Ontario et de l'Atlantique pour tenter de remporter le titre convoité d'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 du Canada, remis à l'occasion du banquet qui se tiendra le 28 novembre 2019 à Toronto. En juin 2020, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays, dans l'espoir de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #GPEQuébec sur Twitter pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur. Rendez-vous sur ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes par catégorie ainsi que les dates des autres banquets régionaux.

Lauréats par catégorie du Grand Prix de l'Entrepreneur de l'année d'EY 2019 du Québec

Entreprise à entreprise

Bain Magique | Montréal

Glenn Cotton



Entreprise à consommateur

Moose Knuckles Canada | Montréal

Noah Stern et Ayal Twik



FinTech

Nuvei Technologies | Montréal

Philip Fayer



Croissance accélérée (moins de 5 ans)

Champion Iron Limited | Montréal

David Cataford et Michael O'Keeffe

Sciences de la santé / Sciences de la vie

GA International Inc. | Laval

George Ambartsoumian Ph.D., D.V.M.



Fabrication

POLYCOR INC. | Québec

Patrick Perus



Immobilier et construction

Burovision Inc. | Montréal

Alexandra Choquette et Renzo Fraraccio

Services

Andy Transport | Montréal

Andreea Crisan



Développement durable

Matt & Nat | Montréal

Manny Kohli

Technologie

TECSYS Inc. | Montréal

Peter Brereton



Jeunes entrepreneurs

MicroHabitat | Montréal

Orlane Panet



À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'EntrepreneurMC d'EY est le prix le plus prestigieux du monde des affaires remis aux entrepreneurs. Ce prix se démarque par sa façon d'encourager l'activité entrepreneuriale chez les personnes qui ont du potentiel et de reconnaître la contribution des gens qui se révèlent une source d'inspiration grâce à leur vision, leur leadership et leurs réalisations. Unique en son genre et d'envergure vraiment mondiale, le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY rend hommage à ceux qui bâtissent et dirigent des entreprises prospères, en pleine croissance et dynamiques, dans le cadre de concours à l'échelle régionale, nationale et internationale, et ce, dans plus de 145 villes et plus de 60 pays. ey.com/ca/GPE

En 2019, le jury indépendant du Québec se compose des personnes suivantes : Martin Deschênes, président et fondateur de l'École d'Entrepreneurship de Beauce; Jacques Foisy, président du conseil et associé directeur, Novacap; Jean-Yves Germain, coprésident, Groupe Germain; Brigitte Jalbert, présidente et chef de la direction, Les Emballages Carrousel; Claudine Labelle, fondatrice et présidente, Fillactive; Constance Raymond, vice‑présidente, Technologie Outbox; et Andrew Richardson, président, Targray.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : ICI RDI, Groupe TMX, The Globe and Mail Inc., Air Canada, Media One Creative et The Printing House Limited. Les commanditaires régionaux du Québec sont Captivate Networks et NEXT Canada



À propos d'EY

EY est un chef de file mondial des services de certification, services de fiscalité, services transactionnels et services consultatifs. Les points de vue et les services de qualité que nous offrons contribuent à renforcer la confiance à l'égard des marchés financiers et des diverses économies du monde. Nous formons des leaders exceptionnels, qui unissent leurs forces pour assurer le respect de nos engagements envers toutes nos parties prenantes. Ce faisant, nous jouons un rôle crucial en travaillant ensemble à bâtir un monde meilleur pour nos gens, nos clients et nos collectivités.

Pour en savoir davantage, visitez le site ey.com/ca/fr. Suivez-nous sur Twitter @EYCanada.

EY désigne l'organisation mondiale des sociétés membres d'Ernst & Young Global Limited, lesquelles sont toutes des entités juridiques distinctes, et peut désigner une ou plusieurs de ces sociétés membres. Ernst & Young Global Limited, société à responsabilité limitée par garanties du Royaume-Uni, ne fournit aucun service aux clients. Des renseignements sur la façon dont EY recueille et utilise les données à caractère personnel ainsi qu'une description des droits individuels conférés par la législation en matière de protection des données sont disponibles sur le site ey.com/privacy. Pour en savoir davantage sur notre organisation, visitez le site ey.com.

SOURCE EY (Ernst & Young)

Renseignements: Camille Larivière, camille.lariviere@ca.ey.com, +1 514 879 8021; Victoria McQueen, victoria.mcqueen@ca.ey.com, +1 416 943 3141

Related Links

www.ey.com