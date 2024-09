VANCOUVER, BC, le 19 sept. 2024 /CNW/ - Préparez-vous à célébrer avec Noah Kahan, nommé pour un Prix GRAMMY, avec Nelly Furtado, icône canadienne née en Colombie-Britannique, et avec Roxane Bruneau, vedette québécoise de la musique pop alternative : les trois artistes phares qui se produiront à la cérémonie d'ouverture des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing. D'ici les Jeux en février prochain, nous annoncerons d'autres artistes internationaux et des surprises intéressantes.

Les billets pour la cérémonie d'ouverture sont en vente à compter de 40 $ (plus des frais de 27,07 $) pour un coût total de 67,07 $. Inscrivez-vous pour profiter d'un accès anticipé à la billetterie d'ici le 22 septembre à 17 heures (HP) sur https://invictusgames2025.ca/fr/information-sur-la-billetterie/. La prévente des billets auprès de Ticketmaster pour la cérémonie d'ouverture, la cérémonie de clôture et les épreuves sportives commencera le 23 septembre et la vente publique des billets commencera le 26 septembre.

Les Jeux Invictus représentent une occasion unique de célébrer le courage et l'esprit invaincu. La septième édition de cette compétition sportive unique se déroulera du 8 au 16 février 2025 et est destinée aux militaires et aux anciennes combattantes et anciens combattants qui ont été blessés ou malades à l'étranger. Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 réuniront jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés, y compris des sports d'hiver pour la toute première fois, dans la beauté naturelle de Vancouver et de Whistler, en Colombie-Britannique, au Canada.

Cérémonie d'ouverture : BC Place, 13 h (HP), le samedi 8 février 2025

La grandiose cérémonie d'ouverture, conviviale pour les familles, marquera le début des Jeux avec un spectacle dynamique mettant en vedette des artistes de la musique ainsi que plus de 500 artistes autres qui rendront hommage au parcours inspirant des concurrentes et concurrents qui se rétablissent grâce au pouvoir du sport.

Le spectacle comprendra des prestations exceptionnelles de Noah Kahan, nommé pour un GRAMMY, de l'icône canadienne Nelly Furtado et de la vedette québécoise Roxane Bruneau , en plus d'autres prestations et participations extraordinaires que l'on annoncera ultérieurement!

Cérémonie de clôture : En direct de Rogers Arena, 18 h (HP), le dimanche 16 février 2025

La cérémonie de clôture, qui conclura de manière spectaculaire neuf jours mémorables riches en inspiration, célébrera les exploits sportifs mémorables, les moments forts et inoubliables des 550 concurrentes et concurrents des Jeux Invictus, de leur famille et de leurs proches ainsi que de toutes les personnes qui les auront encouragés.

On annoncera prochainement d'autres vedettes et prestations exceptionnelles!

Au sujet des artistes :

AU SUJET DE ROXANE BRUNEAU :

Avec plus de 180 000 albums vendus à ce jour, Roxane Bruneau s'impose sur la scène musicale québécoise comme une auteure-compositrice-interprète déterminée à réaliser des chansons francophones au potentiel international. Son premier album, Dysphorie, a reçu la certification OR et son deuxième album [Acrophobie] lui a valu de se classer parmi les 10 meilleurs albums du prestigieux palmarès Billboard Canadian Albums.

Elle s'est récemment jointe à l'équipe de La Voix comme coach pour l'hiver 2024. Avec près de 130 millions de visionnements sur les plateformes numériques et plus de 95 millions de visionnements de ses vidéoclips sur YouTube, Roxane Bruneau a assurément le vent dans les voiles!

AU SUJECT DE NOAH KAHAN :

Noah Kahan, auteur-compositeur-interprète du Vermont nommé pour un Prix GRAMMY en plus d'avoir un album multi-platine, a émergé de ses racines de la Nouvelle-Angleterre pour conquérir le monde entier. On le considère comme l'un des plus éminents et des meilleurs nouveaux artistes de l'année. M. Kahan, qui compte trois albums et un minialbum acclamés par la critique, est reconnu dans le monde entier pour son mélange singulier de folk, d'americana et de rock. Il a déjà surpassé sept milliards de visites en ligne, a reçu une certification 4X Platine pour son succès « Stick Season », une certification Or pour son album « Stick Season » et a réussi une tournée à guichets fermés. Il a toujours parlé ouvertement de son propre parcours en matière de santé mentale. Il a également fondé The Busyhead Project, une initiative sans but lucratif qui vise à sensibiliser le public à la santé mentale et à faciliter l'accès aux soins, qui a permis de recueillir plus de 2,5 millions de dollars jusqu'à ce jour.

AU SUJET DE NELLY FURTADO :

Nelly Furtado, auteure-compositrice-interprète aux multiples talents, compte plus de 20 milliards de visionnements à l'échelle mondiale et a vendu plus de 35 millions d'albums partout dans le monde. Elle a joué à guichets fermés aux quatre coins du monde, a reçu de nombreuses distinctions, dont plusieurs Prix Grammy ainsi que sept nominations et elle s'est rapidement imposée comme l'une des artistes les plus respectées au monde. Mme Furtado embrasse également ses racines culturelles et a lancé en 2009 son premier album en espagnol, Mi Plan, qui a atteint la première place du palmarès US Latin Billboard. Elle a enregistré en studio et ses millions d'amatrices et d'amateurs attendent avec impatience son nouvel album 7 dont la sortie est prévue pour le 20 septembre 2024.

Les gens peuvent s'abonner sur https://invictusgames2025.ca/fr/billets-de-ceremonie/ pour recevoir l'infolettre des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 ainsi que les dernières nouvelles sur les Jeux, y compris les annonces de vedettes qui se produiront et des prestations.

À propos des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, présentés par ATCO et Boeing, sont une compétition internationale de sports pour les militaires, les anciennes combattantes et les anciens combattants blessés ou malades. La septième édition des Jeux Invictus, qui se déroulera du 8 au 16 février 2025, réunira jusqu'à 550 concurrentes et concurrents en provenance de 25 nations qui participeront à 11 sports adaptés dans la beauté naturelle de la Colombie-Britannique, au Canada. Invictus signifie invaincu et les Jeux rendent hommage au courage, à la résilience et à la force de l'esprit humain. Par le pouvoir du sport, les Jeux inspireront le rétablissement et soutiendront la réadaptation de personnes qui ont servi leur pays et susciteront une meilleure compréhension et un plus grand respect à leur égard.

Les Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025 auront lieu sur les territoires traditionnels des nations Lil̓wat7úl (Líl̓wat), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Sḵwx̱wú7mesh (Squamish) et səlilwətaɬ (Tsleil-Waututh). La Fondation Les Fleurons glorieux, le gouvernement du Canada et la Province de la Colombie-Britannique sont les précieux partenaires fondateurs des Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025.

Consulter jeuxinvictus2025.ca pour obtenir les dernières mediass, du matériel connexe et tous les medias sur les Jeux.

SOURCE Vancouver Whistler Games Corporation

Personnes-ressources pour les medias: Jeux Invictus de Vancouver Whistler 2025, Olivia Frankel, Spécialiste principale des communications, [email protected]