NORTH BAY, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 2 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le député de Nipissing--Timiskaming, Anthony Rota, au nom de la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu, et du président-directeur général de Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI), John Gordon, a annoncé un bénéficiaire du processus d'expression des besoins du NICHI pour répondre au besoin critique d'un milieu urbain sûr et abordable; les projets de logement pour les Autochtones des régions rurales et du Nord à North Bay, en Ontario.

Endaayaan Awejaa, une jeune entreprise sans but lucratif qui offre aux jeunes et aux familles des lieux sûrs pour guérir et jeter des bases solides pour leur avenir, a reçu un million de dollars de NICHI. Ce financement sera consacré au renforcement des capacités et permettra l'embauche de six employés dévoués, qui appuieront principalement le cadre d'initiatives de logement et de soutien à la transition qui soutiennent actuellement 100 jeunes.

Dans le cadre du processus national, 280,4 millions de dollars sur un financement total de 281,5 millions de dollars sont distribués à 73 projets à l'échelle du pays visant la construction d'environ 3781 logements. Ce financement a été fourni à Services aux Autochtones Canada dans le cadre du budget de 2022 et a été distribué par NICHI, en appliquant son approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones ». NICHI réunit des organismes de prestation de services en matière de logement et d'itinérance dirigés par des Autochtones afin d'offrir des solutions durables qui corrigent diverses lacunes en matière de logement, y compris l'itinérance chez les Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

Selon le Recensement de 2021, plus de 171 000 Autochtones vivant en milieu urbain, rural et hors réserve ont des besoins impérieux en matière de logement. Les Autochtones continuent d'avoir des besoins essentiels en matière de logement beaucoup plus élevés que les non-Autochtones, l'écart entre les deux étant exacerbé par la crise du logement et de l'itinérance et par l'insuffisance du financement fondé sur les distinctions. Grâce à l'approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones » en matière de logement qui reconnaît que les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre les besoins de leurs communautés, Services aux Autochtones Canada s'efforce de combler cet écart d'ici 2030.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux, et pour assurer un meilleur avenir aux communautés autochtones. Cette initiative de financement fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à aborder les déterminants sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination conformément aux articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

« L'affectation de fonds et l'engagement de fonds de 281,5 millions de dollars pour nos 73 projets, y compris le projet Endaayaan Awejaa, réalisé en un temps record de 11 mois, soulignent notre engagement à accélérer la mise en œuvre de solutions de logement pour les communautés autochtones. Endaayaan Awejaa a joué un rôle déterminant dans la prestation d'un soutien holistique et de logements sûrs aux jeunes de North Bay, reflétant les valeurs de liens communautaires et culturels qui sont au cœur de notre travail à NICHI. Nous sommes honorés d'appuyer Endaayaan Awejaa dans sa mission de favoriser des environnements où les jeunes Autochtones peuvent s'épanouir. En tant que seul organisme national de logement autochtone, NICHI veille à ce que le financement parvienne à ceux qui en ont le plus besoin rapidement et efficacement grâce aux connaissances communautaires et aux milliers d'années d'expérience combinée de nos membres en matière de logement autochtone. »

John Gordon

Président-directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Inc.

« Ce financement permet à Endaayaan Awejaa d'embaucher une équipe qui peut se concentrer sur la question cruciale du logement d'une manière qui correspond aux valeurs et aux traditions importantes pour les membres de la société autochtone. »

Anthony Rota

Député de Nipissing--Timiskaming

Faits en bref

Le 8 juin 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des peuples autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique.

a annoncé que Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des peuples autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique. NICHI a tenu son processus d'expression des besoins de la fin de novembre 2023 au 12 janvier 2024, et le financement a été attribué à 73 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones par un conseil consultatif impartial et objectif sur la sélection des projets, qui a accordé la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. Il reste à distribuer 1,1 million de dollars du montant total du financement.

Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) est un organisme national d'habitation dirigé par des Autochtones qui veille à ce que tous les Autochtones du Canada aient accès à des soutiens et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne.

aient accès à des soutiens et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne. Endaayaan Awejaa a ouvert ses portes en novembre 2021, au centre-ville de North Bay , et offre aux jeunes un endroit sûr où acquérir des compétences personnelles et professionnelles. L'organisation offre également des services d'approche au moyen de trousses de soins, de trousses de médicaments et d'ateliers, et divers programmes de soutien par les pairs.

, et offre aux jeunes un endroit sûr où acquérir des compétences personnelles et professionnelles. L'organisation offre également des services d'approche au moyen de trousses de soins, de trousses de médicaments et d'ateliers, et divers programmes de soutien par les pairs. Grâce à ce financement, du personnel supplémentaire sera affecté à des initiatives de soutien au logement et à la transition pour 100 jeunes.

Le soutien aux projets comprendra le financement de l'acquisition de nouvelles propriétés et de nouveaux bâtiments, de la construction de nouvelles installations, des réparations et des rénovations, de la formation liée au logement, de la capacité organisationnelle croissante et des coûts d'administration.

