WHITEHORSE (KWANLIN), YT, le 29 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, le Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI), en collaboration avec la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, Patty Hajdu, a annoncé les bénéficiaires du processus d'expression des besoins du NICHI pour répondre au besoin essentiel de projets de logement sécuritaires et abordables pour les Autochtones en milieu urbain, rural et nordique au Yukon.

L'annonce d'aujourd'hui comprend un financement de 34 494 500 $ pour quatre nouveaux ensembles résidentiels dirigés par:

Gouvernement des Tr'ondëk Hwëch'in, Dawson City

Conseil des Ta'an Kwäch'än, Whitehorse

Dans le cadre du processus national, 273,9 millions de dollars sur un financement total de 281,5 millions de dollars sont distribués à 72 projets à l'échelle du pays visant la construction d'environ 3725 logements. Ce financement a été fourni à Services aux Autochtones Canada dans le cadre du budget de 2022 et a été distribué par le NICHI, en appliquant son approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones ». Le NICHI réunit des organismes de prestation de services en matière de logement et d'itinérance dirigés par des Autochtones afin d'offrir des solutions durables qui corrigent diverses lacunes en matière de logement, y compris l'itinérance chez les Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

Selon le Recensement de 2021, plus de 171 000 Autochtones vivant en milieu urbain, rural et hors réserve ont des besoins impérieux en matière de logement. Les Autochtones continuent d'avoir des besoins de base en matière de logement beaucoup plus élevés que les non-Autochtones, l'écart entre les deux étant exacerbé par la crise du logement et de l'itinérance et par l'insuffisance du financement fondé sur les distinctions. Grâce à l'approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones » en matière de logement qui reconnaît que les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre les besoins de leurs communautés, Services aux Autochtones Canada s'efforce de combler cet écart d'ici 2030.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel pour améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux, et pour assurer un meilleur avenir aux communautés autochtones. Cette initiative de financement fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à aborder les déterminants sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination conformément aux articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Nous annonçons quatre importants projets d'habitation au Yukon, dirigés par le gouvernement des Tr'ondëk Hwëch'in et le conseil des Ta'an Kwach'an, avec un investissement de plus de 34 millions de dollars. Ces projets, y compris le complexe des aînés tant attendu à Dawson City, sont essentiels pour répondre aux besoins uniques en matière de logement des communautés autochtones de Whitehorse et de Dawson City.

Cet effort ne se limite pas à la construction de maisons; il reflète la résilience du Nord, une région qui a souvent été négligée. En répondant aux besoins particuliers du Nord, nous nous assurons que ces communautés ont accès à des logements abordables et culturellement adaptés.

Ces projets, y compris les maisons en rangée, les duplex et les lotissements, sont dirigés par des dirigeants autochtones. À NICHI, nous appuyons les solutions communautaires qui correspondent aux valeurs et aux besoins des gens que nous servons. Cette initiative renforce notre engagement envers l'autodétermination et l'importance des décisions prises par ceux qui connaissent le mieux leurs communautés. »

John Gordon

Président-directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Inc.

« Les communautés autochtones sont les mieux placées pour répondre à leurs besoins uniques en matière de logement. Bien que cette annonce représente un pas dans la bonne direction, nous devons continuer d'appuyer les logements appropriés et de qualité pour tous. Nous apprécions grandement la collaboration avec le NICHI et nous appuyons sans réserve son approche Pour les Autochtones, par les Autochtones visant à améliorer le logement dans les communautés du Yukon. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« Pour répondre aux besoins en matière de logement au Yukon, il faut trouver diverses solutions. L'annonce d'aujourd'hui poursuit nos progrès en mettant l'accent sur une approche dirigée par les Autochtones. Je félicite le NICHI et les bénéficiaires pour leur engagement et leur leadership dans ce domaine crucial. Nous accordons de l'importance à ce partenariat et nous sommes déterminés à appuyer leurs efforts pour veiller à ce qu'un plus grand nombre d'Autochtones aient accès à un logement convenable. »

Brendan Hanley

Député du Yukon

Faits en bref

Le 8 juin 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que le Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique.

a annoncé que le Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur deux ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant en milieu urbain, rural et nordique. NICHI a tenu son processus d'expression des besoins de la fin de novembre 2023 au 12 janvier 2024, et le financement a été attribué à 72 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones par le Conseil consultatif impartial sur la sélection des projets, qui a accordé la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. Il reste à distribuer 6,6 millions de dollars du montant total du financement.

le financement a été attribué à 72 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones par le Conseil consultatif impartial sur la sélection des projets, qui a accordé la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. Il reste à distribuer 6,6 millions de dollars du montant total du financement. Le Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI) est un organisme national d'habitation dirigé par des Autochtones qui veille à ce que tous les Autochtones du Canada aient accès à du soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne.

aient accès à du soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne. Le soutien aux projets comprendra des fonds pour l'acquisition de nouvelles propriétés et de nouveaux bâtiments, la construction de nouvelles installations, des réparations et des rénovations, la formation liée au logement, l'accroissement de la capacité organisationnelle et les coûts d'administration.

