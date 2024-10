YELLOWKNIFE, NT, le 23 oct. 2024 /CNW/ - (TERRITOIRE TRADITIONNEL DE L'AKAITCHO, YELLOWKNIVES DENE FIRST NATION ET DES MÉTIS, FAISANT PARTIE DE L'AIRE TRADITIONNELLE MǪWHÌ GOGHA DÈ NI I TŁÈÈ DES TŁI CHǪ, NT)

Aujourd'hui, John Gordon, président-directeur général de l'organisme Logement Coopératif National Autochtone Inc. (NICHI), et Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor ont annoncé les bénéficiaires du processus d'expression de besoin de NICHI pour répondre au besoin critique de projets de logement sûrs et abordables pour les Autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques des Territoires du Nord-Ouest.

L'annonce d'aujourd'hui comprend un financement de plus de 26 millions de dollars pour 7 projets menés dans les Territoires du Nord-Ouest par :

Kasho Gotine Housing Society (deux projets)

Bande dénée de Nahanni Butte

Tłı chǫ Łeàgı ą Ts<ı lı Kǫ

Metis Association, section locale 52

Ts'Euh Nda Society

Northwest Metis Council Inc.

Dans le cadre du processus national, 277,8 millions de dollars sur un financement total de 281,5 millions de dollars sont distribués à 75 projets à l'échelle du pays en vue de la construction de plus de 3 800 logements. Ce financement a été fourni à Services aux Autochtones Canada dans le cadre du budget de 2022 et a été distribué par NICHI, en appliquant son approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones ». NICHI réunit des organismes de prestation de services en matière de logement, d'itinérance et de logement dirigés par des Autochtones afin d'offrir des solutions durables qui visent à corriger diverses lacunes en matière de logement, y compris l'itinérance chez les Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

Selon le Recensement de 2021, plus de 171 000 Autochtones vivant hors réserve dans les régions urbaines, rurales et nordiques ont des besoins impérieux en matière de logement. Les Autochtones continuent d'avoir des besoins impérieux en matière de logement beaucoup plus élevés que les non-Autochtones, l'écart entre les deux étant exacerbé par la crise du logement et de l'itinérance et par l'insuffisance du financement fondé sur les distinctions. Grâce à l'approche « Pour les Autochtones, par les Autochtones » en matière de logement, qui reconnaît que les organisations autochtones sont les mieux placées pour comprendre les besoins de leurs communautés, Services aux Autochtones Canada s'efforce de combler cet écart d'ici 2030.

L'accès à un logement sûr et abordable est essentiel si l'on veut améliorer les résultats en matière de santé et de services sociaux, et assurer un meilleur avenir aux communautés autochtones. Cette initiative de financement fait partie de l'engagement du gouvernement du Canada à aborder les déterminants sociaux de la santé et à faire progresser l'autodétermination conformément aux articles 21 et 23 de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones.

Citations

« Les fournisseurs de logements autochtones méritent d'être défendus par les Autochtones à l'échelle nationale. En obtenant cet investissement et en élaborant un processus de financement « Pour les Autochtones, par les Autochtones », NICHI remet les Autochtones en charge des politiques en matière de logement pour notre peuple et nos communautés. L'expression écrasante du besoin que nous avons reçue dans notre processus de demande - totalisant 2 milliards de dollars pour 447 demandes - démontre que le travail est loin d'être terminé. Mais aujourd'hui, nous sommes heureux d'annoncer un financement qui aura une incidence positive sur la vie des peuples autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest. »

John Gordon

Directeur général, Logement Coopératif National Autochtone Incorporé

« Dans le cadre d'un véritable partenariat avec les peuples autochtones, nous construisons plus de maisons, plus rapidement. Ce sont les communautés qui savent le mieux ce dont elles ont besoin, et c'est pourquoi ces projets suivent l'approche « Par les Autochtones, pour les Autochtones ». Nous serons toujours là pour les communautés qui prennent l'initiative de construire des maisons; c'est une question d'équité. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

« La réalisation remarquable de NICHI, qui a rapidement versé 277,8 millions de dollars, souligne son engagement inébranlable à faire progresser le logement autochtone à l'échelle nationale. En tant que nouvel organisme, l'action expéditive de NICHI témoigne d'un dévouement inégalé et d'une incidence catalytique dans la transformation des logements communautaires. Nous félicitons NICHI pour son rôle crucial dans l'avancement de cette initiative transformatrice. »

Lisa Ker, directrice générale par intérim du Community Housing Transformation Centre

« Grâce à des milliers d'années d'expérience collective, les fournisseurs de logements autochtones dans les régions urbaines, rurales et nordiques ont la capacité, le savoir-faire et des projets prêts à démarrer pour relever le défi. NICHI a montré qu'il pouvait mettre en place des programmes de financement rapidement, équitablement et de façon responsable. »

Margaret Pfoh

Président, Association canadienne d'habitation et de rénovation urbaine

Faits en bref

Le 8 juin 2023, le gouvernement du Canada a annoncé que l'organisme NICHI verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur 2 ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques.

a annoncé que l'organisme NICHI verserait un financement immédiat de 281,5 millions de dollars sur 2 ans pour répondre aux besoins urgents et non satisfaits des Autochtones vivant dans les régions urbaines, rurales et nordiques. NICHI a tenu son processus d'expression des besoins de la fin de novembre 2023 au 12 janvier 2024, et le financement a été attribué à 75 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones et par le conseil consultatif impartial sur la sélection des projets, qui a accordé la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. Il reste à distribuer 3,7 millions de dollars du montant total du financement.

le financement a été attribué à 75 organismes de logement sans but lucratif dirigés par des Autochtones et par le conseil consultatif impartial sur la sélection des projets, qui a accordé la priorité aux besoins urgents et non satisfaits en matière de logement dans les communautés autochtones de tout le pays. Il reste à distribuer 3,7 millions de dollars du montant total du financement. NICHI est un organisme national d'habitation dirigé par des Autochtones qui veille à ce que tous les Autochtones du Canada aient accès à du soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne.

aient accès à du soutien et à des services qui fournissent un logement sûr, abordable et digne. Le soutien aux projets comprendra des fonds pour l'acquisition de nouvelles propriétés et de nouveaux bâtiments, la construction de nouvelles installations, des réparations et des rénovations, de la formation en matière de logement, l'accroissement de la capacité organisationnelle et des coûts d'administration.

