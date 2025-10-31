FORT ÉRIÉ, ON, le 31 oct. 2025 /CNW/ - Airbus Helicopters au Canada franchit un jalon important dans la modernisation de la flotte de Niagara Helicopters, alors que l'exploitant célèbre l'arrivée de quatre Airbus H130 qui soutiendront ses opérations touristiques aériennes. L'achèvement du renouvellement de la flotte, annoncé initialement en 2024, appuie la volonté de Niagara Helicopters de continuer à offrir des expériences touristiques aériennes haut de gamme au-dessus du site emblématique des chutes Niagara, reconnu mondialement.

Niagara Helicopters franchit une étape clé dans la modernisation de sa flotte avec quatre Airbus H130 (Groupe CNW/Airbus)

La nouvelle flotte de quatre H130 a été célébrée en compagnie des employés, des invités et des leaders communautaires lors d'une cérémonie tenue à l'installation d'Airbus Helicopters à Fort Érié. Le H130 allie une visibilité exceptionnelle pour les passagers et une cabine spacieuse à une empreinte acoustique réduite, une caractéristique essentielle pour les opérations à proximité de sites sensibles sur le plan environnemental et très fréquentés, comme les chutes Niagara.

« Depuis plus de 60 ans, Niagara Helicopters met en valeur la beauté des chutes Niagara vues du ciel, et notre priorité est de faire en sorte que chaque passager vive cette expérience dans les meilleures conditions », a déclaré Anna Pierce, vice-présidente et directrice générale de Niagara Helicopters. « Le H130 est l'appareil idéal pour nos opérations, offrant confort, visibilité et performance, ce qui nous permet de proposer des circuits véritablement mémorables. »

« Ce moment marque la poursuite d'une relation de confiance fondée sur le partenariat, la proximité et la fierté partagée pour l'aviation canadienne », a déclaré Dwayne Charette, président d'Airbus Helicopters au Canada. « Nous sommes honorés que ces hélicoptères Airbus - qui sont achevés ici même, à Fort Érié, par notre équipe chevronnée - continuent de jouer un rôle dans l'histoire de Niagara. Nous sommes fiers de contribuer à ce succès signé Niagara. »

La flotte renouvelée renforce encore davantage des opérations sécuritaires, fiables et axées sur la clientèle dans la région. Niagara Helicopters a transporté des millions de passagers provenant des quatre coins du monde et demeure l'une des expériences touristiques les plus emblématiques du Canada.

Le H130 est reconnu comme la référence en matière d'opérations touristiques en hélicoptère. Cet hélicoptère monomoteur est équipé d'un moteur Safran Arriel 2D et du Fenestron, la dérive carénée emblématique d'Airbus, qui contribue de façon significative à la réduction du bruit extérieur. La combinaison de technologies avancées et de sièges offrant une excellente visibilité pour jusqu'à 7 passagers fait du H130 un appareil prisé par les exploitants du monde entier pour les opérations touristiques, les missions d'ambulance aérienne et de surveillance.

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias : Alison Ivan, AIRBUS, Canada, +1 905 531-5267, [email protected] ; Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, +1 514 452-5279, [email protected]