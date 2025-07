MIRABEL, QC, le 18 juill. 2025 /CNW/ - Airbus a nommé Guillaume Chevasson au poste de responsable du Programme A220 et président-directeur général de la Société en commandite Airbus Canada, effectif à compter du 1er octobre 2025.

Guillaume est présentement responsable du contrôle financier pour la fonction des programmes et les services des avions commerciaux d'Airbus. Il succèdera à Benoît Schultz qui a été nommé au poste de chef de l'approvisionnement d'Airbus.

Guillaume Chevasson au poste de Responsable du Programme A220 et PDG de la Société en commandite Airbus Canada (Groupe CNW/Airbus)

Benoît Schultz a piloté avec succès le Programme A220 et la croissance de la présence d'Airbus au Canada, depuis sa nomination en 2021. Il a dirigé l'organisation pendant sa plus forte croissance, alors qu'elle a doublé en nombre d'employés, de carnet de commandes et de cadence de production, tout en accélérant son enracinement au sein d'Airbus. Les réalisations majeures sous son leadership incluent, notamment, l'inauguration de la ligne de pré-assemblage, la mise en service du centre d'essais en vol et d'intégration de l'A220 et la construction du nouveau centre de livraison à Mirabel. Au cours des dernières années, Airbus est devenue une entreprise aéronautique de premier plan au Canada et un employeur de choix, tandis que le Programme A220 a acquis la résilience et la maturité nécessaires pour devenir le petit avion monocouloir le plus performant du marché pour les années à venir.

Dans son nouveau rôle, Guillaume dirigera le Programme A220 alors qu'il passe maintenant à la phase finale d'accélération de cadence de production, en route vers l'atteinte de la rentabilité.

Guillaume, 42 ans, s'est joint à Airbus en 2005 et a occupé plusieurs postes de direction au cours des 15 dernières années. Dirigeant financier accompli, il a considérablement influencé la réussite financière des avions commerciaux d'Airbus et supervisé des équipes transnationales. Guillaume a également été Vice-Président du conseil d'administration d'EFW, membre du conseil d'administration d'ATR et d'Aerostack.

Son expertise s'étend à la conduite de livrables financiers majeurs, à la stimulation de la compétitivité et à la supervision de la fusion réussie des avions commerciaux d'Airbus et du groupe Airbus. Au-delà de la finance, l'expérience de Guillaume comprend une expérience dans le développement commercial international, y compris la direction des efforts de vente et de marketing dans la région de l'Asie-Pacifique, la mise en œuvre de stratégies nationales au Brésil et la gestion des activités de fusion et d'acquisition. Il a également participé à plusieurs activités en lien avec la défense à l'international.

Guillaume est né à Toulouse, en France. Il est titulaire d'un diplôme de troisième cycle et d'une maîtrise en audit financier de l'école de commerce I.C.N. Il déménagera à Montréal au cours des prochains mois avec sa famille pour assumer ses nouvelles fonctions de responsable du Programme A220 et PDG de la Société en commandite Airbus Canada.

Amélie Forcier, AIRBUS, Canada, +1-514-452-5279, [email protected]; Annabelle Duchesne, AIRBUS, Canada, +1-438-402-4276, [email protected]