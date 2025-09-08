OTTAWA, ON, le 8 sept. 2025 /CNW/ - Airbus Defence and Space a annoncé aujourd'hui un investissement financier stratégique dans l'entreprise québécoise IPR Innovative Products Resources Inc. (IPR). Ce financement appuiera les activités de recherche et développement d'IPR, favorisant la création de nouvelles propriétés intellectuelles et de nombreux emplois dans les technologies de pointe.

Cet investissement s'inscrit dans les engagements d'Airbus en vertu de la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) du Canada, dans le cadre du programme d'acquisition d'Avion stratégique de transport et de ravitaillement en vol (ASTRV).

« Les efforts visant à stimuler l'innovation au sein de la base industrielle du Canada sont essentiels à la prospérité économique de notre pays, a déclaré la ministre de l'Industrie et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec, l'honorable Mélanie Joly. L'investissement d'Airbus dans Innovative Products Resources Inc., qui est fait conformément à la Politique des retombées industrielles et technologiques, contribuera non seulement à stimuler la recherche-développement dans le secteur canadien de l'aérospatiale, mais aussi à créer des emplois hautement spécialisés et à générer des retombées industrielles et économiques partout au Canada. »

Le programme d'acquisition ASTRV comprend quatre nouveaux appareils Airbus A330 de type Multi-Role Tanker Transport (MRTT), ainsi que la conversion de cinq A330-200 d'occasion. Cette flotte est destinée à remplacer les appareils CC-150 Polaris (A310 MRTT) vieillissants du Canada. Elle appuiera les opérations de ravitaillement en vol, le transport aérien de personnel militaire et de fret, les évacuations médicales et le transport stratégique de responsables du gouvernement du Canada.

« Les technologies brevetées de surveillance de l'état des structures développées par IPR sont particulièrement impressionnantes et s'alignent parfaitement avec la mission d'Airbus, qui est de faire progresser des solutions aérospatiales durables et sécuritaires », a déclaré Jean-François Godbout, directeur général, Airbus Defence and Space au Canada. « Ce partenariat, soutenu par notre filiale Testia et solidement ancré dans notre engagement envers la Politique des retombées industrielles et technologiques (RIT) du Canada, témoigne de la volonté d'Airbus de collaborer avec l'industrie canadienne pour le développement, la production et le soutien de produits et services avancés dans les domaines de l'aviation civile et militaire, ainsi que du spatial. »

La filiale d'Airbus, Testia, un chef de file dans l'intégrité structurelle, appuiera le développement et la certification de ces solutions aérospatiales. Cette collaboration vise à accélérer le développement des technologies de surveillance de l'état des structures, une catégorie de capteurs qui permet de surveiller l'évolution des charges et les dommages dus à la fatigue dans les aéronefs, les navires, les structures et les équipements industriels.

« Occuper un rôle de premier plan aux côtés d'Airbus et de Testia représente une étape majeure pour nous », a déclaré Paul D. Okulov, Ph.D., président et chef de la direction technologique d'IPR Innovative Products Resources. « Leur appui continu renforce nos efforts pour faire progresser la sécurité publique dans le secteur aérospatial et dans d'autres industries, accroître notre capacité d'innovation et mettre en marché des idées novatrices. Cet investissement accélère notre mission de livrer des technologies de pointe en matière de surveillance de l'état des structures et de capteurs, au bénéfice non seulement de l'aérospatiale, mais aussi de secteurs d'infrastructure essentiels au Canada et à l'échelle internationale. »

En plus du secteur aérospatial, IPR prévoit adapter ces innovations à des infrastructures critiques telles que les routes, les ponts, les centrales électriques, les chemins de fer, les installations pétrolières et gazières, ainsi que les équipements lourds et les machines, avec le soutien continu de Testia pour les processus de certification.

Au Canada, Airbus est solidement implantée avec plus de 5 000 employés, dont plus de 4 000 au Québec, répartis sur dix sites et bureaux, et génère plus de 2,5 milliards de dollars canadiens en revenus annuels pour plus de 850 entreprises canadiennes.

Pour en savoir plus sur l'A330 MRTT, visitez notre site Web (en anglais seulement).

@AirbusDefence #Airbus #Innovation

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias : Amélie Forcier, AIRBUS au Canada, +1-514-452-5279, [email protected]; Jose Gasco, Airbus Defence and Space, +34 692 870 224, [email protected]; Annabelle Duchesne, AIRBUS au Canada, +1-438-402-4276, [email protected]