MONTRÉAL, le 25 sept. 2025 /CNW/ - Le Centech annonce un partenariat stratégique avec Airbus afin d'accélérer l'adoption de technologies aérospatiales avancées grâce à l'innovation ouverte. En reliant les unités d'affaires mondiales d'Airbus à l'écosystème canadien des startups, cette collaboration renforce l'approche d'incubation et d'accélération d'Airbus et marque une étape importante pour rapprocher son réseau technologique mondial de la communauté d'affaires canadienne.

Airbus et le Centech s’associent pour accélérer l’adoption de technologies aérospatiales de pointe. Crédit © Sarah DeGrâce. (Groupe CNW/Airbus)

Classé parmi les meilleurs incubateurs universitaires au monde, le Centech met à profit une expertise reconnue pour repérer, évaluer et mettre à l'échelle des technologies à fort potentiel. Cette alliance consolide son rôle de hub technologique en créant des occasions à l'international pour les startups canadiennes, en favorisant des partenariats d'innovation industrielle et en positionnant Montréal et le Québec comme des centres d'excellence en aérospatiale.

La collaboration procure aussi des bénéfices directs à Airbus au Canada, en donnant aux équipes un accès privilégié à des startups, à des occasions de codéveloppement et à des projets pilotes répondant à des défis concrets.

« Notre mission est de connecter les startups canadiennes à des leaders industriels de calibre mondial afin d'accélérer l'adoption des technologies et la croissance internationale », a indiqué Julian Lucchesi, directeur, Partenariats stratégiques et innovation ouverte au Centech. « En continuité avec nos collaborations antérieures, dont une mission menée avec Airbus en 2022, ce partenariat fait de Montréal une porte d'entrée stratégique pour Airbus afin d'accéder aux talents technologiques canadiens et de stimuler l'innovation en aérospatiale. »

« Airbus s'engage à travailler avec les meilleurs écosystèmes et startups au monde pour façonner l'avenir de l'aérospatiale. Le partenariat avec le Centech offre à Airbus un point d'entrée unique dans le paysage technologique canadien, avec des retombées concrètes pour nos opérations globales et nationales, spécialement pour le Programme A220 à Mirabel », a déclaré Catherine Guillemart, vice-présidente des affaires publiques d'Airbus au Canada.

Ensemble, le Centech et Airbus traduiront cette ambition en actions concrètes pour accélérer l'adoption de technologies de rupture dans l'aérospatiale :

Repérer et sélectionner des startups canadiennes en fonction des priorités stratégiques d'Airbus, notamment les matériaux durables, les opérations numériques et l'intelligence artificielle.

Soutenir le développement de projets pilotes en collaboration avec des startups et des partenaires de l'écosystème.

Organiser des ateliers et des événements sectoriels afin de favoriser une culture ouverte de collaboration au sein d'Airbus.

@Airbus #Airbus #Innovation

Airbus et le Centech s'associent pour accélérer l'adoption de technologies aérospatiales de pointe. Crédit © Sarah DeGrâce.

SOURCE Airbus

Contacts pour les médias: Amélie Forcier, AIRBUS in Canada, +1-514-452-5279, [email protected]; Geneviève Lacoursière, Centech, +1-514-435-3571, [email protected]