PARIS, le 10 oct. 2025 /CNW/ - Nexans, leader mondial dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de solutions d'électrification, a clôturé avec succès son Sommet de l'Innovation 2025 à Toronto. L'événement a réuni des dirigeants internationaux issus des secteurs de l'énergie, des politiques publiques, de la finance et de la technologie, autour d'un enjeu majeur de notre époque : comment développer et moderniser les infrastructures de transmission pour répondre à la hausse spectaculaire de la demande en électricité à l'ère de l'intelligence artificielle, de la mobilité électrique et de la croissance numérique.

Placée sous le thème « Une nouvelle ère de l'électrification », cette édition a délivré un message fort : la transmission n'est plus une simple composante technique - elle est désormais le levier stratégique de l'électrification mondiale.

« L'électrification s'accélère plus vite que la plupart des systèmes ne sont prêts à le supporter », a déclaré Vincent Dessale, Vice-Président Exécutif Senior, Projets stratégiques et Comptes clés au sein de Nexans. « La transmission n'est plus seulement une infrastructure - c'est une stratégie. Les organisations qui modernisent et adaptent leurs réseaux dès aujourd'hui façonneront l'économie de l'énergie de la prochaine décennie. »

En tant que pionner de la Tech-Électrification, Nexans accélère la digitalisation et l'intelligence des systèmes électriques, alliant innovation, durabilité et performance pour transformer les réseaux de transmission en infrastructures résilientes et pilotées par la donnée, capables de soutenir la transition énergétique mondiale.

Les intervenants et panélistes ont exploré la manière dont la réforme des procédures d'autorisation, la préparation des chaînes d'approvisionnement et l'innovation numérique transforment le réseau électrique, le faisant évoluer d'un point de blocage à un moteur de croissance durable et de résilience.

Les principaux enseignements du Sommet :

La transmission comme stratégie : le réseau devient un facteur déterminant pour la performance des investissements, de l'équité énergétique et de la résilience.

La préparation des infrastructures comme avantage compétitif : la fabrication de câbles, le développement des compétences et l'accélération des procédures d'autorisation ont été identifiés comme des priorités immédiates pour les décideurs et investisseurs.

Digitalisation et technologies d'optimisation du réseau : des outils tels que le dynamic line rating , les flux de puissance modulaires ou les digital twins redéfinissent la manière dont la capacité de transmission est gérée et optimisée.

, les flux de puissance modulaires ou les redéfinissent la manière dont la capacité de transmission est gérée et optimisée. Des partenariats à grande échelle : la collaboration entre services publics, régulateurs, industriels et grands consommateurs d'énergie est apparue comme essentielle pour aligner le développement des infrastructures sur la croissance de la demande.

Accédez à l'enregistrement d u Sommet de l'Innovation 2025 ici .

À propos de Nexans

Nexans, pure player de l'électrification durable, est un acteur mondial de référence dans la conception de systèmes essentiels à la transition vers un avenir connecté, résilient et bas carbone.

Des énergies renouvelables terrestres et offshore aux villes et logements intelligents, Nexans conçoit et déploie des solutions de câblage avancées, des accessoires et des services qui électrifient le progrès de manière sûre, efficace et durable.

Fort de plus de 140 ans d'histoire, Nexans s'appuie sur trois activités principales -- PWR Transmission, PWR Grid et PWR Connect -- pour allier une expertise industrielle approfondie à une innovation de pointe, accélérant ainsi la transition énergétique tout en répondant aux besoins de ses clients. Son modèle unique E3, fondé sur l'Environnement, l'Économie et l'Engagement, guide chacune de ses actions, en alignant la performance sur la raison d'être.

Présent dans 41 pays, Nexans compte 28 500 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires standard de 7,1 milliards d'euros en 2024. Reconnu comme un leader en matière d'action climatique, Nexans s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, en ligne avec l'initiative Science Based Targets (SBTi), tout en œuvrant pour un meilleur accès à l'énergie à travers la Fondation Nexans.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1904972/5556484/Nexans_Logo.jpg

SOURCE Nexans