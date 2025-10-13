PARIS, le 13 Octobre 2025 /CNW/ - Nexans annonce que le Conseil d'administration a décidé de nommer Julien Hueber au poste de Directeur Général et de se séparer de Christopher Guérin. Ces décisions sont à effet immédiat ; Christopher sera à la disposition de Julien jusqu'au 31 octobre 2025.

Le Conseil d'administration souhaite créer une nouvelle dynamique afin d'optimiser davantage les performances tout en mettant en œuvre la feuille de route présentée lors du dernier Capital Market Day.

Le Comité des Nominations et du Gouvernement d'Entreprise a mené un processus complet pour proposer un successeur au poste de Directeur Général, conformément à l'approche du plan de succession qu'il avait défini, avec l'aide d'un cabinet de recrutement de premier plan.

Julien Hueber, citoyen français de 55 ans, est le Directeur Général exécutif de PWR Grid & Connect Europe, une activité pesant 2.6 milliards d'euros et comptant 23 sites industriels. Membre du Comité Exécutif depuis 2018, Julien a rejoint Nexans en 2002. Il possède une solide expérience dans les domaines de la chaîne d'approvisionnement et des achats, une connaissance approfondie de la région Asie-Pacifique et notamment de la Chine et de la Corée du Sud où il a passé plusieurs années à diriger la région Asie-Pacifique. Il a ensuite pris la responsabilité de l'activité « câbles industriels - Industry Solutions & Projects » au niveau mondial.

« Au cours des 23 dernières années, Julien a fait preuve d'un leadership exceptionnel et d'une compréhension approfondie des activités, du modèle opérationnel et de la culture de Nexans. Il allie une vision stratégique des technologies d'avenir à un solide expérience en matière d'excellence opérationnelle, comme en témoigne l'accélération remarquable de l'activité PWR Grid & Connect en Europe sous sa direction. J'ai pleinement confiance en sa capacité à diriger Nexans dans cette nouvelle phase d'accélération ciblée, conformément aux objectifs annoncés lors du dernier Capital Markets Day. » a déclaré Jean Mouton, Président du Conseil d'administration, Nexans.

Le Conseil d'Administration a estimé que l'expérience, les compétences et la personnalité de Julien Hueber faisaient de lui le candidat idéal pour diriger l'entreprise, notamment par sa connaissance approfondie de Nexans, son leadership exceptionnel reconnu et son bilan solide en matière de définition d'une vision, d'élaboration et de pilotage de la stratégie et de mise en œuvre de la feuille de route. Sa nomination a été approuvée avec enthousiasme par le Conseil d'administration.

Le Conseil d'administration tient à exprimer sa profonde gratitude à Christopher Guérin pour sa contribution exceptionnelle à Nexans, en particulier au cours de ses sept années passées au poste de Directeur Général. Au-delà des solides résultats financiers, Christopher a profondément transformé Nexans en un leader spécialisé dans l'Electrification durable, donnant ainsi un sens et une orientation à sa mission. Il a placé l'innovation, la responsabilité et la simplicité au cœur de l'entreprise, tout en redonnant confiance à l'ensemble des équipes à travers le monde. Son leadership et sa passion ont laissé une empreinte durable sur le Groupe et ses collaborateurs.

« Je tiens à remercier chaleureusement Christopher pour son engagement remarquable et sa contribution essentielle à la transformation de Nexans. Il a rétabli le sentiment de fierté d'appartenir à la famille Nexans. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses futures aventures professionnelles.» a déclaré Jean Mouton, Président du Conseil d'administration, Nexans.

About Nexans

Nexans is the global pure player in sustainable electrification, building the essential systems that power the world's transition to a connected, resilient, and low-carbon future. From offshore and onshore renewable energies to smart cities and homes, Nexans designs and delivers advanced cable solutions, accessories and services that electrify progress safely, efficiently, and sustainably.

With over 140 years of history, through three core businesses: PWR Transmission, PWR Grid, and PWR Connect, Nexans blends deep industry expertise with cutting-edge innovation to accelerate the energy transition and better meet its customers' needs. Its unique E3 model, focused on Environment, Economy and Engagement, drives every action, aligning performance with purpose.

Nexans operates in 41 countries with 28,500 people and generated €7.1 billion in standard sales in 2024. As recognized climate action leader, Nexans is committed to Net-Zero emissions by 2050 aligned with the Science Based Targets initiative (SBTi) and expanding energy access through the Foundation Nexans.

Nexans is listed on Euronext Paris, Compartment A.

www.nexans.com | #ElectrifyTheFuture

Contacts:

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1904972/Nexans_Logo.jpg

SOURCE Nexans