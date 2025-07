Nexans s'associe à Skills Compétences Canada (SCC), un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir activement les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies.

Nexans sera le commanditaire principal de l'équipe canadienne à l'événement WorldSkills 2026.

TORONTO, le 15 juill. 2025 /CNW/ -- Nexans, chef de file mondial en conception et en fabrication de systèmes de câbles et de solutions énergétiques, a annoncé aujourd'hui son partenariat avec Skills Compétences Canada (SCC), un organisme à but non lucratif ayant pour mission de promouvoir activement les carrières dans les métiers spécialisés et les technologies. Dans le cadre de ce partenariat, Nexans parrainera l'équipe canadienne qui participera à la 48e édition de l'événement WorldSkills 2026, qui se déroulera à Shanghai, en Chine, du 22 au 27 septembre 2026.

« À Nexans, nous pensons qu'investir dans la prochaine génération de talents spécialisés est essentiel pour bâtir un avenir plus durable et plus électrifié », a déclaré Dixon Lee, directeur du Marketing et de l'innovation à Nexans Canada. « Nous ressentons une grande fierté de soutenir Skills Compétences Canada et d'encourager ces jeunes personnes incroyablement talentueuses. Leur passion, leur persévérance et leur engagement à l'égard de l'excellence sont non seulement inspirants, mais ils représentent aussi la force motrice de l'innovation et de la croissance qui façonneront les industries canadiennes pour les années à venir. »

L'équipe canadienne à WorldSkills 2026 représentera le pays sur la scène internationale au cours de cette compétition contre les meilleurs jeunes talents professionnels du monde dans les métiers spécialisés et les technologies. Cet événement prestigieux accueillera environ 1 500 concurrentes et concurrents de plus de 70 pays et régions qui ont mérité leur place grâce à leur savoir-faire exceptionnel, leur dévouement et leur formation approfondie. La compétition mesurera leurs talents dans plus de 60 domaines de compétences. Les vainqueures et vainqueurs obtiendront le titre de championne ou champion du monde de leur métier ou d'une technologie associée.

Cette initiative permet à Nexans de renforcer son engagement à cultiver l'expertise des métiers spécialisés pour les générations à venir, en donnant du pouvoir à la main-d'œuvre canadienne dans des secteurs allant de l'énergie à la fabrication. Cet investissement contribuera également à renforcer la compétitivité du Canada sur la scène mondiale, en stimulant l'innovation alors que l'électrification prend de plus en plus d'expansion.

La 48e édition de l'événement WorldSkills se tiendra au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai et attirera un public d'environ 250 000 personnes. D'une durée de quatre jours, cet événement constitue la plus grande et la plus prestigieuse vitrine mondiale des métiers spécialisés et des technologies. Il est largement considéré comme le summum de la formation professionnelle et de l'excellence. Le thème officiel de WorldSkills 2026 est « Maîtrisez vos compétences, changez votre avenir ».

Tout au long de l'année, nous pourrons suivre le parcours de l'équipe canadienne à WorldSkills 2026 sur le site Web de Skills Compétences Canada et sur les plateformes de médias sociaux. Nous publierons les biographies des concurrentes et concurrents au cours de l'été, tandis que les profils des expertes et experts et des formatrices et formateurs de WorldSkills suivront dans les prochains mois. Vous pouvez déjà consulter la liste complète des expertes et experts et des concurrentes et concurrents de l'équipe Canada 2026.

Pour en savoir plus sur l'événement, visitez le https://worldskills2026.com/.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage aussi à électrifier l'avenir. Avec environ 28 500 employées et employés dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie à un nouveau monde avec une électricité sécuritaire, durable et décarbonée qui se veut accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros (10,5 $ CA) de chiffre d'affaires standard. Le groupe est un chef de file en conception et en fabrication de systèmes et de services de câbles dans quatre principaux domaines d'activité : transmission d'énergie, réseau de distribution, alimentation et industrie et solutions. Nexans a été la première entreprise de son secteur à créer une fondation soutenant des initiatives durables, donnant accès à l'énergie aux communautés défavorisées du monde entier. Elle est reconnue comme un leader mondial en matière d'action climatique et s'est engagée à atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050, conformément à l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Électrifier le futur.

Nexans est cotée sur Euronext Paris, compartiment A.

Pour en savoir plus, veuillez consulter le https://www.nexans.com/fr/.

Personnes-ressources :

Communications Mael Evin (Havas Paris) Tél. : +33 (0)6 44 12 14 91 [email protected] Christopher Minardi Tél. : 929 459-4530 [email protected] Relations avec les investisseurs Audrey Bourgeois

Tél. : +33 (0)1 78 15 00 43

[email protected]









