Nexans annonce la tenue de son Innovation Summit 2025 à Toronto , le 9 octobre prochain.

Organisé en partenariat avec Electro Federation Canada (EFC), la Chambre de commerce France - Canada (ON, MB), et Habitat for Humanity Canada, cet événement réunira des leaders mondiaux de l'énergie, de la durabilité et des technologies.

Nexans Innovation Summit sera l'occasion d'explorer les grands enjeux actuels, tels que l'électrification, les villes intelligentes et la modernisation des réseaux.

PARIS, le 7 mai 2025 /CNW/ - Nexans, leader mondial de la conception et de la fabrication de systèmes de câbles et des solutions énergétiques, annonce la tenue de son Innovation Summit 2025 le 9 octobre 2025 à Toronto, Canada. Cet événement réunira les experts de l'énergie, de la durabilité et des technologies pour explorer les grands défis de l'électrification de demain.

Placée sous le thème « Une nouvelle ère de l'électrification », cette édition mettra en lumière l'urgence d'augmenter la capacité des réseaux électriques face à une demande croissante, tout en réduisant les émissions carbone et l'empreinte environnementale.

Des conférences et des tables rondes aborderont des sujets clés tels que :

Villes intelligentes : Comment concilier innovation technologique et durabilité environnementale dans les environnements urbains ?

Modernisation des réseaux : Quelles stratégies pour augmenter la capacité des réseaux tout en limitant les pertes et les émissions ?

Technologie et durabilité : Comment les technologies émergentes peuvent-elles soutenir une croissance plus durable ?

Organisé en partenariat avec Electro-Federation Canada (EFC), la Chambre de commerce France-Canada (ON, MB) et Habitat for Humanity Canada, cet événement s'attardera également sur les engagements de Nexans en matière de développement durable, sur la trajectoire future du Groupe et sur sa contribution à l'avenir de l'électrification en Amérique du Nord.

« Au cœur de nos discussions réside une conviction forte : l'électrification durable exige des investissements audacieux dans l'innovation et des solutions évolutives. Pour façonner un avenir électrifié respectueux de notre planète, nous devons accélérer de toute urgence le déploiement des technologies et donner les moyens aux talents capables de redéfinir fondamentalement la manière dont l'électricité est produite, distribuée et consommée », a déclaré Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans.

L'événement sera marqué, en ouverture comme en clôture, par des initiatives concrètes reflétant l'engagement de Nexans en faveur de l'innovation et de l'impact sociétal :

- Le Nexans Innovation Challenge mobilisera des étudiants universitaires autour de solutions audacieuses liées à la modernisation des réseaux, aux énergies renouvelables et aux technologies des villes intelligentes. les lauréats de ce concours seront révélés lors du sommet.

- Une initiative solidaire menée en partenariat avec Habitat pour l'humanité Canada viendra renforcer l'engagement de Nexans envers les communautés, soulignant l'importance d'un progrès technologique aligné avec une action locale concrète.

Guérin a ajouté : « Nexans Innovation Summit 2025 représente une étape décisive dans notre mission d'électrifier le monde de manière responsable. Le défi d'élargir durablement la capacité des réseaux tout en respectant nos engagements environnementaux exige de l'ingéniosité collective, de la collaboration et des actions audacieuses. Nexans s'engage à mobiliser les esprits les plus brillants pour propulser les solutions transformatrices nécessaires pour notre avenir. »

Pour plus d'informations sur Nexans Innovation Summit 2025, rendez-vous sur : Nexans Innovation Summit 2025 - Nexans

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec près de 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie vers le nouveau monde de l'électrification : plus sûr, durable, renouvelable, décarboné et accessible à tous. En 2024, Nexans a généré 7,1 milliards d'euros de chiffre d'affaires standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services à travers quatre grands domaines d'activité : PWR-Transmission, PWR-Grid, PWR-Connect et Industrie & Solutions. Nexans a été le premier acteur de son industrie à créer une Fondation d'entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l'accès à l'énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu comme un leader mondial en faveur de l'action climatique et s'est engagé à atteindre zéro émission nette d'ici 2050, approuvé par l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Electrify the future.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, consultez le site www.nexans.com

Contacts :

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1904972/5306142/Nexans_Logo.jpg

SOURCE Nexans