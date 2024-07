Nexans est heureuse d'annoncer la nomination de Timothy King au poste de vice-président de l'unité commerciale de l'Amérique du Nord pour les activités de distribution et d'utilisation de la région de l'EMOA de Nexans

M. King mise sur des décennies d'expérience dans le domaine de la fabrication et de l'électrification

Ce poste souligne encore plus l'engagement de Nexans envers l'électrification et le développement durable en Amérique du Nord

TORONTO, le 23 juill. 2024 /CNW/ - Nexans, un leader dans la conception et la fabrication de systèmes et de services de câblodistribution, annonce la nomination de Timothy King au poste de vice-président de l'unité commerciale de l'Amérique du Nord pour les activités de distribution et d'utilisation de la région de l'EMOA de Nexans.

M. King possède deux décennies d'expérience acquise au début de sa carrière, à Pittsburg Plate & Glass, où il a occupé de nombreux postes financiers. Il a commencé son parcours dans le domaine de l'électrification et du développement durable en occupant plusieurs postes au sein d'Eaton Canada et, plus récemment, à titre de président national de Southwire Canada.

Tim est un leader stratégique reconnu et largement respecté dans l'industrie, et il est déterminé à jouer un rôle essentiel dans le parcours de transformation continue de Nexans.

« Je suis ravi d'accueillir Timothy King au sein de notre équipe, a déclaré Vijay Mahedevan, vice-président exécutif distribution et consommations pour les sites de production Amériques, Moyen-Orient et Afrique de Nexans. Sa vaste expérience en matière d'électrification témoigne de solides antécédents de réussite dans l'ensemble de l'industrie, et je suis convaincu qu'il contribuera de façon importante à stimuler l'élan continu de Nexans en Amérique du Nord.

Nexans est un leader du marché qui a une longue et fière histoire, a déclaré M. King. Je suis honoré de me joindre à l'équipe de Nexans et je me réjouis à l'idée de nous appuyer sur les bases jetées par l'équipe pour faire progresser la présence sur le marché et la vision stratégique de Nexans. »

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier l'avenir. Avec environ 28 500 personnes dans 41 pays, le groupe ouvre la voie à un nouveau monde d'électricité sûre, durable et décarbonisée qui est accessible à tous. En 2023, Nexans a généré des ventes standard de 6,5 milliards d'euros. Le groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes et de services de câbles au sein de quatre principaux secteurs d'activité : production et transmission d'électricité, distribution, utilisation et industrie et solutions. Nexans est la première entreprise de son industrie à créer une fondation appuyant des initiatives durables, donnant accès à l'énergie aux collectivités défavorisées du monde entier. Le groupe est reconnu sur la liste A des entreprises prenant position contre les changements climatiques produite par le CDP en tant que leader mondial de l'action climatique et s'est engagé à atteindre la carboneutralité d'ici 2050, conformément à l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans. Électrifier l'avenir.

Nexans est cotée sur Euronext Paris (compartiment A).

Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.nexans.com.

Personnes-ressources :

Communication Christopher Minardi Tél. : (929) 459-4530 [email protected] Relations avec les investisseurs Elodie Robbe-Mouillot Téléphone : +33 (0)1 78 15 03 87 [email protected]

