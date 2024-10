MOBIWAY® SPEED est une solution révolutionnaire pour les électriciens canadiens, spécialement conçue pour le marché résidentiel. Elle améliore à la fois l'efficacité de l'installation des câbles et la sécurité des électriciens.

Le système intègre des poignées ergonomiques, un design prêt à l'emploi et une empilabilité, permettant de tirer plusieurs câbles simultanément tout en gardant les espaces de travail organisés et sécurisés. Chaque bobine peut contenir jusqu'à 200 mètres de câble pour plus de câble et moins de gaspillage.

TORONTO, le 22 oct. 2024 /CNW/ - Nexans, une organisation mondiale et acteur clé de la transition vers un avenir plus connecté et durable, est ravie d'annoncer le lancement du système de bobine de câble Mobiway® Speed. Cette solution innovante est conçue pour améliorer l'efficacité, l'ergonomie et la manœuvrabilité lors de l'installation des câbles, marquant une révolution par rapport aux bobines traditionnelles.

Avec Mobiway® Speed, Nexans vise à faciliter le transport, l'organisation et l'installation des câbles pour les électriciens. Alors que le Canada adopte des technologies de plus en plus énergivores et électrifiées, telles que les véhicules électriques (VE), les maisons intelligentes et les solutions d'énergie renouvelable, l'installation sécurisée et efficace des câbles est plus cruciale que jamais. Mobiway® Speed répond à ce besoin en offrant une bobine plus facile à transporter grâce à des poignées ergonomiques, plus facile à tirer grâce à un système prêt à l'emploi, stable grâce à ses pieds antidérapant, et empilable pour optimiser l'espace. De plus, elle contient jusqu'à 200 mètres de câble, dépassant ainsi la capacité de 150 mètres des bobines traditionnelles.

« Nexans a conçu Mobiway® Speed en pensant aux besoins des électriciens canadiens », a déclaré Tim King, Directeur Général et Vice-Président de Nexans Amérique du Nord. « Ce système innovant représente un grand pas en avant pour soutenir la transition énergétique et répondre à la demande croissante d'électrification au Canada. En permettant des installations de câbles plus rapides et plus efficaces, Mobiway Speed aidera les électriciens à gagner du temps et à améliorer leur productivité. Lorsque nous avons conçu ce système, les électriciens étaient au cœur de chaque décision. »

Mobiway® Speed représente l'engagement de Nexans à développer des produits répondant aux besoins évolutifs des électriciens tout en soutenant la transition énergétique du Canada. Avec sa combinaison d'ergonomie, de fonctionnalité et de savoir-faire canadien, Mobiway® Speed est sur le point de devenir un outil essentiel pour les professionnels à travers le pays.

À propos de Nexans

Depuis plus d'un siècle, Nexans joue un rôle crucial dans l'électrification de la planète et s'engage à électrifier le futur. Avec environ 28 500 personnes dans 41 pays, le Groupe ouvre la voie à un nouveau monde d'électricité sûre, durable et décarbonée, accessible à tous. En 2023, Nexans a généré 6,5 milliards d'euros de ventes standard. Le Groupe est un leader dans la conception et la fabrication de systèmes de câbles et de services dans quatre grands domaines d'activité : Production & Transmission d'énergie, Distribution, Usage et Industrie & Solutions. Nexans a été la première entreprise de son secteur à créer une Fondation soutenant des initiatives durables, apportant l'accès à l'énergie aux communautés défavorisées à travers le monde. Le Groupe est reconnu dans la liste A du CDP sur le changement climatique comme un leader mondial en matière d'action climatique et s'est engagé à atteindre la neutralité carbone d'ici 2050 en ligne avec l'initiative Science Based Targets (SBTi).

Nexans est cotée à Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.nexans.ca

Contacts:

Communication Relations avec les investisseurs



Christopher Minardi Elodie Robbe-Mouillot Tel. : (929) 459-4530 Tel.: +33 (0)1 78 15 03 87 [email protected] [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1904972/4982100/Nexans_Logo.jpg

SOURCE Nexans