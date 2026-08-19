Neuf experts d'Ocean Tomo nommés dans l'IAM Strategy 300 de 2026, aux côtés des plus grands stratèges mondiaux en propriété intellectuelle

La reconnaissance couvre tous les aspects de la pratique d'Ocean Tomo, reflétant l'approche intégrée de l'entreprise en matière de propriété intellectuelle et d'actifs émergents en IA.

NEW YORK, 19 août 2026 /CNW/ -- Ocean Tomo, une société J.S. Held, compte neuf experts nommés dans l'IAM Strategy 300 de 2026, le guide sectoriel des plus grands stratèges en propriété intellectuelle (PI) au monde. Les lauréats sont Gregory Campanella, John A. Hudson, David Kennedy, Brian W. Napper, Larry Tedesco, Ozer Teitelbaum, Marek Wernik, Sam Wiley et Ryan Zurek. Ensemble, ils représentent les quatre piliers des services d'Ocean Tomo : avis d'expert ; évaluation et stratégie ; conseil ; analyse des brevets et ingénierie inverse ; expertise combinée en évaluation de la PI, octroi de licences, dommages économiques, transactions de brevets, analyse FRAND/SEP et conseils stratégiques tout au long du cycle de vie des actifs incorporels.

Faisant partie du groupe de conseil mondial le plus complet de l’industrie de la PI, neuf experts d’Ocean Tomo, une société J.S. Held, ont été reconnus parmi les plus grands stratèges en propriété intellectuelle au monde par IAM.

L'IAM Strategy 300 reconnaît les personnes qui créent et mettent en œuvre de façon novatrice des stratégies qui soutiennent la PI comme un actif opérationnel essentiel. James E. Malackowski, chef de la propriété intellectuelle chez J.S. Held et cofondateur d'Ocean Tomo, déclare : « Le fait de voir des collègues reconnus dans toutes les sphères de notre pratique m'indique que notre approche intégrée est d'offrir des services à nos clients. Cet honneur reflète la profondeur des talents que nous avons acquis chez Ocean Tomo et confirme notre rôle en tant que conseillers de confiance axés sur les activités de propriété intellectuelle, définies au sens large ».

Rencontrez les plus grands stratèges mondiaux en PI d'Ocean Tomo

Dans ses profils Strategy 300 de 2026, IAM décrit chaque lauréat d'Ocean Tomo :

Gregory Campanella, CLP - directeur général principal, évaluation et stratégie

« Gregory Campanella aide les entreprises à prendre des décisions plus éclairées concernant leurs actifs les plus précieux. Son expertise en évaluation de la PI, en monétisation et en transactions stratégiques permet aux clients de naviguer en toute confiance dans les acquisitions, les restructurations, les coentreprises et les opportunités de licences. » -- IAM Strategy 300

John A. Hudson - directeur général principal, bureau du chef de la PI

« Pour John Hudson, la propriété intellectuelle est plus qu'un actif juridique, elle est un catalyseur de transformation opérationnelle. S'appuyant sur des décennies d'expérience dans les transactions, la commercialisation et le conseil stratégique, elle aide les entreprises à transformer leurs activités en fonction de la valeur de l'innovation. » -- IAM Strategy 300

David Kennedy, CPA - directeur général principal, avis d'experts

« David Kennedy a consacré des décennies à fournir des conseils sur l'économie commerciale de la propriété intellectuelle, aidant les clients à structurer des accords de licences de grande valeur, des transactions de brevets et des cadres de redevances. Sa vaste expérience en évaluation, en FRAND et en témoignage d'experts fait de lui un dirigeant aguerri dans les litiges et les négociations complexes en matière de PI. » -- IAM Strategy 300

Brian W. Napper - directeur général principal, avis d'experts

« Lorsque les litiges reposent sur les aspects économiques de la propriété intellectuelle, Brian W. Napper est souvent appelé à fournir la réponse. Son travail sur les licences FRAND, les dommages causés par les brevets et l'évaluation a influencé les affaires qui établissent des précédents et façonné la façon dont les différends complexes en matière de PI sont évalués. » -- IAM Strategy 300

Larry Tedesco, CVA, CLP, MAFF - directeur général principal, avis d'experts

« Larry Tedesco a bâti une carrière en générant une valeur commerciale à partir de la propriété intellectuelle. Tout aussi expérimenté dans l'évaluation, l'octroi de licences, l'analyse FRAND et les dommages, il apporte une rare perspective d'opérateur aux transactions complexes de brevets et aux différends critiques dans les industries axées sur la technologie. » -- IAM Strategy 300

Ozer Teitelbaum, JD - directeur général, conseil

« Peu de praticiens ont vu la propriété intellectuelle sous autant d'angles qu'Ozer Teitelbaum. Son expérience, qui englobe le leadership interne, le droit des brevets, la stratégie commerciale et l'investissement, lui permet de structurer des transactions de PI sophistiquées qui créent une valeur commerciale durable. » -- IAM Strategy 300

Marek Wernik - directeur principal, analyse des brevets et ingénierie inverse

« Marek Wernik a passé plus de trois décennies à l'avant-garde de la stratégie en matière de télécommunications et de PI. Sa rare combinaison d'expertise technique, d'expérience en plans de licences et de leadership exécutif permet aux clients de relever des défis complexes en matière d'innovation et de commercialisation dans les marchés technologiques mondiaux. » -- IAM Strategy 300

Sam Wiley - directeur général, analyse des brevets et ingénierie inverse

« Les renseignements sur les brevets sont au cœur du travail de Sam Wiley. En s'appuyant sur son expérience de l'USPTO, de l'industrie et du conseil stratégique, il aide les organisations à découvrir des informations exploitables qui renforcent les décisions de portefeuille, soutiennent les transactions et libèrent la pleine valeur commerciale de la propriété intellectuelle. » -- IAM Strategy 300

Ryan Zurek - directeur général principal, conseil

« Qu'il s'agisse de stratégies de licences, d'investissements fondés sur la PI ou de transactions complexes, Ryan Zurek aide les clients à s'y retrouver dans le volet commercial de la propriété intellectuelle. Son expérience en évaluation et en services-conseils lui permet d'identifier les opportunités qui maximisent le rendement financier de l'innovation. » -- IAM Strategy 300

Les experts d'Ocean Tomo reconnus dans l'IAM Patent 1000 de 2026 et l'IAM Strategy 300

Cet honneur s'appuie sur une année forte pour Ocean Tomo. En juin 2026, les experts du cabinet ont été nommés parmi les meilleurs professionnels des brevets au monde dans l'IAM Patent 1000, où IAM déclare : « Ocean Tomo, une société J.S. Held, demeure un poids lourd dans le domaine mondial des services-conseils et des dommages en matière de PI, combinant une vaste expertise financière, technique et en licences et des décennies d'expérience dans la gestion de certains des litiges les plus importants au monde en matière de PI. » Ensemble, ces reconnaissances consécutives soulignent la profondeur et l'étendue des talents de l'équipe intégrée d'Ocean Tomo.

En savoir plus sur les principaux stratèges mondiaux en matière de PI d'Ocean Tomo

Pour en savoir plus sur les lauréats d'IAM Strategy 300 d'Ocean Tomo et sur la façon dont ils contribuent à réaliser et à protéger la valeur tout au long du cycle de vie de votre propriété intellectuelle, visitez : https://oceantomo.com/insights/nine-ocean-tomo-experts-named-to-the-2026-iam-strategy-300. Pour communiquer avec l'un des experts, envoyez un courriel à [email protected].

L'expertise à 360 degrés en propriété intellectuelle d'Ocean Tomo

Ces experts font partie du groupe mondial de services-conseils en PI le plus complet de l'industrie. L'expertise en propriété intellectuelle à 360 degrés d'Ocean Tomo fournit une rétroaction continue qui améliore la capacité de l'équipe à fournir des renseignements crédibles et exploitables sur toutes les questions relatives aux actifs incorporels.

Les clients tirent profit de la compréhension unique d'Ocean Tomo de la valeur de la PI, qui est dictée par l'engagement du cabinet à l'égard de toutes les questions liées aux actifs incorporels, à la planification stratégique, aux investissements, aux litiges et aux transactions. Les résultats des litiges affinent les méthodologies d'évaluation, tandis que les missions de conseil s'appuient sur des enseignements concrets tirés à la fois des conseils d'administration et des marchés publics. Nos résultats de transaction, l'achat, la vente et l'octroi de licences de PI, valident les décisions stratégiques et éclairent la façon dont la PI est valorisée dans la pratique. Les évaluations d'Ocean Tomo, auxquelles les détenteurs de propriété intellectuelle ont recours pour accéder au financement, permettent de mieux comprendre comment les établissements financiers considèrent la propriété intellectuelle comme un actif bancable.

En tant que société de J.S. Held, Ocean Tomo travaille aux côtés de plus de 1 500 professionnels à l'échelle mondiale et aide à résoudre des questions techniques, scientifiques et financières complexes pour l'ensemble des actifs et de la valeur à risque. L'équipe d'experts possède une vaste expérience des actifs corporels et incorporels protégés par la PI.

À propos de J.S. Held

J.S. Held est un cabinet de conseil international qui associe des compétences techniques, scientifiques, financières et stratégiques pour conseiller les clients qui cherchent à créer de la valeur et à réduire les risques. Nos professionnels font office de conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une gamme complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations litigieuses les plus complexes, et bien souvent d'éviter des catastrophes.

Plus de 1 500 spécialistes interviennent auprès d'entreprises sur six continents, parmi lesquelles 84% font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75% du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90% figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71% du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, ou Ocean Tomo Investments, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC. Tous droits réservés.

Contact :

Kristi L. Stathis | Relations publiques internationales | +1 786 833 4864 | [email protected]

SOURCE J.S. Held