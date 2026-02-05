L'expérience de M. Sleeter dans les secteurs de la défense, des télécommunications, de l'aérospatiale et des systèmes de mission sécurisés consolide la primauté technique de l'entreprise dans l'ingénierie inverse des technologies sans fil et l'analyse des revendications de brevet.

NEW YORK, 5 février 2026 /CNW/ - La société mondiale de conseil J.S. Held annonce aujourd'hui que Dan Sleeter, ancien ingénieur des systèmes de radiofréquences (RF) de l'armée de l'air des États-Unis (US Air Force), a rejoint le groupe « Analyse des brevets et ingénierie inverse » d'Ocean Tomo. M. Sleeter possède plus de 15 ans d'expérience à la direction d'équipes techniques interfonctionnelles dans le cadre de programmes de radiofréquences axés sur l'IA, d'environnements en nuage sécurisés et de modèles de prestation de services agiles en faveur de clients du secteur de la défense nationale et du secteur commercial.

Dan Sleeter apporte au groupe « Analyse des brevets et ingénierie inverse » d’Ocean Tomo ses 15 années d’expérience à la tête d’équipes interfonctionnelles dans le cadre de programmes de radiofréquences axés sur l’IA, d’environnements en nuage sécurisés et de modèles de prestation de services agiles pour les clients du secteur de la défense nationale et du secteur commercial. Il se sert dans son travail de ses connaissances des systèmes sécurisés pour évaluer les revendications de brevet, les architectures de système et les voies de contrefaçon potentielles, en fournissant des interprétations techniques justifiables et fondées sur des données probantes dans des dossiers complexes et à enjeux élevés. Speed Speed

Résumé des compétences et de l'expérience de Dan Sleeter

Plus de 15 ans d'expérience à la direction d'équipes interfonctionnelles dans le cadre de programmes de radiofréquences axés sur l'IA, d'environnements en nuage sécurisés et de modèles de prestation de services agiles.

Connaissances approfondies en matière de systèmes RF, de gestion du spectre, de cadres d'acquisition et de conformité réglementaire.

Réussite confirmée de la mise en œuvre de solutions alignées sur la mission, centrées sur l'innovation et techniquement rigoureuses pour le ministère de la défense et des clients commerciaux.

Expérience spécialisée dans les communications sécurisées de l'Agence de sécurité nationale (National Security Agency - NSA), les normes TEMPEST/EMSEC sur la sécurité des émissions, l'ingénierie RF classifiée et l'analyse des signaux fondée sur l'apprentissage automatique par radiofréquence/IA.

Application des connaissances de niveau sécurité nationale relatives aux radiofréquences dans les domaines de l'analyse des brevets, de l'ingénierie inverse et de la déconstruction de systèmes complexes.

M. Sleeter s'appuie sur ses solides états de service dans l'US Air Force et sur ses vastes compétences pratiques en ingénierie RF pour accompagner les clients dans les évaluations de systèmes complexes, les aider à résoudre les défis liés au spectre et à gérer les questions de propriété intellectuelle. Son succès éprouvé dans la gestion de programmes pour le ministère de la défense des États-Unis et des acteurs commerciaux témoigne de son engagement en faveur de l'alignement sur la mission, de la rigueur technique et de l'innovation.

« Dan apporte une rare combinaison d'expérience en radiofréquences de niveau sécurité nationale, de capacités modernes dans les domaines de l'IA/apprentissage automatique et de compétences pratiques approfondies en ingénierie », a déclaré Tim Dorney, responsable technique du groupe « Analyse des brevets et ingénierie inverse ». « Nos clients comptent sur nous pour obtenir des interprétations précises et justifiables de technologies très complexes, et les compétences de Dan élargissent considérablement le potentiel de notre équipe. »

Les connaissances de Sleeter couvrent le cycle de vie complet des systèmes RF : conception, mise à l'essai et maintenance des technologies qui permettent le fonctionnement des réseaux 4G/5G, du Wi-Fi, des radars, des communications par satellite et du Bluetooth. Son travail assure une communication sécurisée et sans interférence dans les secteurs des télécommunications, de l'aérospatiale, de la défense et de l'électronique grand public.

« L'expérience de Dan en matière de communications sécurisées, de conformité avec les normes TEMPEST/EMSEC et d'ingénierie des systèmes RF classifiés améliore directement notre capacité à déconstruire les technologies modernes sans fil et de détection », a ajouté Sam Wiley, responsable de l'équipe chargée de la veille stratégique au sein du groupe « Analyse des brevets et ingénierie inverse ». « Son expérience dans l'application de l'apprentissage automatique et de l'automatisation fondés sur les radiofréquences à l'analyse du spectre offre un formidable avantage à nos clients confrontés à de complexes défis techniques ou liés à la propriété intellectuelle. »

M. Sleeter a dirigé des initiatives reposant sur les RF/l'IA pour caractériser le comportement des signaux, détecter les interférences et automatiser les flux de travail du spectre dans divers environnements radio définis par logiciel. Cette profondeur d'analyse pratique se traduit par une fine perspicacité au niveau des composantes lors de l'évaluation des revendications de brevet, du repérage des voies de contrefaçon ou de la modélisation d'architectures de système pour les clients d'Ocean Tomo.

« Alors que nos clients sont confrontés à des technologies de plus en plus sophistiquées qui donnent lieu à des litiges tout aussi complexes, la combinaison de l'excellence technique et de la discipline analytique de Dan est exactement ce dont nous avons besoin dans la pratique », a commenté James E. Malackowski, cofondateur d'Ocean Tomo, responsable des procédures liées à la propriété intellectuelle et directeur de la propriété intellectuelle chez J.S. Held. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de l'équipe. »

Compétences sectorielles

Avant de rejoindre Ocean Tomo, M. Sleeter a été ingénieur principal en radiofréquences dans les entreprises suivantes :

Huntington Ingalls Industries - la plus grande entreprise de construction navale militaire des États-Unis

- la plus grande entreprise de construction navale militaire des États-Unis Alion Science and Technology (qui fait maintenant partie de HII Mission Technologies) - un entrepreneur de premier plan dans le secteur de défense, qui soutient le ministère de la défense et la communauté du renseignement

(qui fait maintenant partie de HII Mission Technologies) - un entrepreneur de premier plan dans le secteur de défense, qui soutient le ministère de la défense et la communauté du renseignement Silver Spring Network - un fournisseur de technologies de réseau d'Internet des objets (IdO) et de réseaux intelligents

Il a également été ingénieur chargé de la conception et de la mise à l'essai des systèmes RF auprès des entreprises suivantes :

Verizon Wireless - un chef de file mondial des communications 5G et par fibre optique

- un chef de file mondial des communications 5G et par fibre optique L-3 Communications (qui fait maintenant partie de L3Harris) - un entrepreneur majeur du secteur de la défense, spécialisé dans les communications sécurisées et les systèmes électroniques de pointe

La valeur unique accordée par Ocean Tomo à la propriété intellectuelle découle de l'engagement de l'entreprise sur toutes les questions touchant les actifs incorporels, de la planification stratégique aux transactions, en passant par les investissements et les litiges. Les résultats des litiges permettent d'affiner les méthodes d'évaluation, tandis que les missions de consultation sont éclairées par des renseignements concrets provenant à la fois du conseil d'administration et des marchés publics. Les résultats des transactions (achat, vente et octroi de licences de propriété intellectuelle) valident les décisions stratégiques et donnent des indications sur la valorisation de la propriété intellectuelle dans la pratique. Les évaluations d'Ocean Tomo utilisées par les détenteurs de droits de propriété intellectuelle pour accéder aux capitaux donnent un aperçu de la façon dont les institutions financières reconnaissent la propriété intellectuelle comme un actif économiquement fiable. Cette rétroaction continue renforce la capacité de l'équipe à fournir des renseignements crédibles et exploitables sur toutes les questions relatives aux actifs incorporels.

