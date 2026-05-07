Ce nouveau poste vise à renforcer l'adoption, l'innovation et la gouvernance des technologies de pointe

NEW YORK, 7 mai 2026 /CNW/ - La société de conseil mondiale J.S. Held annonce la nomination de Jessica Larson au poste de vice-présidente principale de la transformation numérique. Dans le cadre de ses fonctions, Jessica unifiera et accélérera les initiatives de transformation numérique du cabinet en s'appuyant sur des outils de pointe actuellement déployés dans plusieurs domaines de pratique. Son travail renforcera la façon dont les experts de J.S. Held fournissent aux clients des renseignements, de la clarté et des résultats défendables, tout en soutenant la croissance à long terme de l'entreprise.

Relevant de Lee Spirer, chef de la direction, Jessica agira à titre de partenaire stratégique à l'échelle de l'entreprise. Elle travaillera en étroite collaboration avec les chefs de cabinet pour mettre à l'échelle les cas d'utilisation à impact élevé qui permettent aux clients de tirer parti d'une utilisation uniforme et efficace des technologies numériques, en soutenant la façon dont les experts de J.S. Held livrent leurs travaux aux clients. Son mandat consiste notamment à accroître l'adoption de solutions technologiques de pointe, à établir une gouvernance à l'échelle de l'entreprise pour leur utilisation et à veiller à ce que ces capacités soient déployées de manière responsable, prête pour l'entreprise et sécuritaire.

« L'intégration de technologies de pointe à l'échelle de notre entreprise vise à accroître l'expertise de nos employés afin d'offrir une incidence encore plus grande aux clients », déclare Lee Spirer . « Le leadership de Jessica nous aidera à intégrer systématiquement les capacités d'intelligence artificielle (IA) comme l'apprentissage automatique, le traitement du langage naturel et l'automatisation de l'intelligence dans nos pratiques de façon disciplinée. En mettant à l'échelle ces capacités à l'échelle de l'entreprise, grâce à un alignement et à une supervision solides, nous pouvons accélérer les perspectives, améliorer la prestation des services et stimuler une croissance durable, tout en maintenant la confiance, la sécurité et la qualité qui caractérisent notre entreprise. »

« Alors que nous élargissons l'utilisation de solutions numériques, Jessica comprend parfaitement l'importance de protéger les secrets commerciaux, de maintenir une solide sécurité des données et de préserver la confidentialité des clients à chaque étape. Sa nomination fait en sorte que notre progression continue dans le domaine de la technologie soit assortie d'une gouvernance rigoureuse et d'un respect de la propriété intellectuelle dont nous avons la garde », déclare James E. Malackowski, directeur de la propriété intellectuelle chez J.S. Held.

« Je suis honorée de rejoindre à J.S. Held pour renforcer les solides initiatives numériques déjà en cours », déclare Jessica Larson. « Les experts du cabinet ont une culture avant-gardiste et un engagement profond envers le service à la clientèle. En intégrant davantage les technologies à notre travail quotidien, nous pouvons permettre à nos professionnels de se concentrer sur des activités de grande valeur et d'obtenir des résultats encore plus probants pour nos clients. Je me réjouis à l'idée de collaborer avec toutes les équipes pour stimuler l'innovation qui améliore les résultats pour les clients tout en respectant les normes les plus élevées en matière de qualité, de sécurité et de confidentialité. »

Jessica Larson possède près de 20 ans d'expérience en gestion de la transformation d'entreprise et de l'innovation technologique au sein d'organisations mondiales hautement réglementées. Elle rejoint à J.S. Held après avoir travaillé chez TRC Companies, où elle a occupé le poste de vice-présidente principale, transformation numérique et des données (après avoir travaillé précédemment comme consultante en gestion dans un cabinet comptable Big Four). Chez TRC, elle a conçu des cadres de gestion à l'échelle de l'entreprise pour renforcer la collaboration interfonctionnelle et a apporté des améliorations opérationnelles qui ont permis de réaliser des gains d'efficacité et de réduire les risques. Elle a également dirigé le conseil sur la stratégie et la gouvernance de l'IA de l'entreprise, lancé une plateforme d'IA nuagique et supervisé un défi d'innovation à l'échelle de l'entreprise afin de cerner les occasions numériques à fort impact.

« En tant que société offrant des services à des clients du secteur de l'assurance et du contentieux possédant une vaste expertise technique et financière, notre avantage réside dans l'ampleur et l'étendue de nos capacités », déclare Lee Sprier. « De telles capacités sont essentielles pour nous permettre de rester à l'avant-garde de l'évolution des attentes des clients, particulièrement à mesure que la technologie continue de remodeler le secteur. »

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société de services-conseils mondiale qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à obtenir de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels font office de conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une suite complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations les plus complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Plus de 1 500 spécialistes interviennent auprès d'entreprises sur six continents, parmi lesquelles 84 % font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75 % du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90 % figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71 % du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques.Les titres sont offerts par PM Securities, LLC, exerçant sous le nom de Phoenix IB, ou Ocean Tomo Investments, une partie de J.S. Held, membre de la FINRA/SIPC.Tous droits réservés.

Contact

Kristi L. Stathis | Relations publiques internationales | +1 786 833 4864 | [email protected]

Logo - https://mmx.prnewswire.com/media/MS1000880/JS_Held_Logo.jpg

SOURCE J.S. Held