NEW YORK, 13 mars 2026 /CNW/ -- J.S. Held, une société mondiale de services-conseils combinant une expertise technique, scientifique, financière et stratégique, annonce aujourd'hui le lancement du J.S. Held AI Disputes Monitor, une ressource de tableau de bord conçue pour aider les professionnels du droit à suivre et à analyser le domaine en évolution rapide des litiges en intelligence artificielle (IA).

Le J.S. Held AI Disputes Monitor, une ressource de tableau de bord conçue pour fournir aux avocats externes, aux équipes juridiques internes et aux professionnels du risque des renseignements exploitables sur les litiges liés à l’IA. S’appuyant sur des données indépendantes et accessibles au public et enrichies par des analyses d’experts, le Monitor offre une vue structurée de l’évolution des cas dans les technologies d’IA, les segments de marché et les administrations. Explorez et téléchargez le Monitor ici : https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/.

Les litiges liés à l'IA ont bondi à un taux de croissance annuel composé de 56,5 % sur cinq ans, avec 93 % des affaires déposées aux États-Unis et des concentrations importantes en Californie, à New York et en Illinois. Qu'il s'agisse de différends génératifs liés au droit d'auteur liés à l'IA ou de répercussions de l'analyse prédictive sur la justice pénale, la complexité et le volume des litiges liés à l'IA exigent des renseignements spécialisés et des renseignements stratégiques.

L'IA Disputes Monitor suit l'évolution des cas dans les catégories technologiques de l'IA, les segments de marché et les administrations, en s'appuyant sur des données provenant de sources tierces indépendantes et accessibles au public, et en les combinant à une analyse experte de l'équipe de J.S. Held fournira des renseignements exploitables aux avocats plaidants qui naviguent dans ce domaine de pratique dynamique.

« L'intelligence artificielle redéfinit fondamentalement la façon dont les entreprises fonctionnent, innovent et sont concurrentielles, et le système juridique s'efforce de suivre le rythme », déclare James E. Malackowski, chef de la propriété intellectuelle chez J.S. Held. « L'AI Disputes Monitor reflète notre engagement à fournir aux professionnels du droit les renseignements stratégiques dont ils ont besoin pour conseiller efficacement les clients dans ce domaine en évolution rapide. » L'expertise technique, économique et commerciale approfondie de l'équipe, acquise au fil de nombreuses années à fournir des avis d'experts dans le cadre de procédures judiciaires, oriente une analyse rigoureuse des données et permet aux praticiens d'anticiper les tendances, d'évaluer les risques et de prendre des décisions éclairées dans les litiges liés à l'IA.

Le Monitor permet aux professionnels du droit de cerner les tendances émergentes en matière de litiges, d'évaluer les tendances des administrations et de comprendre les répercussions sur leurs clients et leurs industries. La ressource est conçue pour appuyer la prise de décisions stratégiques pour les cabinets d'avocats, les services juridiques d'entreprise et les professionnels de la gestion des risques.

Scott Womack, directeur principal, bureau du chef de la propriété intellectuelle, J.S. Held et responsable de l'équipe d'analyse des données, déclare : « L'AI Disputes Monitor donne aux professionnels du droit un aperçu clair de l'endroit où les affaires sont déposées, des technologies en cause et de la façon dont les tribunaux réagissent. Notre objectif est de transformer les données brutes en renseignements stratégiques qui aident les plaideurs à garder une longueur d'avance et à servir leurs clients en toute confiance ».

Au-delà du tableau de bord, l'équipe de J.S. Held est disponible pour présenter des conclusions plus approfondies, discuter des tendances émergentes et travailler individuellement avec les clients afin de contextualiser les répercussions sur des secteurs d'activité particuliers et des stratégies juridiques.

Téléchargez l'IA Disputes Monitor : https://oceantomo.com/js-held-ai-disputes-monitor/download/. Pour en savoir plus, écrivez à [email protected].

À propos de J.S. Held

J.S. Held est une société de services-conseils mondiale qui combine une expertise technique, scientifique, financière et stratégique pour conseiller les clients qui cherchent à obtenir de la valeur et à atténuer les risques. Nos professionnels font office de conseillers de confiance pour les entreprises et organisations confrontées à des affaires à hauts enjeux qui nécessitent une attention immédiate, une intégrité inébranlable, une expérience éprouvée, une analyse claire et une solide compréhension des actifs corporels et incorporels. La société propose une suite complète de services, de produits et de données qui permettent aux clients de gérer les situations les plus complexes, litigieuses et souvent catastrophiques.

Ses plus de 1 500 spécialistes sont au service d'entreprises réparties sur les six continents, parmi lesquelles 84 % font partie du classement mondial des 200 plus grands cabinets juridiques, 75 % du classement Forbes des 20 plus grandes sociétés d'assurance (dont 90 % figurent au classement NAIC des 50 plus grands assureurs de biens et risques divers) et 71 % du classement Fortune 100.

J.S. Held, ses filiales et ses succursales ne sont pas des cabinets d'experts-comptables agréés et ne proposent pas de services d'audit, d'attestation ni aucun autre service de comptabilité publique. J.S. Held n'est pas un cabinet d'avocats et ne fournit pas de conseils juridiques. Titres proposés par PM Securities, LLC, d/b/a Phoenix IB ou Ocean Tomo Investments, une partie de J.S. Held, membre de l'Autorité de réglementation du secteur financier (FINRA)/société de protection des investisseurs en valeurs mobilières (SIPC). Tous droits réservés.

