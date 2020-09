MONTRÉAL, le 2 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer deux nouvelles initiatives qui s'inscrivent dans son approche de développement durable. Il s'agit de nouvelles capsules faites à 80 % d'aluminium recyclé et un nouvel emballage pour les machines Nespresso, dédié à la gamme de machines Vertuo Next pour débuter, entièrement recyclable et intégrant du matériel recyclé à 95 %. Les premières capsules de café composées à 80 % d'aluminium recyclé sont les capsules de la gamme Origine de Maître Colombie. L'entreprise souhaite que ces deux initiatives soient étendues à l'ensemble des gammes de cafés et de machines d'ici la fin de 2021.

« Cette annonce permet à l'entreprise de réduire une nouvelle fois son impact environnemental, un objectif très important pour Nespresso. Nous atteignons ainsi un jalon important dans le déploiement de notre politique d'économie circulaire et de réutilisation maximale des matières premières, cadrant avec le principe de responsabilité élargie des producteurs, un concept phare pour Nespresso », indique Julie Pomerleau, vice-présidente, marketing chez Nespresso Canada.

Un gage de durabilité et de responsabilité

La capsule en aluminium de Nespresso est au cœur de l'entreprise et de ses valeurs. En effet, en plus d'être recyclable à l'infini, l'aluminium est un matériau de choix permettant de protéger et de préserver les arômes et saveurs du café. Fabriquée de feuilles d'aluminium plus fines, chaque nouvelle capsule faite à 80 % d'aluminium recyclé utilisera 9,2 % moins d'aluminium et sera de 8 % plus légère. De ce fait, la production d'une capsule requerra moins d'énergie, un choix tout à fait aligné avec les objectifs de développement durable de l'entreprise. De plus, Nespresso poursuit sa collaboration avec ses différents partenaires, afin d'utiliser de l'aluminium certifié ASI (Aluminium Stewardship Initiative), une norme reconnaissant les meilleures pratiques de gestion des entreprises du secteur de l'aluminium en termes de développement durable.

Pour Nespresso, l'amélioration continue de la durabilité et de la circularité de ses opérations est une priorité, et ce, tant au sein de l'approvisionnement, de l'utilisation, que dans le recyclage des matériaux et de ses produits. L'entreprise a la volonté de continuer à améliorer la proportion d'aluminium recyclé de ses capsules et de faciliter le processus de recyclage pour les consommateurs.

Le recyclage, toujours au cœur des actions de Nespresso

L'entreprise joue un rôle clé dans la réduction des matières résiduelles à l'échelle du pays. En effet, Nespresso développe et implante des solutions de recyclage depuis plus de 25 ans à travers le monde.

Parmi celles-ci, notons entre autres la solution du sac noir, qui permet aux consommateurs de rapporter leurs capsules en aluminium usagées dans une boutique Nespresso ou dans un point de collecte partenaire, et la solution du sac rouge, qui permet de déposer les capsules en aluminium usagées dans une boîte postale de Postes Canada ou à un bureau de poste. La solution du sac vert, quant à elle, permet aux citoyens des municipalités concernées de déposer leurs capsules Nespresso en aluminium usagées dans un sac vert, puis à placer ce dernier dans leur bac de recyclage à la maison. La disponibilité de ces solutions varie selon le lieu de résidence des consommateurs.

Ces sacs, qui sont entièrement recyclables, sont ensuite envoyés chez un partenaire local pour subir un procédé mécanique séparant le marc de café de l'aluminium. L'aluminium est revalorisé et le marc de café est utilisé comme compost de grande qualité sur des fermes locales, le tout sans occasionner de frais additionnels pour les consommateurs ou les municipalités.

Au Canada, près de 500 municipalités ont déjà adhéré au programme du sac vert pour la récupération et le recyclage des capsules Nespresso. L'entreprise a d'ailleurs pour objectif d'étendre la solution du sac vert partout au Canada.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est le précurseur et la référence en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 110 000 fermiers répartis dans 14 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

Basée à Lausanne, en Suisse, Nespresso est présente dans 84 pays et emploie plus de 14 250 personnes. En 2019, son réseau de distribution mondial était constitué de plus de 810 boutiques. Pour plus d'informations, consultez le site web corporatif de Nespresso : https://www.nestle-nespresso.com/ .

SOURCE Nestle Nespresso SA

Renseignements: Source : Julie Pomerleau, Vice-présidente, marketing, Nespresso Canada; Renseignements : Véronique Simard, Chef, communications corporatives, Nespresso Canada, 1 613 406-4144, [email protected]