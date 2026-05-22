Nespresso Canada devient le premier donateur de l'initiative grâce à une contribution fondatrice de 200 000 $, permettant de mettre en œuvre des projets de restauration à grande échelle de l'habitat du caribou au Québec et en Colombie-Britannique

MONTRÉAL, le 22 mai 2026 /CNW/ - À l'occasion de la Journée internationale de la diversité biologique, Nespresso Canada et Arbres Canada renforcent leurs efforts afin de contribuer à la protection d'habitats fauniques essentiels à travers le pays. Les deux organisations sont fières d'annoncer le partenariat fondateur de Nespresso Canada et son don de 200 000 $ pour soutenir le lancement de la nouvelle Initiative de restauration de la biodiversité d'Arbres Canada. Celle-ci vise à favoriser la restauration de la biodiversité par la plantation d'arbres et de végétaux indigènes, adaptés aux conditions climatiques locales, dans des zones à forte valeur écologique.

Arbres Canada (Groupe CNW/Nestlé Nespresso SA)

L'investissement inaugural de Nespresso Canada permettra de concrétiser l'Initiative de restauration de la biodiversité grâce à deux projets phares situés à Pessamit, au Québec, et à Skeena, en Colombie-Britannique. Ces projets répondent tous deux au déclin préoccupant du caribou des bois, une espèce inscrite sur le registre fédéral des espèces en péril, dont la survie dépend de la santé des forêts boréales et montagneuses du Canada. Ensemble, ces deux projets couvrent plus de 1 300 hectares d'aires de nature sauvage au pays, représentant un engagement concret envers la biodiversité et la santé des forêts canadiennes.

« Nespresso est engagée dans une démarche à long terme visant à contribuer à la protection et à la restauration de la biodiversité dans les régions productrices de café à l'échelle mondiale. Notre partenariat continu avec Arbres Canada permet de traduire cet engagement en actions locales grâce à l'Initiative de restauration de la biodiversité, qui soutient la restauration des habitats et vise à renforcer la résilience des écosystèmes pour l'avenir de la population canadienne », déclare Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

À travers le pays, les forêts deviennent plus silencieuses. Des espèces qui ont longtemps façonné nos milieux sauvages, du chant distinctif des oiseaux migrateurs aux déplacements discrets du caribou dans les corridors boréaux, disparaissent à un rythme que les scientifiques décrivent comme une crise de la biodiversité. Dans le cadre de ce partenariat, Nespresso Canada soutient également la surveillance de la faune sur certains sites de restauration d'Arbres Canada, une étape essentielle pour mesurer les retombées écologiques à long terme. Ce soutien comprend le financement d'activités de suivi photo et audio au Cap-Breton afin d'observer l'évolution d'espèces en déclin, notamment les oiseaux, les chauves-souris, les amphibiens et les pollinisateurs, et ainsi participer à l'établissement des bases scientifiques de l'Initiative de restauration de la biodiversité d'Arbres Canada.

« L'Initiative de restauration de la biodiversité repose sur une idée simple, mais urgente : toutes les plantations d'arbres ne se valent pas. Le plus grand impact se produit lorsque l'on plante les bonnes espèces, aux bons endroits, avec les bons partenaires. Nous sommes reconnaissants envers Nespresso Canada pour ce don fondateur de 200 000 $, qui nous permettra d'investir dans des projets de restauration mesurées en hectares et d'aider les collectivités, les partenaires et les bailleurs de fonds à faire progresser des actions significatives en faveur de la biodiversité au Canada », affirme Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada.

Un engagement qui prend racine

Cette contribution marque une nouvelle étape dans l'engagement de Nespresso Canada auprès d'Arbres Canada, en faisant évoluer son soutien de la plantation d'arbres à grande échelle vers des projets de restauration plus ciblés et axés sur la biodiversité, tout en continuant d'appuyer le rétablissement des écosystèmes dans les régions touchées par les feux de forêt. S'appuyant sur un partenariat qui a permis la plantation de plus de 154 000 arbres depuis 2021 et qui représente plus de 775 000 $ en contributions à ce jour, cette collaboration continue de faire avancer des projets qui participent au renforcement des écosystèmes et favorisent la résilience écologique à long terme à travers le Canada.

À propos de l'Initiative de restauration de la biodiversité

L'Initiative de restauration de la biodiversité est un nouveau volet de financement dédié du Programme national de verdissement d'Arbres Canada. Les projets sont suivis au moyen d'indicateurs écologiques afin d'évaluer la santé des écosystèmes et leur évolution au fil du temps.

L'Initiative de restauration de la biodiversité vise à soutenir les efforts visant à enrayer la perte de biodiversité en plantant des arbres et des végétaux indigènes et adaptés au climat dans des zones à haute valeur écologique au Canada.

Arbres Canada met en relation des propriétaires fonciers, des communautés autochtones, des experts forestiers et des bailleurs de fonds afin de réaliser des projets de boisement et de reboisement qui contribuent à restaurer les habitats d'espèces, à améliorer la connectivité des écosystèmes et à soutenir la résilience écologique à long terme.

Les projets soutenus grâce au don de Nespresso Canada comprennent les initiatives suivantes :

Au Québec, un projet de trois ans, de 2026 à 2028, mené par le Conseil des Innus de Pessamit, permettra de restaurer environ 800 hectares de forêt boréale touchés par les feux de forêt et la dégradation à long terme dans l'aire de répartition de la harde de caribous des bois de Pipmuacan. Le projet combine la restauration de l'épinette noire, afin de soutenir l'alimentation du caribou, à des plantations adaptées au climat à proximité de la communauté pour renforcer la résilience face aux perturbations futures. Conçue par les Aînés et réalisée par des gardiens du territoire autochtones aux côtés de scientifiques forestiers, l'initiative est ancrée dans l'Innu Aitun, le mode de vie innu et la relation au territoire.

En Colombie-Britannique, Yinka Dene Economic Development LP, de la Première Nation Wet'suwet'en, dirige une initiative de quatre ans, de 2026 à 2029, visant à restaurer plus de 500 hectares d'habitat essentiel du caribou montagnard du Sud dans les aires de répartition des hardes de Telkwa et de Tweedsmuir-Entiako. Le projet prévoit la plantation de plus de 1,1 million d'arbres et d'arbustes indigènes afin de réhabiliter des lignes sismiques, des routes désaffectées et des zones brûlées qui ont fragmenté l'habitat et accru la prédation. Guidée par les savoirs traditionnels autochtones et l'expertise sylvicole, cette restauration vise à accélérer le rétablissement de la forêt tout en bénéficiant à d'autres espèces en péril.

À propos d'Arbres Canada

Depuis 1992, Arbres Canada travaille sans relâche pour faire croître le couvert forestier du Canada grâce à ses programmes de verdissement, à ses recherches et à ses efforts de mobilisation. Nous sommes le seul organisme sans but lucratif national dédié à la plantation et à l'entretien des arbres en milieu rural et urbain. Nos expériences de collaboration avec tous les paliers de gouvernement, le secteur de la foresterie urbaine, des partenaires privés et des groupes communautaires nous offrent une position unique pour aider la population canadienne à contribuer à la lutte contre les changements climatiques. Ensemble, nous plantons des millions d'arbres chaque année pour cultiver des écosystèmes résilients et des collectivités plus saines et plus vertes partout au Canada. Consultez arbrescanada.ca pour savoir comment nous aider à planter les bons arbres au bon endroit.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement considéré comme l'une des principales références en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise collabore avec plus de 130 000 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Plan Nespresso pour une Qualité Durable afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le plan permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 10 000 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 98 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2025, son réseau de distribution mondial était constitué de 849 boutiques. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nespresso.com.

SOURCE Nestlé Nespresso SA

Contacts : Yasmine Elmir, responsable des communications et des partenariats corporatifs, Nespresso Canada : [email protected]; Chloe Landa, gestionnaire de compte, FleishmanHillard pour Nespresso Canada : [email protected]