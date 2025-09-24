La restauration de la santé des sols, de la biodiversité et des fonctions écosystémiques s'avère une priorité urgente pour les caféiculteurs, les entreprises et les économies mondiales. La nouvelle Norme Rainforest Alliance vise à accélérer ces efforts.

MONTRÉAL, le 24 sept. 2025 /CNW/ - Le 8 septembre dernier, Rainforest Alliance a dévoilé sa nouvelle Norme pour l'agriculture régénératrice pour les exploitations agricoles qui respecte un ensemble rigoureux d'exigences1. Nespresso sera la première marque à se fournir en café certifié Agriculture régénératrice, l'un des premiers provenant de la ferme de Yamileth Chacón au Costa Rica. D'autres fermes de café au Costa Rica et au Mexique ont également obtenu la certification et arboreront prochainement le nouveau label de Certification pour l'agriculture régénératrice. On verra ce label sur certains cafés Nespresso dès 2026.

La menace que représentent les changements climatiques pour le café est évidente : la hausse des températures mondiales entraine des phénomènes météorologiques erratiques, favorisant la propagation des parasites et des maladies. En effet, 33 % des sols terrestres sont déjà endommagés, et plus de 90 % d'entre elles le seront d'ici à 20502. Malgré cela, l'agriculture a la capacité de contribuer à la restauration des fonctions vitales de la nature, tout en renforçant les moyens de subsistance des exploitants agricoles. Voilà pourquoi l'agriculture régénératrice captive l'attention. En effet, les méthodes régénératrices, comme la plantation d'arbres d'ombrage, peuvent effectivement améliorer la qualité des grains de café Arabica3, qui réagit particulièrement aux modifications de température et aux perturbations des régimes pluviométriques.

Yamileth Chacón, une productrice de café au Costa Rica, a déclaré : « Avec l'agriculture régénératrice vous pouvez constater un changement… En travaillant avec les arbres, vous voyez plus de feuillage, plus de vert, et il y a beaucoup de petits animaux. »

Depuis plus de 40 ans, Rainforest Alliance s'engage à promouvoir des pratiques d'agriculture durable auprès des exploitants agricoles, d'entreprises et de communautés à travers le monde. Ces dernières années, elle a collaboré avec des caféiculteurs, des partenaires et des experts pour développer sa nouvelle Norme pour l'agriculture régénératrice. D'abord lancée pour le café, cette norme respecte les normes internationales et locales en matière d'étiquetage environnemental. Le nouveau label de certification aide les entreprises et les fermiers à mesurer les résultats en matière de régénération et de renforcement de la résilience climatique. Il leur permet également de se distinguer dans un contexte réglementaire et de consommation en constante évolution.

« Basée sur quatre décennies d'expérience dans l'agriculture durable, notre nouvelle Norme pour l'agriculture régénératrice allie la rigueur scientifique et des pratiques éprouvées de régénération adaptées à des cultures et des régions spécifiques. Nous cherchons à accélérer la transition vers un nouveau modèle agricole qui contribue à la protection, à la restauration et à la régénération des écosystèmes dont nous dépendons tous. Le nouveau label permettra aux consommateurs d'identifier les produits provenant d'exploitations agricoles adoptant des méthodes régénératrices. Pour les fermiers, il offre une validation externe de leurs efforts et un meilleur accès au marché, en plus de donner une plus-value à leur café. Il favorise aussi un avenir plus résilient pour les populations et la nature » a affirmé Santiago Gowland, PDG de Rainforest Alliance.

Rainforest Alliance a une vision ambitieuse : aider 100 millions d'exploitants agricoles et de travailleurs à adopter des modes de vie plus durables et des pratiques régénératrices d'ici 2030.

Nespresso est la première marque de café à s'approvisionner en café certifié Agriculture régénératrice par Rainforest Alliance.



Nespresso a accompli des progrès significatifs dans l'adoption de pratiques régénératrices à grande échelle. Depuis plus de deux décennies, Nespresso a développé des partenariats avec des caféiculteurs du monde entier pour préserver l'environnement et la vie dans les régions de culture du café, ainsi que pour renforcer la résilience des communautés.

Le nouveau label de Certification pour l'agriculture régénératrice apparaîtra sur des cafés Nespresso dès 2026.

« Nous sommes fiers d'être la première marque à nous approvisionner en café avec la Certification pour l'agriculture régénératrice Rainforest Alliance. C'est le symbole de notre engagement à créer des paysages équilibrés, résilients et productifs dans notre chaîne d'approvisionnement. C'est essentiel si nous voulons protéger l'avenir des cafés de qualité dans le monde et les communautés qui en dépendent. J'espère que ce label destiné aux consommateurs encouragera d'autres marques à soutenir les caféiculteurs dans leur transition vers des pratiques agricoles régénératrices à grande échelle, tout en permettant aux consommateurs de prendre davantage conscience des avantages d'acheter des produits provenant d'exploitations agricoles qui ont mis en œuvre ces pratiques », a affirmé Jérôme Perez, chef du développement durable chez Nespresso.

« La nouvelle Certification pour l'agriculture régénératrice Rainforest Alliance offre aux consommateurs canadiens un moyen tangible de soutenir un café qui non seulement a un goût supérieur, mais qui préserve également les paysages et les écosystèmes où il est cultivé avec soin. Cette étape importante reflète notre engagement de longue date envers des pratiques d'approvisionnement durables et responsables, tout en permettant aux agriculteurs de bâtir une résilience à long terme. C'est un puissant pas en avant dans la reconnaissance de la valeur des pratiques régénératrices dans l'industrie du café », a ajouté Carlos Oyanguren, président de Nespresso Canada.

L'achat de ce café certifié par Nespresso marque une étape importante dans le partenariat avec Rainforest Alliance, qui a commencé il y a plus de 20 ans lorsque Rainforest Alliance a cocréé le programme Nespresso AAA Sustainable Quality™. En 2022, Nespresso a soutenu Rainforest Alliance dans la création du tableau de bord pour le café certifié agriculture régénératrice de Rainforest Alliance, un outil permettant aux petites exploitations caféières de passer à des pratiques agricoles régénératrices et servant de base à la nouvelle norme.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement considéré comme l'une des principales références en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise suisse collabore avec plus de 168 550 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Programme AAA pour une qualité durable™ afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le programme permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 700 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 96 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2024, son réseau de distribution mondial était constitué de 818 boutiques. Au Canada, Nespresso accueille ses clients dans ses 36 boutiques et compte plus de 1 000 employés d'un océan à l'autre. Son siège social est situé à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com .

À propos de Rainforest Alliance

Rainforest Alliance est une organisation internationale à but non lucratif qui œuvre au rétablissement de l'équilibre entre les populations et la nature afin que les deux puissent prospérer en harmonie. Présente dans 62 pays, cette alliance rassemble des communautés agricoles et forestières, des entreprises, des gouvernements, la société civile et des millions d'individus. Elle vise à favoriser des changements positifs dans certaines des régions les plus importantes au monde et dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Rainforest Alliance se consacre à la mise en œuvre de projets paysagers et communautaires, s'engage dans des actions de sensibilisation et œuvre à l'amélioration des marchés en plaçant les communautés agricoles et forestières au cœur de ses priorités. En 2024, Rainforest Alliance a noué des partenariats avec environ 8 millions d'agriculteurs et de travailleurs ainsi qu'avec plus de 7 850 entreprises. Le label Rainforest Alliance est présent sur plus de 40 000 produits préférés de millions de consommateurs à travers le monde. Afin d'accélérer sa portée et son impact, l'alliance s'est fixé l'objectif d'atteindre 100 millions d'agriculteurs et de travailleurs d'ici 2030.

