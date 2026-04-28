QUÉBEC, le 28 avril 2026 /CNW/ - Nespresso Canada est fière d'annoncer la réouverture, le 28 avril, de sa boutique phare à Place Ste-Foy à Québec. Ce renouveau marque l'aboutissement d'une rénovation majeure visant à moderniser et amplifier l'offre client que Nespresso déploie déjà depuis plusieurs années, en plaçant l'exploration du monde du café au cœur de l'expérience.

NESPRESSO INAUGURE SA PLUS GRANDE BOUTIQUE AU CANADA À PLACE STE-FOY À QUÉBEC (Groupe CNW/Nestlé Nespresso SA)

La boutique de Place Ste-Foy occupe une place toute particulière dans l'histoire de Nespresso au Québec. Inaugurée en 2016, elle a souligné l'arrivée de la marque dans la région de Québec. Aujourd'hui, après plusieurs mois de transformation, elle se distingue comme la plus grande boutique Nespresso au Canada en termes de superficie. Cette expansion témoigne de l'importance du marché québécois pour Nespresso et de son engagement à poursuivre son développement dans la province.

Cette rénovation rehausse et enrichit l'expérience boutique Nespresso, pour laquelle la marque est reconnue auprès de sa clientèle. Le parcours du consommateur a été repensé pour inviter davantage à l'exploration du monde du café, à travers la découverte, la dégustation et l'expertise. « L'Art du Café », l'aire de dégustation conviviale, demeure au cœur de la boutique, guidant les visiteurs à travers un véritable voyage sensoriel où chaque café raconte une histoire, renforçant ainsi leur connexion avec la marque. Le nouvel espace de détente offre désormais un cadre encore plus accueillant pour parcourir l'univers Nespresso, tandis que les caisses libre-service intégrées simplifient le parcours d'achat et offrent plus d'autonomie aux clients. Affirmant ce qui a toujours défini Nespresso : placer l'expertise, la qualité et le service personnalisé au centre de chaque interaction.

Pour Alexis Giguère, Vice-Président des ventes B2C, cette réouverture symbolise plus qu'une mise à jour : « La réouverture de notre boutique de Place Ste-Foy à Québec marque une grande étape pour Nespresso. En modernisant cet espace, nous réaffirmons l'importance de la région de Québec et notre volonté de continuer à offrir une expérience d'exception aux Québécois et Québécoises. Cet investissement s'inscrit surtout dans notre engagement continu envers l'expérience client, où chaque visite est une invitation à découvrir, à savourer et à s'inspirer ».

L'engagement de Nespresso se reflète également dans son approche en matière de durabilité environnementale, un pilier fondamental de sa mission. Les Membres du Club peuvent continuer à rapporter leurs capsules Nespresso usagées directement en boutique pour qu'elles soient recyclées. De plus, la solution de recyclage du Sac vert, disponible dans l'ensemble du Québec, permet de recycler les capsules Nespresso en les plaçant dans un sac vert gratuit - offert en boutique et avec les commandes de café en ligne - puis de déposer celui-ci directement dans le bac de recyclage résidentiel.

Pour en savoir plus sur les engagements de Nespresso, visitez Nespresso.com.

À propos de Nestlé Nespresso SA

Nestlé Nespresso SA est un précurseur et est largement considéré comme l'une des principales références en matière de café portionné de haute qualité. L'entreprise suisse collabore avec plus de 168 550 fermiers répartis dans 18 pays grâce au Plan Nespresso pour une Qualité Durable afin d'intégrer des pratiques durables dans les fermes et ses environs. Lancé en 2003 en collaboration avec l'ONG Rainforest Alliance, le plan permet d'améliorer le rendement et la qualité des récoltes, d'offrir un approvisionnement durable de café de la plus haute qualité et d'améliorer les conditions de vie des fermiers et de leur communauté.

En 2022, Nespresso a obtenu la certification B Corp™ - rejoignant ainsi un mouvement international de plus de 9 700 entreprises qui répondent aux normes élevées de B Corp en matière de responsabilité sociale et environnementale et de transparence

Basée à Vevey, en Suisse, Nespresso est présente dans 96 pays et emploie plus de 14 000 personnes. En 2024, son réseau de distribution mondial était constitué de 818 boutiques. Au Canada, Nespresso accueille ses clients dans ses 36 boutiques et compte plus de 1 000 employés d'un océan à l'autre. Son siège social est situé à Montréal, au Québec. Pour plus d'informations, visitez le site web corporatif de Nespresso : www.nestle-nespresso.com.

SOURCE Nestlé Nespresso SA

Source: Yasmine Elmir, Spécialiste des communications corporatives, Nestlé Nespresso Canada; Media information: Chloe Landa, Gestionnaire de comptes, FleishmanHillard, [email protected]