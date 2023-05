MONTRÉAL, le 4 mai 2023 /CNW/ - Nespresso Canada consolide son engagement auprès d'Arbres Canada en renouvelant sa collaboration avec l'organisme national pour une année additionnelle. Nespresso est heureuse de collaborer à nouveau avec le plus important organisme de bienfaisance de plantation d'arbres au pays de manière à sensibiliser à la cause climatique, à avoir un impact national grâce à des initiatives locales d'un océan à l'autre et à mobiliser ses employés, consommateurs et partenaires. Cela se traduira notamment par des dons et par la participation de ses équipes à titre de partenaires dans la plantation.

Un travail continu pour un impact durable

Fortes de cette expérience collaborative des plus positives entre Nespresso Canada et Arbres Canada, les deux organisations sont enthousiastes à l'idée de poursuivre le travail déjà entamé.

« Le développement durable est profondément ancré dans l'ADN de Nespresso et s'illustre dans nos actions quotidiennes tant sur le plan mondial qu'ici au Canada. Il était donc tout naturel de poursuivre notre collaboration avec Arbres Canada, puisque nous considérons qu'il est de notre devoir d'avoir un impact positif sur l'environnement et sur les communautés locales », mentionne Frédéric Pasquier, vice-président marketing et communications de Nespresso Canada.

« Nous sommes très reconnaissants que Nespresso Canada poursuive leur engagement envers l'environnement et nous les remercions pour leur soutien renouvelé à notre mission et à nos programmes. C'est grâce à des partenariats comme celui-ci qu'Arbres Canada peut accomplir son important travail de lutter contre les changements climatiques et améliorer la vie des Canadiens et des Canadiennes. Nous avons hâte de continuer à travailler avec Nespresso Canada afin de verdir des collectivités et des milieux ruraux partout au pays », ajoute Nicole Hurtubise, directrice générale d'Arbres Canada.

La poursuite de cette collaboration avec Arbres Canada s'inscrit dans ce désir de l'entreprise de lutter contre le changement climatique et d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050, aligné avec la démarche Science Based Targets (SBTi) de l'Organisation des Nations Unies (ONU). Nespresso s'engage également à trouver des moyens pour accélérer l'atteinte de cet objectif d'ici 2035. Ces actions s'inscrivent au sein de la stratégie globale d'engagement de Nespresso envers un café de qualité durable, avec un intérêt particulier en ce qui concerne l'agriculture régénérative, une approche holistique qui fonctionne en harmonie avec son environnement local pour permettre à la nature de se regénérer. Certifiée B-Corp depuis près d'un an, Nespresso souhaite utiliser le pouvoir du café pour régénérer les terres, entre autres à travers l'agriculture régénérative, restaurer des écosystèmes sains et renforcer la résilience face à l'impact du changement climatique. Afin d'atteindre son objectif de carboneutralité, Nespresso se concentrera sur le passage de sa production de café à l'agriculture régénérative d'ici 2030, visant 95 % de sa production en café vert.

Coup d'œil sur le chemin parcouru

2021 - 2022

À la suite du premier don de 100 000$ de Nespresso Canada à l'attention d'Arbres Canada en 2021, ce sont 20 000 arbres qui ont été plantés au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique au cours de l'année suivante dans le cadre du Programme national de verdissement, en soutenant des programmes propres à la réalité de chacune des régions identifiées.

Au Québec, l'objectif était de régénérer des terres publiques intermunicipales sous la gestion de la MRC du Domaine-du-Roy, dans la ville de Saint-Félicien. À la suite de travaux de récolte et de drainage effectués par le passé, la parcelle identifiée a été négligée, ce qui a mené des aulnes mouchetés et des graminées à prendre le dessus sur les arbres plantés à l'époque. Ce sont donc 6667 arbres, dont des épinettes noires (picea mariana), des pins gris (pinus banksiana) et des mélèzes (larix laricinia), qui ont été plantés dans un objectif de régénération.

Du côté de l'Ontario, le projet consistait au boisement d'une propriété de 38 acres dans le réseau de conservation Cataraqui à Wolfe Island. Les propriétaires fonciers désiraient accroître la couverture forestière autour de leurs terres agricoles.

Quant à la Colombie-Britannique, les plantations ont été effectuées pour soutenir la restauration des zones riveraines le long de la rivière Tranquil et de la rivière Atleo, dans le cadre des programmes pluriannuels plus vastes de la Redd Fish Restoration Society qui visent à restaurer l'habitat du poisson dans la région.

Des équipes de Nespresso en mode plantation

En participant au programme « Partenaires dans la plantation », les équipes de Nespresso, accompagnées de partenaires, ont également eu la chance de contribuer concrètement aux efforts de verdissement sur le terrain l'an dernier, à l'occasion de cinq activités de plantation réparties sur trois sites à travers le pays. Cette activité sera également renouvelée en 2023.

Ce sont près de 300 arbres qui ont été plantés au Québec sur un terrain en voie de restauration écologique de plus de 18 hectares, appartenant à Hydro-Québec, à Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles. Initialement prévue pour l'installation d'une ligne de transport, la vocation du terrain a bifurqué vers un projet de restauration écologique, incluant une cinquantaine d'espèces d'arbres et d'arbustes indigènes à hauteurs, envergures et vitesses de croissance différentes, afin de former des habitats multiples pour la faune à venir. Malgré les quantités importantes, tous les arbres sont plantés à la main sur ce site afin de ne pas perturber le milieu naturel lors de la nidification des oiseaux.

C'était ensuite au tour des équipes basées en Ontario de se prêter au jeu, avec la plantation de 300 arbres au parc Erindale à Mississauga en octobre. Ce parc, qui est le plus grand de Mississauga, est reconnu pour ses sentiers de randonnée à proximité de la rivière Credit et ses ravins, permettant d'observer les oiseaux et la nature, ainsi que pour sa pêche au saumon et à la truite dans la rivière.

Finalement, en novembre, les équipes de Nespresso basées en Colombie-Britannique et leurs partenaires se sont réunies sur l'estran du fleuve Fraser pour planter 200 arbres qui succèderont aux peupliers vieillis qui s'y trouvent actuellement et approchent de la fin de leur vie utile.

Beaucoup plus en 2022 - 2023

Plusieurs activités de plantation sont également prévues en 2023, au printemps et à l'automne, en écho au partenariat signé en 2022 pour un don additionnel de 100 000$. Au Québec, les plantations se poursuivront sur des terres publiques intermunicipales sous la gestion de la MRC du Domaine-du-Roy, cette fois dans le secteur Saint-Méthode. La plantation sur ce site de 18 hectares vise à restaurer les canaux de drainage creusés il y a plusieurs années et ainsi abaisser la nappe phréatique, en plus de préparer au reboisement des terres envahies par des espèces envahissantes. Cela permettra la création d'un habitat faunique propice à l'accueil d'une faune variée, en plus de l'amélioration de la qualité de l'air de la région et du potentiel récréatif du secteur.

Le site identifié en Ontario est, quant à lui, un terrain vacant appartenant à la Ville du Grand Sudbury. La couverture végétale comprend des bouleaux rabougris qui commencent lentement à se rétablir après l'application plus récente d'amendements au sol en plus de quelques pins plantés il y a plus de 20 ans. En 2019-2020, plusieurs arbustes en petites quantités ont été ajoutés au site, ainsi que de l'aulne vert, du chêne rouge, du pin blanc et de l'épinette blanche. La zone est maintenant prête à recevoir des plantations supplémentaires pour accroître la biodiversité, améliorer l'habitat de la faune et se préparer à la résilience climatique.

En Colombie-Britannique, le projet entamé au cours des deux dernières années sur les terres de McLeod Lake appartenant à la Bande indienne de McLeod Lake se poursuivra dans une optique de restauration. Infestée de manière importante par le dendoctrone de l'épinette, c'est 3 750 hectares qui sont en train d'être remis en état dans le cadre de ce projet de reboisement à l'échelle de l'écosystème.

