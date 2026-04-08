L'arrivée de Neo Financial en tant que participant favorise l'accès et l'innovation au sein de l'économie numérique canadienne

TORONTO, le 8 avril 2026 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui que Neo Financial (Neo), une entreprise de technologie financière basée à Calgary, rejoint le service Virement InteracMD en tant que participant, suite au récent élargissement de l'accès au service pour les fournisseurs de services de paiement (FSP) admissibles.

« Dans le cadre de notre engagement continu à élargir l'accès à Virement Interac, nous sommes ravis d'accueillir Neo au sein du réseau », a affirmé Jeremy Wilmot, président et chef de la direction d'Interac. « Cette étape importante souligne notre engagement en faveur de la confiance, de la sécurité et de la collaboration alors que l'écosystème des paiements continue d'évoluer. »

Le nouvel accès au service de Neo représente une avancée majeure dans son ambition de devenir un joueur établi dans le paysage canadien des services financiers. Cet accès offre aux Canadiens davantage d'options pour y accéder. De plus, Neo gagne en autonomie et en maîtrise de l'expérience client, tout en bénéficiant de la flexibilité requise pour concevoir de nouvelles fonctionnalités de paiement dans le cadre de sa feuille de route. Grâce à son statut de PSP accrédité par la Loi sur les activités associées aux paiements de détail (LAAPD), Neo s'est maintenant imposé comme un acteur majeur de l'infrastructure des paiements numériques canadiens, aux côtés des institutions financières les plus prestigieuses.

« Virement Interac est au cœur de la façon dont les Canadiens transfèrent leur argent, et notre adhésion en tant que participant signifie que nous contrôlons désormais la manière dont nous tirons parti de ce système », a affirmé Jeff Adamson, cofondateur de Neo Financial. « C'est ce type de contrôle qu'il faut pour offrir aux Canadiens davantage de ce qu'ils méritent. »

Le service Interac est un pilier de l'économie numérique canadienne, ayant traité plus de 1,6 milliard de transactions l'année dernière.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À PROPOS DE NEO FINANCIAL

Neo Financial est une entreprise technologique qui a mis sur pied une expérience financière visant à optimiser les bénéfices des Canadiens. Elle a été créée en 2019 et a déjà récolté plus de 650 millions de dollars en financement. Elle est d'ailleurs reconnue comme étant l'entreprise canadienne qui connaît la croissance la plus rapide, selon The Globe and Mail et Deloitte. Le siège social de Neo se trouve à Calgary, Winnipeg et Toronto, et il bénéficie du soutien financier de personnalités influentes de tout le continent nord-américain.

Neo Financial permet à plus d'un million de clients d'obtenir des gains financiers quotidiens en toute sécurité, notamment grâce à une gamme de cartes de crédit pour améliorer leur cote de crédit, des comptes quotidiens offrant plus flexibles qu'un compte chèque, des solutions d'épargne flexibles à intérêt élevé (Neo Épargne) et l'un des taux hypothécaires les plus bas au Canada (Services hypothécaires Neo). Neo pour les partenaires propulse des solutions financières pour plus de 10 000 partenaires à travers le pays. Pour en savoir plus, visitez neofinancial.com.

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SOURCE Interac Corp.

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