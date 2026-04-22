Les clients de la Banque Nationale peuvent désormais utiliser leurs identifiants bancaires en ligne pour vérifier leur identité

TORONTO, le 22 avril 2026 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) annonce l'expansion de son Service de vérification InteracMD, grâce à un partenariat avec la Banque Nationale du Canada (Banque Nationale). Grâce à cette intégration, les clients de la Banque Nationale peuvent désormais confirmer leur identité en utilisant leurs identifiants bancaires en ligne existants lorsqu'ils naviguent sur des plateformes gouvernementales et commerciales partenaires.

Cette intégration intervient dans un contexte où les Canadiens adoptent de plus en plus les services numériques pour accéder à des programmes gouvernementaux et effectuer leurs opérations financières courantes. Grâce à l'arrivée de la Banque Nationale, les clients disposent d'une nouvelle façon de compléter les étapes de vérification requises en empruntant un parcours familier et fiable, sans déplacement ni complexité additionnelle.

« Aider les Canadiens à interagir en ligne en toute confiance nécessite des moyens cohérents et fiables de confirmer leur identité », a affirmé Fatema Pirone, chef de produits, Interac Vérifié. « Le service de vérification Interac continue d'être déployé au sein des institutions financières canadiennes, et avec l'ajout de la Banque Nationale, la vérification d'identité numérique fiable est désormais à la portée de la grande majorité des Canadiens. »

« Notre collaboration avec Interac a été fluide et hautement productive, reflétant un engagement commun envers la sécurité des services de vérification numérique », a affirmé Victor Glorion, responsable domaine client, stratégie et expérience client à la Banque Nationale du Canada. « En proposant le service de vérification Interac, nous offrons à nos clients un moyen fiable et pratique de confirmer leur identité en ligne. »

L'intégration de la Banque Nationale témoigne de l'adoption croissante des solutions Interac Vérifié par les institutions financières canadiennes, favorisant des méthodes uniformes et fiables pour permettre aux Canadiens d'accéder aux services numériques.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À propos de la Banque Nationale du Canada

Forte d'un actif de 606 milliards de dollars au 31 janvier 2026, la Banque Nationale du Canada (la « Banque ») est l'une des six banques d'importance systémique au Canada. La Banque compte plus de 35 000 employés dans des fonctions à contenu élevé de savoir et exerce ses activités dans trois secteurs au Canada, soit Particuliers et Entreprises, Gestion de patrimoine et Marchés des capitaux. Un quatrième secteur, Financement spécialisé aux États-Unis et International, vient compléter la croissance des activités domestiques. Ses titres sont cotés à la Bourse de Toronto (TSX : NA). Suivez ses activités sur bnc.ca ou par l'entremise des réseaux sociaux.

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SOURCE Interac Corp.

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