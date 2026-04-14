Les utilisateurs de Kijiji ont désormais la possibilité de connaitre l'identité de leur interlocuteur avant d'engager une conversation, de se rencontrer ou de conclure une transaction

TORONTO, le 14 avril 2026 /CNW/ - La plupart des Canadiens trouvent intimidant de faire des affaires sur des marchés entre particuliers, car ils traitent avec des inconnus. Malgré de jolies photos et des commentaires élogieux, un certain niveau d'insécurité persiste. Heureusement, Interac Corporation (Interac) et Kijiji s'unissent pour transformer le marché grâce à l'intégration des solutions Interac VérifiéMC dans la plateforme Kijiji. Cette collaboration permettra aux utilisateurs de vérifier leur identité de manière sécurisée et fiable avant d'envoyer un message, de publier une annonce, de rencontrer quelqu'un ou de conclure une transaction.

Kijiji permet à des millions de Canadiens de se connecter chaque mois dans diverses catégories, telles que les voitures, les maisons, les meubles, les téléphones et les vêtements. Ce site Web, avec plus de quatre millions d'annonces en ligne et plus d'un million d'annonces ajoutées chaque mois, est l'une des plateformes de commerce entre particuliers les plus actives au pays. Depuis sa création, Kijiji a toujours accordé une grande importance aux commentaires et aux évaluations des utilisateurs pour renforcer leur confiance. Cette démarche s'est récemment vue couronnée de succès grâce à l'ajout de la technologie Interac Vérifié en tant que couche supplémentaire de sécurité. Ce nouvel ajout permet à Kijiji de consolider sa position de référence dans le domaine du commerce entre particuliers au Canada.

« La confiance est le fondement de chaque transaction sur notre plateforme et nous avons toujours pris cela très au sérieux », a affirmé Amanda Zeffiro, directrice générale de Kijiji Canada. « Intégrer les solutions Interac Vérifié pour offrir une identité vérifiée sur Kijiji est la façon dont nous rehaussons cette norme, en donnant aux Canadiens la confiance nécessaire pour transiger avec des personnes qu'ils n'ont jamais rencontrées, peu importe ce qu'ils achètent. »

Kijiji a décidé de s'associer à Interac en raison de la confiance déjà établie dans les solutions Interac Vérifié sur le marché canadien. Ces solutions sont construites sur le même réseau que les institutions financières et les gouvernements utilisent pour vérifier l'identité. Lorsqu'une plateforme canadienne s'associe à un service de vérification national, elle peut être sûre que les données d'identification seront réglementées et protégées dans un cadre de confiance canadien. Cette décision réfléchie a été prise alors que les Canadiens accordent une grande importance à la localisation de leurs données et à la question de savoir qui en a le contrôle.

« Les solutions Interac Vérifié ont été conçues pour apporter la confiance du réseau Interac à la vérification d'identité, et cette collaboration amplifie cette confiance grâce à sa portée », a affirmé Giles Sutherland, chef, développement des affaires, Interac. « Des millions de personnes transigent sur Kijiji chaque mois. C'est réellement à ces moments-là qu'on fait vraiment la différence pour les Canadiens, en mettant en place la vérification d'identité. »

Dès aujourd'hui, les utilisateurs de Kijiji qui détiennent un compte auprès d'une institution financière participante peuvent vérifier leur identité au moyen du Service de vérification InteracMD. Plus tard cette année, une deuxième option sera offerte, permettant aux utilisateurs de choisir la vérification de document à l'aide du caractère vivant en présentant des pièces d'identité gouvernementales acceptées. Ces deux options, alimentées par Interac Vérifié, sont conçues pour offrir une grande souplesse. Les Canadiens ont des niveaux de confort et des besoins de vérification différents en fonction de la transaction, et l'intégration est conçue pour refléter cette réalité. Après avoir terminé la procédure de vérification, les utilisateurs recevront un message confirmant que tout s'est bien passé.

La vérification de l'identité s'ajoutera aux indicateurs de confiance existants, tels que les évaluations et les commentaires. La réputation indique comment une personne a agi dans le passé, tandis que la vérification de l'identité confirme qui elle est. Dans des secteurs à haute valeur ajoutée, comme l'automobile et l'immobilier, une identification vérifiée peut apporter une couche de confiance supplémentaire avant de s'engager dans une transaction importante. Dans les catégories du quotidien -- meubles, téléphones, électroménagers, vêtements -- elle peut réduire l'incertitude liée à la rencontre d'un inconnu, en complément des autres pratiques de sécurité.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

À propos de Kijiji

Kijiji est l'un des principaux sites numériques du Canada et sa place de marché entre particuliers la plus active. Chaque jour, ce site met en relation des millions de Canadiens qui peuvent acheter, vendre ou découvrir une variété de produits dans plus de 400 catégories. On y trouve des annonces pour des voitures et des propriétés, ainsi que pour des articles électroniques, du mobilier, des vêtements, des services et bien d'autres choses encore. Depuis 2005, Kijiji facilite la recherche d'articles divers parmi les particuliers canadiens, que ce soit pour des objets courants ou pour des trouvailles uniques. Kijiji fait partie du groupe Adevinta, une entreprise leader dans les annonces en ligne, et son siège social se trouve à Toronto, en Ontario.

Interac et Virement Interac sont des marques de commerce d'Interac Corp.

SOURCE Interac Corp.

Pour plus d'informations : Interac Corp., [email protected] | Kijiji, [email protected]