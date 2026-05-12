L'intégration de KOHO marque une avancée dans l'écosystème des paiements au Canada, favorisant l'innovation et élargissant les options offertes aux consommateurs.

TORONTO, le 12 mai 2026 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui que KOHO, une entreprise canadienne de technologie financière de premier plan, se joint au service Virement Interac® à titre de participant, à la suite de l'élargissement récent de l'accès au service pour les fournisseurs de services de paiement (FSP) qualifiés. Cette étape marque un pas important vers l'offre d'un plus grand choix et d'une innovation accrue aux Canadiens en matière d'options de paiement numérique.

« Nous sommes ravis d'accueillir KOHO au sein du service Virement Interac. En élargissant l'accès à notre réseau, nous offrons plus de choix et d'innovation aux consommateurs et aux entreprises à travers le pays », a déclaré Jeremy Wilmot, président et chef de la

direction d'Interac. « Nous avons hâte de travailler avec KOHO et d'autres fournisseurs afin de continuer à faire évoluer l'expérience de paiement numérique pour tous les Canadiens. »

Grâce à ce nouvel accès, KOHO pourra offrir à ses utilisateurs une expérience Virement Interac plus fluide et intégrée. En tant que l'un des premiers FSPs se connectant directement au service Virement Interac, KOHO supprime les contraintes héritées et crée les bases pour offrir plus rapidement de nouvelles innovations en matière de paiement.

Cette connexion directe peut donner à KOHO un contrôle, une responsabilité et une flexibilité accrus pour développer des fonctionnalités adaptées au marché canadien.

« Chaque fois que KOHO entreprend ce genre de travail, nous le faisons toujours au service de quelque chose qui se traduit par de meilleurs résultats pour les Canadiens », a déclaré Daniel Eberhard, chef de la direction et fondateur de KOHO. « Interac et Virement Interac étant si essentiels à l'expérience financière canadienne, nous étions ravis de collaborer avec Interac pour offrir cette expérience à nos utilisateurs. Nous remercions les deux équipes pour tout leur travail acharné qui a permis de concrétiser ce projet! »

Le service Virement Interac est une pierre angulaire de l'économie numérique canadienne, avec plus de 1,6 milliard de transactions traitées l'an dernier.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en lui offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des

mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour

en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques de services financiers les plus importantes et les plus dignes de confiance au Canada.

Interac est une marque déposée d'Interac Corp.

À propos de KOHO

Depuis 2014, KOHO développe les outils financiers dont les Canadiens ont besoin pour mieux gérer leur argent.

En tant que l'une des principales entreprises de technologie financière du pays, KOHO propose une application innovante offrant un compte de dépenses et d'épargne basé sur la clarté - sans frais cachés ni petits caractères déroutants. Des outils tels que le Renforcement de crédit, la Couverture contre les découverts et les Arrondis sont conçus pour la vraie vie, aidant les gens à gérer leurs finances quotidiennes tout en travaillant vers des objectifs à long terme. Désormais membre officiel fournisseur de services de paiement de Paiements Canada, KOHO permet à des millions de Canadiens de prendre de l'avance et non pas seulement de s'en sortir.

SOURCE Interac Corp.

Pour en savoir plus sur KOHO, visitez koho.ca/fr. Contact média : Interac Corp., [email protected]