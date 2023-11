Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2024 seront mis en vente le 10 novembre, à compter de 57,50 $ (taxes comprises, frais en sus) au www.ticketmaster.ca/junos.

Nelly Furtado à la barre de la soirée et en prestation

La légendaire auteure-compositrice-interprète et superstar de la pop Nelly Furtado sera de retour à la barre de la remise de prix qu'elle a animée une première fois à Saskatoon en 2007. À cette occasion, Nelly Furtado avait inscrit son nom dans l'histoire des JUNOS en étant la première finaliste dans plusieurs catégories a remporter la palme dans toutes les catégories où elle était en nomination. Cumulant plus de 20 milliards d'écoutes en ligne et des ventes de plus de 35 millions d'albums à travers le monde, Nelly Furtado est une figure marquante de la scène musicale internationale. L'immense succès de ses albums, notamment Loose, Whoa Nelly et Folklore, lui ont valu de nombreuses certifications platine et multiplatine à travers le monde et ont confirmé son statut de superstar internationale. Rappelons par ailleurs que son album en langue espagnole Mi Plan s'est hissé en première position du palmarès US Latin du magazine Billboard et lui a valu le Latin Grammy de l'interprète pop féminine de l'année. Elle a lancé de la nouvelle musique cette année et ses millions de fans aux quatre coins du monde sont impatients d'entendre la suite.

« Je suis ravie d'animer et de participer à la Soirée des Prix JUNO 2024 à Halifax », se réjouit Nelly Furtado. « Les Prix JUNO ont toujours illustré le foisonnement des talents musicaux qui émergent du Canada et ils contribuent à lancer de jeunes carrières. Je suis impatiente de partager la scène et de me joindre à cet incroyable groupe d'artistes au mois de mars. »

Maestro Fresh Wes intronisé au Panthéon de la musique canadienne

Les Prix JUNO sont fiers d'annoncer l'intronisation du pionnier du hip-hop Maestro Fresh Wes au Panthéon de la musique canadienne dans le cadre d'un numéro spécial présenté par TD, premier commanditaire des Prix JUNO. Wes Williams, alias Maestro Fresh Wes, est entré dans l'histoire comme étant le premier artiste canadien de race noire à remporter des disques d'or et de platine au pays. Sa précieuse contribution à la musique canadienne lui a valu la reconnaissance de ses pairs à titre de « parrain du hip-hop canadien ». Comme en témoignent ses 14 nominations et deux prix JUNO (Enregistrement rap et Vidéoclip de l'année) et sa place au Panthéon des auteurs et compositeurs canadiens, Maestro Fresh Wes a façonné l'évolution du genre et inspiré toute une génération d'artistes. Après avoir participé à la célébration du 50ème anniversaire du Hip-Hop dans le cadre d'un hommage collectif sur la scène des Prix JUNO à Edmonton l'an dernier, Maestro Fresh Wes sera également de la fête à Halifax pour recevoir cette distinction.

Le Panthéon de la musique canadienne a été établi par la CARAS en 1978 afin de rendre hommage aux artistes qui ont contribué de façon exceptionnelle à la reconnaissance de la musique canadienne, tant à l'échelle nationale qu'internationale. Maestro Fresh Wes figurera dorénavant parmi les légendes de la musique canadienne, aux côtés de Deborah Cox, Alanis Morisette, Barenaked Ladies, Jann Arden, Joni Mitchell, k.d. lang, Leonard Cohen, Nickelback, Neil Young, Oscar Peterson, RUSH, The Guess Who, The Tragically Hip, Sarah McLachlan et Shania Twain. Le Panthéon de la musique canadienne a son foyer permanent au Centre national de musique, dans le Studio Bell de Calgary. Une nouvelle exposition consacrée à l'héritage de Maestro Fresh Wes, pionnier du hip-hop canadien, sera ouverte au public dès le 15 mai 2024. De plus amples renseignements seront communiqués à l'approche de l'inauguration de l'exposition.

« Quand je suis arrivé sur la scène du rap, peu d'entre nous avaient du succès et il était difficile de faire entendre notre musique », se rappelle Maestro Fresh Wes. « Des dizaines d'années plus tard, j'ai le sentiment de boucler la boucle en recevant ce prix pour l'ensemble de ma carrière. Je suis reconnaissant d'avoir eu la chance d'ouvrir la voie aux jeunes artistes canadiens et j'ai hâte de célébrer l'événement à Halifax. »

Tegan and Sara lauréates du Prix humanitaire 2024

Le duo Tegan and Sara sera honoré par la CARAS lors de la Soirée des Prix JUNO. Tegan et Sara se verront décerner le Prix humanitaire 2024, en reconnaissance de leur importante contribution caritative. Le Prix humanitaire souligne les réalisations d'artistes ou de leaders exceptionnels de l'industrie musicale canadienne dont les actions humanitaires ont eu des retombées positives sur le tissu social du Canada et au-delà de ses frontières. L'acteur nommé aux Oscars du cinéma, auteur, producteur et réalisateur natif de Halifax Elliot Page leur remettra le prix durant la Soirée des Prix JUNO.

Tegan et Sara affichent avec fierté leur identité queer depuis le début de leur carrière en 1998 et sont reconnues pour leur engagement en faveur des droits de la communauté LGBTQ+ et de l'égalité des sexes. La Tegan and Sara Foundation est un prolongement de leur travail, de leur identité et de leur engagement de longue date dans la lutte pour le progrès et le changement social. En organisant des activités de sensibilisation et de financement, la fondation lutte pour l'égalité des droits et la justice et soutient de nombreuses organisations, communautés et militantes qui sont souvent oubliées par les grands organismes de financement. Le remarquable succès de Tegan and Sara dans l'industrie musicale s'est traduit par des ventes de plus d'un million d'albums, et leur percée dans divers médias, notamment la production télévisuelle et le livre, témoigne de leur polyvalence. Ce prix vient s'ajouter à l'impressionnante liste d'accolades qu'elles ont récoltées au fil du temps, dont plusieurs prix JUNO, le Prix du Gouverneur général pour les arts de la scène, sans oublier leurs doctorats honorifiques en droit de l'Université de Calgary, en reconnaissance de l'excellence de leurs réalisations dans les domaines de la musique et du plaidoyer pour la justice sociale.

« En tant que femme queer, nous avons été témoins d'énormes changements dans les droits des LGBTQ+, mais le combat pour l'égalité des droits, la justice et la représentation de la communauté LGBTQ+ se poursuit », rappellent Tegan et Sara. « Nous sommes fières du succès de Tegan and Sara, car il nous a permis de mettre sur pied The Tegan and Sara Foundation, un organisme visant à améliorer la vie des femmes et des filles de la communauté LGBTQ+, mais il reste beaucoup à faire. Le Prix humanitaire 2024 a une grande signification pour nous deux et nous avons hâte de célébrer l'occasion sur scène lors de l'événement de l'année de l'industrie musicale canadienne. »

Des prestations de feu réchauffent la côte Est

La sensation torontoise The Beaches , reconnue pour son énergie sonique et son tube Blame Brett, qui a régné 15 semaines au sommet des palmarès alternatifs, montera sur scène à Halifax avec la ferme intention de brûler les planches. Leur tournée nord-américaine Blame My Ex se poursuit à guichets fermés et ils multiplient les numéros un dans les palmarès des radios alternatives canadiennes. Clairement, The Beaches s'est taillé une place dans les rangs des grandes puissances musicales.

Après avoir raflé quatre prix JUNO l'an dernier, l'auteure-compositrice-interprète montréalaise Charlotte Cardin persiste et signe à Halifax cette année. Suscitant des millions d'écoutes en ligne et saluée par la critique, sa première prestation aux Prix JUNO à Toronto a mis en valeur ses compositions introspectives, qui ont fait d'elle une superstar nationale. Son plus récent opus, 99 Nights, connaît un succès retentissant, tout comme sa tournée nord-américaine à guichets fermés. Dans cet album, Charlotte Cardin amorce une démarche d'épanouissement et de croissance, tissant une trame musicale à la fois intime et universelle qui interpelle profondément un auditoire conquis.

« L'impressionnante cohorte des lauréats de prix spéciaux et les incroyables artistes en prestation promettent une soirée inoubliable aux JUNO cette année, une grande célébration de la musique canadienne », se réjouit Allan Reid, PDG de la CARAS. « Leur apport au paysage musical du Canada est sans pareil et les prestations sur scène promettent une inoubliable célébration de la richesse de notre héritage musical. Nous sommes impatients de vivre cet événement avec les amateurs de musique du pays et du monde entier. »

Mise en vente des billets pour la Semaine des JUNO Vendredi

Du 21 au 24 mars 2024, la ville de Halifax vibrera au rythme de la programmation de la Semaine des JUNO. Parmi les événements phares de retour cette année :

Présentée par le Groupe Banque TD, la prévente des billets pour la captation télé en direct de la Soirée des Prix JUNO 2024 commence aujourd'hui et se poursuivra jusqu'au 8 novembre à 23 h 59 HNA. Les billets pour la Soirée des Prix JUNO 2024 seront offerts au grand public le 10 novembre. Ils seront en vente à l'adresse ticketmaster.ca/junos , à compter de 80,50 $ (taxes et frais compris).

Le JUNOfest présenté par CBC Music animera aussi les rues de la ville durant le Week-end des Prix JUNO. Ce festival musical de trois jours, qui se déroulera dans plus de 10 salles de spectacle de Halifax, accueillera des artistes locaux et les finalistes des Prix JUNO 2024. Les artistes qui souhaitent y participer peuvent présenter leur candidature ici .

