TORONTO, le 26 mars 2026 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui que, lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de parts qui a eu lieu le 25 mars 2026, les porteurs de parts concernés ont approuvé la fusion du Fonds de croissance mondiale NEI avec le Fonds d'actions mondiales ER NEI. Parallèlement à cette fusion, NEI a également annoncé un changement à l'indice de référence du Fonds de dividendes mondial ER NEI. Ces mises à jour reflètent l'engagement continu de NEI à simplifier l'offre de fonds et à optimiser les solutions de placement pour les porteurs de parts.

Fusion du Fonds de croissance mondiale NEI

Le 10 avril 2026 ou vers cette date, NEI fusionnera le Fonds de croissance mondiale NEI avec le Fonds d'actions mondiales ER NEI, et la convention de sous-conseiller entre NEI et Baillie Gifford Overseas Limited prendra fin. Le Fonds de croissance mondiale NEI a été fermé aux nouveaux achats et aux achats subséquents le 25 mars 2026, à 16 h, heure de l'Est.

Dans le cadre de cette transition, en vigueur le 1er avril 2026 ou vers cette date, NEI réduira les frais d'administration fixes et les frais de gestion associés à toutes les parts de séries pour particuliers du Fonds d'actions mondiales ER NEI, ce qui permettra aux investisseurs de réaliser des économies de coûts, comme il est décrit ci-dessous :

Fonds d'actions mondiales ER NEI Série Frais de gestion

actuels (%) Nouveaux frais de

gestion (%) Frais

d'administration

fixes actuels (%) Nouveaux

frais d'administration

fixes (%) A 1,90 1,70 0,30 0,20 F 0,90 0,70 0,30 0,20 P 1,75 1,55 0,30 0,20 PF 0,75 0,55 0,25 0,20

Changements apportés à l'indice de référence du Fonds de dividendes mondial ER NEI

Le 1 er avril 2026 ou vers cette date, NEI mettra à jour plusieurs indices de référence de ses fonds. Dans le cadre de ces changements, l'indice de référence du Fonds de dividendes mondial ER NEI, soit l'indice MSCI Monde (RN, $ CA), deviendra l'indice MSCI Monde de volatilité minimale ($ CA). Ces changements seront mis en œuvre afin de mieux refléter l'approche de gestion de chaque fonds et devraient permettre aux investisseurs d'effectuer des comparaisons de rendement plus significatives.

Les détails de toutes les mises à jour d'indices de référence de fonds de placement NEI se trouvent dans le document Mises à jour des indices de référence utilisés par NEI.

À propos de Placements NEI :

Membre de la division de gestion d'actifs d'Aviso et l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, Placements NEI a un actif sous gestion de plus de 14,5 milliards de dollars (au 28 février 2026). NEI recourt à une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiens, tirant parti d'une structure unique qui comprend un réseau mondial de gestionnaires d'actifs, une gestion de placement et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Cette structure vise à répondre de façon optimale à la dynamique de notre monde en évolution, à découvrir des occasions de placement uniques et à produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.placementsnei.com.

À propos d'Aviso :

Aviso Fort d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 180 milliards de dollars au 28 février 2026, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Guidés par nos valeurs fondamentales - nous prenons soin de vous, nous osons, nous nous surpassons et nous livrons des résultats - nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour presque toutes les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, en plus de l'être pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions spécifiques qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier à double inscription (courtier en placement et courtier en épargne collective) et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Aviso est soutenue par la force collective de ses propriétaires, les centrales de caisse de crédit, Desjardins et Co-operators/CUMIS. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.aviso.ca. Patrimoine Aviso inc. (« Aviso ») est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc. (y compris les divisions Patrimoine Aviso, Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade et Partenaires des correspondants Aviso), Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Patrimoine Aviso. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.aviso.ca.

Pour en savoir plus sur les modifications décrites dans le présent communiqué, veuillez consulter le prospectus simplifié de NEI à l'adresse www.placementsnei.com. La modification au prospectus simplifié a été déposée aujourd'hui sur le site www.sedarplus.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE Placements NEI

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