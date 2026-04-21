TORONTO, le 21 avril 2026 /CNW/ - Placements NEI (« NEI ») a annoncé aujourd'hui un changement visant le sous-conseiller en valeurs du Fonds d'actions internationales ER NEI (le « Fonds »).

Le 21 juin 2026 ou vers cette date, Numeric Investors LLC, une filiale de Man Group plc, assumera la gestion du Fonds. Numeric Investors LLC, qui exerce ses activités sous le nom Man Numeric, est un important gestionnaire de placements établi à Boston se spécialisant dans les stratégies d'actions génératrices d'alpha pour les investisseurs institutionnels du monde entier. Fondée en 1989 et acquise par Man Group en 2014, la société, qui gère plus de 66 milliards de dollars américains d'actifs en date de juin 2025, utilise des modèles informatiques pour exploiter les inefficiences du marché, couvrant des portefeuilles de positions acheteur uniquement et des portefeuilles de positions acheteur et vendeur.

Dans le cadre de ce changement, les stratégies de placement du Fonds ont été mises à jour et présentées dans le prospectus simplifié de celui-ci. Voici un résumé de ces changements :

Stratégie de placement actuelle (Addenda Capital Inc.) : Nouvelle stratégie de placement (Numeric Investors LLC) Le sous-conseiller en valeurs recherche des sociétés dont la croissance des bénéfices est durable et récurrente, à des valorisations raisonnables.

La stratégie vise les secteurs à croissance durable au moyen de placements dans des chefs de file régionaux ou mondiaux qui possèdent des avantages concurrentiels solides.

Les sociétés sont évaluées en fonction de quatre critères principaux : l'analyse du secteur, les barrières à l'entrée, la gestion et la valorisation.

Les titres choisis sont pondérés en fonction de leur attrait et du degré de conviction afin de créer un portefeuille très diversifié. La stratégie utilise des modèles de sélection quantitative d'actions fondés sur des facteurs de placement établis (p. ex., valeur, momentum, qualité) et des données financières supplémentaires.

Elle intègre de nouvelles sources de données (p. ex., transactions par carte de crédit, imagerie satellite, avis sur les médias sociaux, achalandage sur les sites Web) pour cerner les tendances.

Elle affine et valide régulièrement les modèles et les complète par une analyse fondamentale (examen des bénéfices, notes des analystes).

Le sous-conseiller en valeurs prend les décisions finales d'achat/de vente, en passant outre au modèle au besoin à la lumière de nouveaux événements ou d'enjeux concernant les données.

Aucun changement ne sera apporté aux objectifs de placement, aux cotes de risque, aux politiques de distribution ou à la disponibilité des séries du Fonds.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la modification nº 1 du prospectus simplifié modifié et mis à jour daté du 21 avril 2026, accessible sur le site sedarplus.ca ou placementsnei.com.

À propos de Placements NEI :

Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« Placements NEI » et « NEI »), qui fait partie de la division de gestion d'actifs de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »), l'un des principaux fournisseurs de services de gestion de patrimoine au Canada, gérait plus de 14 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2026. NEI adopte une approche différenciée pour obtenir des rendements de placement pour les Canadiennes et les Canadiens en combinant un réseau mondial de gestionnaires d'actifs spécialisés, une gestion de placements et une répartition de l'actif exclusives ainsi qu'une équipe d'investissement responsable attitrée. Ensemble, ces éléments sont conçus pour composer avec la dynamique d'un monde en évolution, identifier des occasions de placement uniques et produire un large éventail de résultats de placement en ayant à cœur la croissance financière. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site placementsnei.com.

À propos d'Aviso :

Forte d'un actif total sous administration et sous gestion de plus de 178 milliards de dollars au 31 mars 2026, Aviso est un important fournisseur de services de gestion de patrimoine pour le secteur financier canadien. Guidés par nos valeurs - nous prenons soin de vous, nous osons, nous nous surpassons et nous livrons des résultats - nous bâtissons un écosystème de gestion de patrimoine à la fine pointe de la technologie et axé sur la clientèle. Nos clients comprennent nos partenaires, les conseillers et les investisseurs. Nous sommes un partenaire de confiance pour les coopératives d'épargne et de crédit au Canada, ainsi que pour un large éventail de gestionnaires de portefeuille, de courtiers en placement, de compagnies d'assurance, de sociétés de fiducie et de courtiers remisiers. Nos partenaires comptent sur Aviso pour leur offrir des solutions précises qui leur procurent un avantage concurrentiel dans un secteur en pleine évolution et hautement compétitif. Notre courtier en placement, notre courtier en fonds communs de placement et nos services d'assurance soutiennent des milliers de conseillers en placement. Notre gestionnaire d'actifs supervise une gamme croissante de solutions de placement, dont les fonds et portefeuilles NEI. Notre Programme d'actifs gérés offre un éventail complet de comptes gérés séparément. Notre service de courtage en ligne, Qtrade Investissement directMD, renforce le pouvoir des investisseurs autonomes, et notre service de placement entièrement automatisé, Portefeuilles accompagnés QtradeMD, est au service des investisseurs qui préfèrent une approche passive. Partenaires des correspondants Aviso offre des services de garde de biens et de courtier chargé de comptes à un large éventail de sociétés. Nous sommes fiers de propulser les entreprises qui renforcent le pouvoir des investisseurs. Les entités suivantes sont des filiales d'Aviso : Financière Aviso inc., Assurances Aviso inc., Services d'assurance Credential inc. et Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. Les services de courtage en ligne sont offerts par l'intermédiaire de Qtrade Investissement direct. Les fonds communs de placement et autres titres sont offerts par l'intermédiaire de Financière Aviso inc. Qtrade Investissement direct, Portefeuilles accompagnés Qtrade, Partenaires des correspondants Aviso et Patrimoine Aviso sont des divisions de Financière Aviso inc. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le www.aviso.ca.

Les placements dans les fonds communs de placement peuvent être assortis de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Placements NEI est une marque déposée de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (« NEI S.E.C. »). Placements NordOuest & Éthiques inc. est le commandité de NEI S.E.C. et une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso inc. (« Aviso »). Aviso est le seul commanditaire de NEI S.E.C. Aviso est une filiale en propriété exclusive de Patrimoine Aviso S.E.C., détenue à 50 % par Desjardins Holding financier inc. et à 50 % par une société en commandite qui appartient aux cinq centrales de caisses de crédit provinciales et au Groupe CUMIS limitée.

SOURCE Placements NEI

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