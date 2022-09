Négociations du secteur public - Le Front commun s'élargit avec l'adhésion de l'APTS

MONTRÉAL, le 28 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Alors qu'une nouvelle ronde de négociations pour le renouvellement des conventions collectives du secteur public s'amorce, le Front commun est fier d'annoncer que l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) joint ses rangs aux côtés de la Confédération des syndicats nationaux (CSN), de la Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et de la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ). Le Front commun représente maintenant plus de 420 000 travailleuses et travailleurs pour négocier d'une seule voix avec le prochain gouvernement.

« L'arrivée de l'APTS au sein du Front commun démontre la vigueur des liens de solidarité qui unissent nos organisations ainsi que notre détermination à obtenir de meilleures conditions salariales et de travail afin d'améliorer le niveau de vie de nos membres et d'assurer à la population québécoise des services publics accessibles et de qualité », annonce Robert Comeau, président de l'APTS.

« Nous sommes fiers de l'adhésion des travailleuses et travailleurs de l'APTS au Front commun. Pour nos organisations, cette nouvelle ronde de négociations sera la première occasion pour le prochain gouvernement du Québec de donner un nouveau souffle à tous nos réseaux publics, gravement mis sous pression par la pénurie de main-d'œuvre et par la pandémie. Des salaires largement bonifiés ainsi que de meilleures conditions de travail et de pratique seront des éléments clés pour attirer la relève et retenir l'expertise des personnes salariées », poursuivent les chefs syndicaux, François Enault, premier vice-président de la CSN et responsable de la négociation du secteur public et parapublic, Éric Gingras, président de la CSQ et Daniel Boyer, président de la FTQ.

Le Front commun dévoilera ses revendications pour relever ces défis au moment de les déposer au Conseil du trésor cet automne. Rappelons que les conventions collectives viendront à échéance le 31 mars 2023.

À propos du Front commun

Ensemble, la CSN, la CSQ, la FTQ et l'APTS représentent plus de 420 000 travailleuses et travailleurs de l'État québécois dans les secteurs publics, en éducation, en santé et dans les services sociaux ainsi qu'en enseignement supérieur.

SOURCE Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)

