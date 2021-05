Négociations du secteur public - L'APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ répondent publiquement à la campagne publicitaire trompeuse du gouvernement Legault

MONTRÉAL, le 12 mai 2021 /CNW Telbec/ - Représentant près de 400 000 travailleuses et travailleurs œuvrant quotidiennement en santé et services sociaux, en éducation et dans les organismes gouvernementaux, l'APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ annoncent le déploiement d'une campagne publicitaire d'envergure interpellant le grand public sur l'insuffisance des offres du gouvernement de François Legault dans la présente négociation des conventions collectives touchant le secteur public.

Sur le thème « Sans nous, il n'y a plus de services publics », la campagne lancée aujourd'hui par les organisations syndicales dénonce les faussetés colportées par le gouvernement Legault à propos des syndicats et de ses offres, tout en invoquant l'insuffisance de la proposition salariale actuelle de 5 % d'augmentation, échelonnée sur 3 ans, pour toutes les travailleuses et tous les travailleurs qui se dévouent au quotidien pour la population du Québec. Les organisations syndicales considèrent que le gouvernement maquille la vérité dans l'objectif de cacher la faiblesse de ses offres à l'endroit du personnel œuvrant dans les services, composé d'une forte majorité de femmes. « Les travailleuses et les travailleurs des réseaux de la santé et des services sociaux, de l'éducation et des organismes gouvernementaux sont les piliers des services publics. Le gouvernement n'écoute pas les signaux d'alarme que nous lançons depuis plusieurs années. De toute évidence, le premier ministre François Legault ne prend pas la pleine mesure de la crise qui sévit dans les différents réseaux responsables d'offrir des services à la population, et nous n'avons d'autre choix que de lancer un cri du cœur pour les milliers de femmes et d'hommes qui portent nos établissements sur leurs épaules, chaque jour. Sans nous, tout s'écroule. Notre message au gouvernement est sans équivoque : la vraie reconnaissance de nos emplois passe par un salaire juste et équitable et de meilleures conditions de travail », clament les porte-parole de l'APTS, de la CSN, de la CSQ et de la FTQ.

Des offres insuffisantes

Malgré des négociations qui s'étirent depuis plus de 18 mois, l'APTS, la CSN, la CSQ et la FTQ constatent avec exaspération que le gouvernement reste campé sur ses positions de départ, sans donner de marge de manœuvre qui permettrait une véritable négociation. « Alors que la pandémie est venue mettre en lumière l'extrême fragilité des réseaux, monsieur Legault et ses ministres s'entêtent à vouloir imposer leurs seules priorités électorales; des priorités déconnectées de la crise qui sévit dans l'ensemble des secteurs des services publics. Pour défendre ses offres d'augmentation insuffisantes de 5 %, échelonnées sur 3 ans, soit les mêmes offres présentées par Québec en décembre 2019, le gouvernement se rabat sur son argument ultime, celui que réitèrent les décideurs lors de chaque négociation : la capacité de payer des Québécoises et Québécois. Pourtant, la vraie question à se poser n'est-elle pas : le Québec a-t-il les moyens de se priver de services publics accessibles et de qualité? Parce que, sans nous, il n'y a plus de services publics », concluent les représentants des organisations syndicales.

Les publicités seront diffusées à partir du 12 mai sur les ondes radio, télé ainsi que dans les médias imprimés et numériques.

Pour plus de détails sur la campagne de l'APTS, de la CSN, de la CSQ et de la FTQ : https://sansnouspasde.quebec/.

SOURCE CSQ

Renseignements: Mathieu Le Blanc (APTS), 514 609-2906; Katerine Desgroseilliers (CSN), 514 265-4250; Sébastien Marcil (CSQ), 438 356-4545; Jean Laverdière (FTQ), 514 893-7809

