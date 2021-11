Négociations des CPE - Les négociations dans une impasse ; les syndiqué-es de la CSN en grève

MONTRÉAL, le 19 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Après une semaine de négociations intensives, les représentantes et représentants de salarié-es de CPE à la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) et la partie patronale n'ont pas réussi à s'entendre et ont mis fin aux pourparlers vendredi soir. Les 11 000 travailleuses et travailleurs de CPE syndiqués à la CSN seront donc en grève du 22 au 25 novembre prochains.

« Le gouvernement refuse obstinément d'offrir un rattrapage salarial pour l'ensemble des salarié-es, ce que nous exigeons depuis le tout début des négociations, dénonce Lucie Longchamps, vice-présidente à la FSSS-CSN. C'est très décevant. Le gouvernement a voté en faveur d'une motion de l'Assemblée nationale exigeant un rattrapage salarial massif pour toutes les travailleuses de CPE. Nous reconnaissons qu'il a fait un effort pour améliorer le salaire des éducatrices qualifiées, mais pour plusieurs autres titres d'emploi, il n'offre rien de plus que ce qu'il a donné à l'ensemble de la fonction publique. Ce n'est pas ça, un rattrapage. »

Les quatre journées de grève qui auront lieu la semaine prochaine seront les quatre dernières d'un mandat de dix jours qui a été adopté par les travailleuses et les travailleurs au début de l'automne. Les syndicats affiliés à la FSSS-CSN organiseront donc des scrutins en vue de se doter d'un mandat de grève générale illimitée.

« Malheureusement, on se doit de constater qu'il faut encore une fois accroître la pression pour faire bouger le gouvernement, se désole Stéphanie Vachon, responsable du secteur des CPE à la FSSS-CSN. On demeure disponible pour négocier à toute heure du jour ou de la nuit si le gouvernement veut nous faire de nouvelles offres et éviter la grève, mais nous n'accepterons pas de laisser pour compte des milliers de travailleuses et de travailleurs essentiels au fonctionnement des CPE. Nos membres sont toujours aussi solidaires et déterminés qu'au début des négociations. »

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 110 000 membres œuvrant dans les secteurs public et privé. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

SOURCE CSN

Renseignements: Guillaume Francoeur, conseiller aux communications-CSN, [email protected], ou 514 809-8532

Liens connexes

https://www.csn.qc.ca/