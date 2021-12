Négociations des CPE - Les 11 000 syndiqué-es CSN se prononceront sur une entente de principe

MONTRÉAL, le 8 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Mercredi matin, les porte-paroles de la CSN et de la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) ont accepté de soumettre au vote de leurs membres l'entente de principe survenue avec le gouvernement après près de 48 heures de négociations intensives.

« Nous avons travaillé extrêmement fort pour en arriver là, a affirmé Stéphanie Vachon, représentante du secteur des CPE à la FSSS-CSN. Nous avons le sentiment d'avoir fait tout ce que nous pouvions pour faire avancer les priorités des travailleuses à la table de négociations, mais, au bout du compte, la décision leur revient. C'est pourquoi nous leur donnerons la chance de se prononcer le plus tôt possible. »

Les syndicats affiliés à la CSN ont donc le mandat d'organiser des assemblées générales le plus rapidement possible afin d'exposer en détail les offres patronales et permettre aux membres de voter sur la question. Les travailleuses de CPE syndiquées à la CSN retourneront au travail dès que l'entente de principe nationale aura été entérinée par les travailleuses.

Aucun autre détail au sujet de l'entente potentielle ne sera diffusé d'ici à ce que les membres aient pu en prendre connaissance.

À propos

Fondée en 1921, la CSN est une organisation syndicale qui œuvre pour une société solidaire, démocratique, juste, équitable et durable. Elle est composée de près de 1 600 syndicats et regroupe plus de 320 000 travailleuses et travailleurs réunis sur une base sectorielle ou professionnelle dans huit fédérations, ainsi que sur une base régionale dans treize conseils centraux, principalement sur le territoire du Québec, mais également sur l'ensemble du territoire canadien.

La Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) compte près de 110 000 membres œuvrant dans les secteurs public et privé. La FSSS-CSN est la plus grande organisation syndicale dans le secteur de la santé et des services sociaux. La FSSS-CSN agit en faveur d'une société plus équitable, plus démocratique et plus solidaire.

