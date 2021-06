Négociation du personnel du Parc olympique de Montréal - Les syndiqués CSN du Parc olympique sont en grève aujourd'hui!

MONTRÉAL, le 30 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le personnel du Parc olympique de Montréal affilié à la CSN est en grève. Pour près de 500 salarié-es qui tentent de renouveler leur convention collective depuis plus d'un an et demi, le recours à la grève demeure le seul moyen qui reste pour tenter de faire débloquer les négociations qui s'étirent.

Des attaques envers la relève du Parc olympique

Cette grève est nécessaire, afin de répliquer à un employeur qui souhaite précariser davantage le personnel régulier de certains syndicats, en leur refusant notamment l'accès à certains droits lors d'abolition de poste ou de mise à pied, ces mêmes droits que d'autres membres possèdent actuellement.

« Nous avons annoncé la grève le 19 juin dernier et, depuis ce temps, l'employeur n'a signifié aucun intérêt à poursuivre les négociations. Nous ne pouvons pas accepter deux classes de travailleuses et de travailleurs, au détriment de ceux et celles qui débutent leur carrière », rappelle Christine Labrecque, représentante de l'Intersyndicale du Parc olympique CSN.

Des négociations qui s'étirent inutilement

« Un peu partout dans le secteur public, nous remarquons que les ententes de principe se font de plus en plus nombreuses. Il est sidérant de voir que le Parc olympique n'embarque pas dans la même cadence. Nous sommes convaincu-es qu'une solution rapide est à portée de main; encore faut-il que l'employeur négocie », disent d'une même voix Stéphanie Gratton, vice-présidente de la Fédération des employées et employés des services publics FEESP-CSN, et Ginette Langlois, présidente de la Fédération des professionnèles-CSN (FP-CSN).

L'Intersyndicale tient à rassurer la population; les journées de grève n'entraveront en rien les opérations de vaccination qui se déroulent actuellement au Parc olympique.

Sept syndicats affiliés à la CSN, représentant près de 500 travailleuses et travailleurs du Parc olympique. Le Parc olympique étant un organisme gouvernemental, les négociations en cours sont coordonnées avec celles du reste du secteur public.

